Образец заполнения формы Р14001 при смене директора в 2019 году

Образец заполнения формы р14001 при смене директора в 2019 г.

Образец заполнения формы р14001 при смене директора в 2019 г. 215 Кб , 1 загрузка

Заявление в ИФНС о смене руководителя (форма Р14001) — это документ, который обязаны подавать юридические лица (ООО, АО, ОАО и т. д.), чтобы сообщить о внесении в ЕГРЮЛ изменений, не связанных с учредительными документами (уставом). Форма подается при назначении нового генерального директора, смене фамилии руководителя, изменении юридического адреса, состава участников общества или размера доли и т. д. Скачать новую форму Р14001 и образец заполнения 2019 при смене директора можно бесплатно на нашем сайте.

Предлагаем пошаговую инструкцию, как заполнять форму:

заявление Р14001 состоит из 51 страницы, используем только те, в которые вносятся исправления (пустые страницы сдавать не нужно);

вручную заявление заполняется заглавными печатными буквами чернилами черного цвета;

в одном документе можно предусмотреть несколько корректив, при этом одновременное внесение изменений и исправление ошибок не допускается (потребуется два заявления);

при заполнении на компьютере используйте заглавные буквы высотой 18, шрифт Courier New;

запрещается двусторонняя печать заявления;

страница 001 и лист Р заполняются всегда, независимо от вида изменений;

раздел 6 листа Р заполняет нотариус.

После заполнения данного документа, его необходимо заверить у нотариуса до передачи в ФНС.

После того, как заявление р14001 в налоговую заверено, его передают инспектору, и на основании указанной информации вносятся изменения в ЕГРЮЛ.

Порядок заполнения формы р14001 при смене генерального директора

В случае смены генерального директора необходимо заполнить страницы 001 и листы К и Р.

Шаг 1. Титульный лист формы должен содержать полное название компании, ОГРН и ИНН, а также код вносимых изменений. Далее заполняются отдельно листы К на старого и на нового руководителя.

Шаг 2. В разделе 1 таблицы К для старого директора проставляем значение 2 и заполняем раздел 2 — ФИО и ИНН предыдущего руководителя.

Шаг 3. В разделе 1 таблицы К для нового директора проставляем значение 1 и заполняем раздел 3 — ФИО, ИНН, дату рождения, адрес прописки и фактического проживания, номер телефона, а также данные документа, удостоверяющего личность (как правило, это паспорт).

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Заявителем будет новый руководитель, его данные указываем в листе Р.

Шаг 4. На первом листе ставится номер статуса заявителя (код выбирается из вариантов, предложенных на бланке).

Шаг 5. На листах 2 и 3 заполняются подробно личные данные заявителя.

Шаг 6. На странице 4 нужно указать способ получения заявителем документов, подтверждающих факт внесения записи в ЕГРЮЛ или решение об отказе в госрегистрации.