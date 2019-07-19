Бухгалтерские мессенджеры, планировщики платежей и слезы от ошибок: топ обсуждений

Обзор самых интересных топиков недели в «Красном уголке бухгалтера».

Как пережить ошибки в работе?

Неудивительно, что с нашим меняющимся законодательством и его двояким трактованием, несложно допустить ошибку в учёте.

Дорогие друзья, а поделитесь, пожалуйста, кто как переживает существенные ошибки? Платёжку там не туда отправили, в сумме налога ошиблись...Понятно, что не ошибается только тот, кто не делает. Но если всё таки ошибся, как быстро взять себя в руки? — Елена Шумак

Ошибка бухгалтера, как правило, бьёт рублём по бюджету компании, иногда и по карману бухгалтера. Но человеческий фактор присутствует в работе, и от ошибки никто не застрахован. Как бухгалтеру собраться с силами и пережить свою ошибку?

Не терзайте себя.

«Все ошибаются. Честное слово. Не терзайтесь. Когда станет полегче, разберитесь, как сделать так, чтобы уменьшить риск повторения ошибки в будущем» ( Юлия Хакимова ).

Не скрывайте ошибку:

«Я придерживаюсь такого мнения, что ошибки скрывать нельзя. Что лучше озвучить и быстро исправить, если конечно есть эта возможность. Лучше вместе подумать, как исправить последствия, чем выяснять, кто больше виноват. При косяке можно было заорать „ААААА“, потом поплакать, получить совет и поддержку. Один раз оплатили не туда, а на важное не хватило денег, так позвонили клиенту, он проплатил с того же банка, деньги быстро пришли, и на платеж хватило. Коллективный разум в течении получаса разрулил проблему» ( Мария Балагура ).

Исправьте ошибку:

«Само главное — исправить. Ругаю себя. Но, как сказано : не ошибается тот, кто ничего не делает» ( Светлана Владимировна ).

Бухгалтерские мессенджеры

Работа бухгалтера строго регламентирована временными рамками: не сдал вовремя отчёт — штраф, вовремя не заплатил налог — пени. Для избежания штрафных санкций важно наладить контакт между бухгалтерией и клиентом.

Уважаемые коллеги-аутсорсеры! Какой мессенджер используете для рабочего общения с клиентами? Хотелось бы, чтобы был какой-то канал, где я назначаю для общения бухгалтера, но я слежу за этим. И если нужно, то поменял бухгалтера незаметно для клиента. Или каждый свой разрабатывает? Е-мэйл не подходит. Клиенты не охотно идут, хотя мне было бы удобней. — Елена Компьюз

Топ популярных мессенджеров для общения с клиентами:

Первое место по праву можно отдать электронной почте.

Электронка для бухгалтера удобна. Качество и читаемость отсканированных документов выше, чем, когда документ фотографируют на телефон. Хорошо, если полностью документ еще сфотографируют, а то в кадр попадает или половина документа, или хвост кота.

А вот клиенты менее лояльно настроены к электронной почте, т.к. нерегулярно заходят в почту и могут упустить важное письмо; кто-то не хочет тратить время на сканирование документов:

«Мне тоже было бы удобно только через почту работать . Но мне предъявляют претензии, что мы отстали от жизни. Многие клиенты документы передают через Скайп, ватсап, все это скачивается на компьютер. Но не удобно» — делится Елена.

На втором месте — Битрикс24

«В Битрикс24 много есть разных интересных автоматических штучек. Но надо чётко понимать, как это работает. И не все платные версии это реализуют...» ( Наталья Еременко ).

Детально о работе Битрикс24 рассказывает Вадим:

«Посмотрите в сторону Битрикс24. У нас во время оказания бухуслуг было налажено взаимодействие с клиентами и внутри рабочей группы через него. Клиент грузил первичку на обработку (сканы), операторы их вносили и в учетную базу, бухгалтеры согласовали отчетность, клиентам отправлялись напоминалки. Сами клиенты могли ставить задачи на подготовку платежек или иных документов. Нормальный такой центр коммуникаций можно сделать. Естественно, всё с разграничением доступа».

Далее следует — Whatsapp.

Мобильный мессенджер, который всегда под рукой.

«Я работаю со своими через вацап и почту» (Елена Арлыченко).

Менее популярные, но также полезные в работе: СМС, Скайп, viber, Телеграмм.

Планировщик платежей

Как правило, поставщики выставляют счета. Но есть и оплаты на основании договора, допустим та же аренда, сумма которой из месяца в месяц не меняется, и арендодатель ежемесячные счета не выставляет. Когда платежи накапливаются, то начинаются волнения — не пропустить ли какую-то оплату:

Коллеги, давно мечтаю завести платежный календарь: выносишь счета поставщиков со сроками оплаты и автоматически получаешь список необходимых платежей на каждый день.

У меня была внедрена такая штука на одном из прежних мест работы, но не сохранила для себя.

Расскажите, пожалуйста, чем пользуетесь для планирования платежей? — Алена Виноградова

Чем пользуются коллеги для контроля финансов:

1С. Ежедневник. Блокнот. Незаменимый Excel. Сразу набрать платежное поручение в банк-клиенте с необходимой датой. Наклеить на счета стикеры с датой платежа. Установить напоминание в телефоне; Outlook.

А чем пользуетесь вы?

Алгоритм работы с самозанятыми

Количество самозанятых растет, и у любой организации возрастает шанс, что её новым контрагентом станет самозанятый.

Первоначально возникают вопросы по механизму работы с самозанятыми:

Впервые подписали договор с самозанятым. Подскажите, пожалуйста, в какую отчётность его теперь включать, если никаких взносов не уплачиваем. — Юлия Сасс

Для компании работать с самозанятым проще, чем с физическим лицом по ГПД или трудовому договору, т.к. нет необходимости платит НДФЛ в размере 13% и начислять страховые взносы. Все налоговые обязательства ложатся на самозанятого.

«У меня тоже впервые такой договор, но уже разбиралась, что ни в какую отчётность не надо включать. НДФЛ и взносов не платим по самозанятым. В СЗВ-М не надо, в РСВ не надо, остался только вопрос про П4 (статистика), как ответят нам, прокомментирую здесь», — рассказывает Ирина.

Важно отслеживать статус самозанятого. В этом поможет сервис https://npd.nalog.ru/check-status/ , который покажет зарегистрирован ли человек как плательщик налога на профессиональный доход (самозанятый), можно ли учитывать, сформированные им чеки в расходах.