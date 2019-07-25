Предпринимателей защитят от необоснованного ареста

Закон, исключающий возможность продления сроков содержания под стражей, если по делу не проводятся активные следственные действия, принят в третьем чтении. Он будет способствовать усилению гарантий прав и свобод предпринимателей, сокращению коррупционной составляющей со стороны органов следствия.

Закон «О внесении изменений в статьи 108 и 109 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» был инициирован Верховным Судом.

«Чтобы не блокировать работу предприятия на период следствия и не создавать тем самым угрозы бизнесу и как следствие потери рабочих мест, по целому ряду распространенных „экономических статей“ запрещается помещать в следственный изолятор директоров компаний и индивидуальных предпринимателей», — отмечал ранее Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.

При этом принятыми поправками в Уголовно-процессуальный кодекс вводится важная норма — обязанность следствия обосновать суду причины ходатайства о продлении срока содержания в СИЗО.

«В ходатайстве необходимо будет указать мотивы продления, информацию о процессуальных действиях, которые следователь собирается предпринять по делу, а также объяснить причины, по которым эти действия не были совершены ранее. Таким образом, пребывание граждан под стражей не сможет продлеваться по одним и тем же основаниям», — уточнял он.

Изменения в УПК были подготовлены по поручению Президента РФ Владимира Путина и направлены против злоупотреблений институтом содержания под стражей. При этом круг лиц, к которым не может быть избрана такая мера пресечения, будет расширен. Речь идет о предпринимателях, подозреваемых в экономических преступлениях.

В случае продления срока содержания под стражей следователь обязан будет обосновать причины. При этом суду предоставляется право избрать меньший срок содержания под стражей, чем тот, что просит следствие, или избрать более мягкую меру пресечения (запрет определенных действий, домашний арест или залог).

Председатель Комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников в свою очередь отметил, что нормы принятого закона направлены на повышение уровня обеспечения прав на свободу и личную неприкосновенность лиц, в отношении которых осуществляется уголовное преследование, в том числе по уголовным делам о преступлениях в сфере предпринимательской деятельности.

«Изменения будут способствовать повышению качества предварительного расследования, эффективности его организации и соблюдению разумных сроков досудебного производства по уголовным делам», — сказал парламентарий.