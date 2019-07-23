Важные поправки по НДФЛ

Освобождены от обложения матвыгода от «ипотечных каникул» и господдержка на погашение ипотеки.

Что случилось?

Президент России подписал Федеральный закон от 03.07.2019 № 158-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации».

В чем суть документа?

Поправками установлено, что заёмщикам, которые воспользовались «ипотечными каникулами», и многодетным семьям, получившим до 450 тыс. рублей на погашение ипотеки, не нужно платить НДФЛ с материальной выгоды от указанных льгот.

Зачем потребовались такие поправки?

Закон предусматривает комплекс мер, направленных на повышение защиты интересов граждан, являющихся заёмщиками по ипотечному кредиту (займу) и попавших в сложную жизненную ситуацию.

Исходя из действующей ранее редакции Налогового кодекса РФ, предоставление заёмщику «ипотечных каникул» повлечёт за собой налоговые последствия, связанные с бесплатным пользованием денежными средствами. В этом случае вероятны претензионные ситуации между банками, которые являются налоговыми агентами и исполняют обязанности по удержанию НДФЛ или информированию о нём налоговых органов, и заёмщиками.

Дело в том, что уплата заёмщиком в период «ипотечных каникул» НДФЛ не соответствует концепции Поручения Президента РФ от 20 февраля 2019 года о внесении изменений в законодательство, предусматривающих предоставление гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, «ипотечных каникул», в ходе которых заёмщик полностью освобождается от всех платежей, очевидно, включая и налоговые.

Что такое «ипотечные каникулы»?

Согласно принятому Закону № 76-ФЗ от 01.05.2019 с 31 июля гражданин, который взял ипотеку для личных нужд, сможет в любое время её действия потребовать от банка приостановить исполнение своих обязательств или уменьшить размер платежей. Взять такие каникулы разрешат максимум на полгода. У банка появится обязанность (а не право, как сейчас) пойти гражданину навстречу.

Кто может рассчитывать на «ипотечные каникулы»?

Необходимо, чтобы у гражданина выполнялись четыре условия:

размер кредита не превышает сумму, которую установит правительство.

Пока эта сумма не определена, кредит не должен превышать 15 млн рублей;

кредитный договор по требованию заёмщика ранее не изменялся;

заложено единственное пригодное для постоянного проживания заёмщика жильё или его право требования по такому же помещению, основанное на ДДУ. При этом не учитывается право заёмщика на владение и пользование иным жильём в общей собственности, если соразмерная его доле общая площадь этого жилья не превышает норму;

заёмщик находится в трудной жизненной ситуации.

Что понимается под трудной жизненной ситуацией?

Это может быть, например, любое из следующих обстоятельств:

заёмщик зарегистрирован как безработный в службе занятости;

заёмщик — инвалид I или II группы;

наступила временная нетрудоспособность заёмщика на срок больше двух месяцев подряд.

Что будет после «ипотечных каникул»?

После ипотечных каникул банку потребуется зафиксировать в качестве обязательств заёмщика платежи, которые он уплатил бы, если бы каникул не было.

Заёмщик должен будет погасить оставшийся долг согласно первоначальным условиям и графику платежей. Затем ему придётся внести суммы, которые он не уплатил во время ипотечных каникул. Для этого срок возврата кредита будет продлён на срок каникул.

Всегда ли при «ипотечных каникулах» не придётся платить НДФЛ?

Нет, НДФЛ с такой экономии на процентах будет удерживаться в двух ситуациях: когда заёмщик и кредитор взаимозависимы, или когда под матвыгоду маскируется матпомощь или оплата за работы (товары). В остальных случаях налог взиматься не будет.

Рассматриваемыми поправками расширена статья 212 НК РФ, точнее — её пп. 1 п. 1. Там содержится список вариантов получения матвыгоды от экономии на процентах, который дополнен неуплатой процентов по ипотеке во время «каникул».

Какие ещё выплаты освободили от НДФЛ?

Предусмотрено освобождение от НДФЛ сумм господдержки многодетных семей на погашение обязательств по ипотечному жилищному кредиту (займу) в размере задолженности (но не более 450 тыс. рублей), предоставляемых в соответствии с Законом о мерах государственной поддержки семей, имеющих детей. Такая господдержка предоставляется в случае рождения третьего ребёнка или последующих детей, начиная с 2019 года.

Что ещё поменялось?

Закон освобождает от уплаты госпошлины за внесение изменений в записи ЕГРН в связи с изменением договора об ипотеке в рамках реализации права на «ипотечные каникулы».

До внесения поправок размер указанной государственной пошлины для физических лиц составлял 200 рублей.

Когда Закон № 158-ФЗ вступает в силу?

Документ вступил в силу 3 июля 2019 года, за исключением отдельных положений, вступающих в силу в иные сроки. При этом обе льготы действуют «задним числом» — применяются к названным доходам, полученным с начала 2019 года.