Бухгалтерские мессенджеры, планировщики платежей и слезы от ошибок: топ обсуждений

Обзор самых интересных топиков недели в «Красном уголке бухгалтера».
Как пережить ошибки в работе?Неудивительно, что с нашим меняющимся законодательством и его двояким трактованием, несложно допустить ошибку в учёте.
Дорогие друзья, а поделитесь, пожалуйста, кто как переживает существенные ошибки? Платёжку там не туда отправили, в сумме налога ошиблись...Понятно, что не ошибается только тот, кто не делает. Но если всё таки ошибся, как быстро взять себя в руки?Ошибка бухгалтера, как правило, бьёт рублём по бюджету компании, иногда и по карману бухгалтера. Но человеческий фактор присутствует в работе, и от ошибки никто не застрахован. Как бухгалтеру собраться с силами и пережить свою ошибку?
- Не терзайте себя.
- Не скрывайте ошибку:
- Исправьте ошибку:
Бухгалтерские мессенджерыРабота бухгалтера строго регламентирована временными рамками: не сдал вовремя отчёт — штраф, вовремя не заплатил налог — пени. Для избежания штрафных санкций важно наладить контакт между бухгалтерией и клиентом.
Уважаемые коллеги-аутсорсеры! Какой мессенджер используете для рабочего общения с клиентами? Хотелось бы, чтобы был какой-то канал, где я назначаю для общения бухгалтера, но я слежу за этим. И если нужно, то поменял бухгалтера незаметно для клиента. Или каждый свой разрабатывает? Е-мэйл не подходит. Клиенты не охотно идут, хотя мне было бы удобней.Топ популярных мессенджеров для общения с клиентами:
- Первое место по праву можно отдать электронной почте.
А вот клиенты менее лояльно настроены к электронной почте, т.к. нерегулярно заходят в почту и могут упустить важное письмо; кто-то не хочет тратить время на сканирование документов:
«Мне тоже было бы удобно только через почту работать . Но мне предъявляют претензии, что мы отстали от жизни. Многие клиенты документы передают через Скайп, ватсап, все это скачивается на компьютер. Но не удобно» — делится Елена.
- На втором месте — Битрикс24
Детально о работе Битрикс24 рассказывает Вадим:
«Посмотрите в сторону Битрикс24. У нас во время оказания бухуслуг было налажено взаимодействие с клиентами и внутри рабочей группы через него. Клиент грузил первичку на обработку (сканы), операторы их вносили и в учетную базу, бухгалтеры согласовали отчетность, клиентам отправлялись напоминалки. Сами клиенты могли ставить задачи на подготовку платежек или иных документов. Нормальный такой центр коммуникаций можно сделать. Естественно, всё с разграничением доступа».
- Далее следует — Whatsapp.
«Я работаю со своими через вацап и почту» (Елена Арлыченко).
Менее популярные, но также полезные в работе: СМС, Скайп, viber, Телеграмм.
Планировщик платежейКак правило, поставщики выставляют счета. Но есть и оплаты на основании договора, допустим та же аренда, сумма которой из месяца в месяц не меняется, и арендодатель ежемесячные счета не выставляет. Когда платежи накапливаются, то начинаются волнения — не пропустить ли какую-то оплату:
Коллеги, давно мечтаю завести платежный календарь: выносишь счета поставщиков со сроками оплаты и автоматически получаешь список необходимых платежей на каждый день.Чем пользуются коллеги для контроля финансов:
У меня была внедрена такая штука на одном из прежних мест работы, но не сохранила для себя.
Расскажите, пожалуйста, чем пользуетесь для планирования платежей?
- 1С.
- Ежедневник.
- Блокнот.
- Незаменимый Excel.
- Сразу набрать платежное поручение в банк-клиенте с необходимой датой.
- Наклеить на счета стикеры с датой платежа.
- Установить напоминание в телефоне;
- Outlook.
Алгоритм работы с самозанятымиКоличество самозанятых растет, и у любой организации возрастает шанс, что её новым контрагентом станет самозанятый.
Первоначально возникают вопросы по механизму работы с самозанятыми:
Впервые подписали договор с самозанятым. Подскажите, пожалуйста, в какую отчётность его теперь включать, если никаких взносов не уплачиваем.Для компании работать с самозанятым проще, чем с физическим лицом по ГПД или трудовому договору, т.к. нет необходимости платит НДФЛ в размере 13% и начислять страховые взносы. Все налоговые обязательства ложатся на самозанятого.
«У меня тоже впервые такой договор, но уже разбиралась, что ни в какую отчётность не надо включать. НДФЛ и взносов не платим по самозанятым. В СЗВ-М не надо, в РСВ не надо, остался только вопрос про П4 (статистика), как ответят нам, прокомментирую здесь», — рассказывает Ирина.
Важно отслеживать статус самозанятого. В этом поможет сервис https://npd.nalog.ru/check-status/, который покажет зарегистрирован ли человек как плательщик налога на профессиональный доход (самозанятый), можно ли учитывать, сформированные им чеки в расходах.
- Первое видео — бесплатно.
- Даем сертификат в конце обучения.
- Дистанционное обучение.