Почему слишком крутых специалистов боятся брать на работу

Работодатели назвали причины отказа overqualified специалистам.

Соискателей и работников, чья квалификация превышает требование работодателя в вакансии, называют overqualified-специалистами. Сервис по поиску работы и сотрудников Rabota.ru провёл опрос среди работодателей, в котором выяснил, на каких условиях они готовы брать специалистов с избыточной квалификацией и каковы главные причины отказа таким соискателям. В исследовании приняли участие представители 333 российских компаний.

Большинство работодателей (93%) сталкивались с кандидатами, чьи навыки превосходили требования, заявленные в вакансии. Только 7% респондентов не приходилось рассматривать overqualified-специалистов.

Вопрос № 1: «Сталкивались ли вы с ситуацией, когда навыки кандидата превосходят требования, заявленные в вакансии?»

Место проведения опроса: Россия, все округа

Исследуемая совокупность: представители российских компаний, руководители, HR-директора, рекрутеры, HR-специалисты

Размер выборки: 333 респондента

Время проведения опроса: 25 февраля — 10 марта 2019 года

Сервис Rabota.ru узнал у респондентов, которые сталкивались с overqualified-кандидатами, как они чаще всего поступают в такой ситуации. Половина работодателей принимает overqualified-специалистов на работу, но не предлагает им зарплату или должность выше, чем это изначально предполагалось в вакансии. 30% респондентов готовы предложить таким соискателям более высокую зарплату и должность или создать для них новые рабочие места.

11% работодателей отказывают кандидатам, чья квалификация выше их требований. Только 3% работодателей готовы предложить более высокую зарплату, но без повышения будущего работника в должности.

Вопрос № 2 (вопрос задавался респондентам, которые ответили «Да» на Вопрос № 1):

«Как вы чаще всего поступаете в ситуации, когда кандидат на должность превосходит требования к вакансии?»

Место проведения опроса: Россия, все округа

Исследуемая совокупность: представители российских компаний, руководители, HR-директора, рекрутеры, HR-специалисты

Размер выборки: 333 респондента

Время проведения опроса: 25 февраля — 10 марта 2019 года

Самой распространенной причиной отказа (64%) overqualified-специалистам стало предположение работодателей о том, что для сотрудника работа будет временной. 28% респондентов уверены, что такому кандидату будет некуда расти в компании. Четверть работодателей с недоверием относится к причинам, по которым высококвалифицированный работник идёт на понижение в должности и зарплате. 22% работодателей предполагают, что у overqualified-сотрудников не будет мотивации к работе. Каждый пятый работодатель заинтересован в конкретном исполнителе, который будет выполнять конкретные задачи, по мнению таких респондентов, остальные навыки и опыт кандидата не пригодятся в работе. 15% работодателей не уверены в том, кто кандидат предоставил им достоверные сведения о своей квалификации. Остальные ответы распределились следующим образом.

Вопрос № 3 (вопрос задавался всем респондентам): «Что может быть причиной отказа при приёме на работу специалиста, который превосходит требования в вакансии?»У респондентов была возможность выбрать несколько вариантов ответа.

Место проведения опроса: Россия, все округа

Исследуемая совокупность: представители российских компаний, руководители, HR-директора, рекрутеры, HR-специалисты

Размер выборки: 333 респондента

Время проведения опроса: 25 февраля — 10 марта 2019 года

Комментарии к опросу:

— Вопрос о приеме на работу таких кандидатов решается по ситуации индивидуально.

— Чаще кандидат сам отказывается. Если соглашается, то озвучены и осознаны все подводные камни с обеих сторон.

— Кандидат будет предлагать и выдвигать идеи, которые для нашей компании в данный момент не актуальны.

— По сути, эта ситуация — сказка, я ни разу такого не встречал. Как правило, на словах кандидаты такие крутые, а на деле — полный пшик! Очень сильно упал уровень соискателей. Всему приходится учить с нуля.

— Кандидат ищет карьерного роста в компании, а компания не может удовлетворить его ожидания в настоящее время, поэтому при собеседовании кандидату может быть отказано.

— Такие сотрудники в процессе работы начинают просить повышения зарплаты, премий и т.д.