Скрытые подвохи в реквизитах платежек

Бланк платежного поручения знаком каждому бухгалтеру, однако его реквизиты и требования к их заполнению регулярно меняются, преподнося немало сюрпризов. Кроме того, платежки всегда в центре внимания судебной практики как основное доказательство совершения любой безналичной оплаты, и судьи регулярно озвучивают все новые нюансы их оформления. В нашем материале мы расскажем, где в платежном поручение скрыт сигнал для банкиров о переводе средств исключительно на карту «Мир», чем опасен уникальный идентификатор платежа, на что будет влиять указание кода условий перевода, а также о теневых сторонах хорошо известных реквизитов.

Банки узнают о переводе средств только на карту «Мир» из платежного поручения

Согласно Указанию ЦБ РФ от 05.07.2017 № 4449-У банки обязаны следить за тем, чтобы предусмотренные законом о национальной платежной системе переводы приходили исключительно на карту «Мир». Перечень таких выплат установлен п. 5.5 и 5.6 ст. 30.5 закона о платежной системе, а также Постановлением Правительства РФ от 01.12.2018 № 1466.

Согласно Постановлению Правительства РФ от 11.04.2019 № 419 к их числу с 01.05.2019 отнесены выплаты, установленные законом о госпособиях, гражданам, имеющим детей. Таким образом, с 01.05.2019 банкам запрещено переводить на карты прочих платежных систем, включая Visa и Mastercard, вновь назначаемые пособия:

по беременности и родам;

единовременные – женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности;

единовременные – в связи с рождением ребенка;

ежемесячные – до достижения ребенком 1,5 лет.

Банки осуществляют контроль согласно приложению № 13 к Положению ЦБ РФ от 19.06.2012 № 383-П (далее Положение № 383-П), где указано, что если в реквизите «110» распоряжения указан код выплат и денежные средства подлежат зачислению на банковский счет получателя средств – физического лица, банк получателя проверяет привязку к банковскому счету эмитированной платежной карты, являющейся национальным платежным инструментом.

При этом Положение № 383-П с 08.08.2019 требует заполнять реквизит «110» при переводе денежных средств физическим лицам в целях осуществления выплат за счет средств бюджетов бюджетной системы РФ, включая указанные выше «детские» выплаты.

Обращаем внимание: неважно, находится ли плательщик в городах – участниках программы «Прямые выплаты». На это неоднократно указывали специалисты соцстраха на своем официальном сайте в сети Интернет (информация от 07.05.2019, от 28.06.2019).

Если у получателя госпособия не окажется карты «Мир», отправленные ему суммы согласно Положению № 383-П направляются на счета банка для невыясненных средств. Не позднее следующего рабочего дня после получения соответствующей платежки кредитная организация должна предложить адресату получить деньги наличными или распорядиться о переводе их на другой счет, привязанный к карте национальной платежной системы или не предусматривающий расчеты с использованием карт. Если получатель средств не отреагирует на просьбу банка, последний обязан вернуть средства их отправителю на 11-й рабочий день с момента получения спорной платежки, указав причину возврата.

Отметим также, что действующим законодательством для работодателей не предусмотрена обязанность оформлять сотрудникам карты национальной платежной системы. Напротив, парламентарии накануне в третьем чтении приняли поправки ТК РФ, предусматривающие наказание за навязывание персоналу конкретных банков. Однако в целях защиты интересов трудоустроенных граждан соцстрах просит проинформировать работников об изменениях в порядке выплат пособий.

С такой просьбой к работодателям обращается, например, липецкое отделение фонда на своем официальном сайте. Чиновники также просят напомнить застрахованным, что в соответствии с Приложением № 1 к Приказу ФСС РФ от 24.11.2017 № 578 в заявлении о выплате пособия указывается только номер платежной карты «Мир» без дополнительных реквизитов кредитной организации: номера счета, наименования и БИК.

Таблица: «Перечень и описание рассматриваемых в материале реквизитов платежного поручения согласно приложению № 1 к Положению № 383-П»

Номер рекви-зита Наименование реквизита Значение реквизита Комментарий 110 Код выплат При переводе денежных средств физическим лицам в целях осуществления выплат за счет средств бюджетов бюджетной системы РФ, предусмотренных ч. 5.5 и 5.6 ст. 30.5 Федерального закона № 161-ФЗ, указывается код 1. В иных случаях значение реквизита не указывается Банки обязаны проконтролировать, чтобы деньги по платежкам с заполненным реквизитом «110» не могли быть обналичены с использованием иных платежных карт, кроме карты «Мир» 5 Вид платежа Указывается «срочно», «телеграфом», «почтой», иное значение в порядке, установленном банком, или значение не указывается в случаях, установленных банком. В распоряжении в электронном виде значение указывается в виде кода, установленного банком Электронный вид платежа отменяет необходимость заверения бумажной копии платежного поручения для суда 45 Отметки банка В платежном поручении на бумажном носителе проставляются штамп банка плательщика и подпись уполномоченного лица банка плательщика, штамп банка получателя средств и подпись уполномоченного лица банка получателя средств. В платежном поручении в электронном виде и на бумажном носителе банк получателя средств указывает дату исполнения в порядке, установленном для реквизита «Дата» Для копии электронного платежного поручения на бумажном носителе обязательно проставление банком получателя средств даты исполнения документа, оттиски печатей не нужны 6 Сумма прописью Указывается в распоряжениях на бумажных носителях с начала строки, с заглавной буквы сумма платежа прописью в рублях, при этом слово «рубль» в соответствующем падеже не сокращается, копейки указываются цифрами, слово «копейка» в соответствующем падеже также не сокращается. Если сумма платежа прописью выражена в целых рублях, то копейки можно не указывать, при этом в реквизите «Сумма» указываются сумма платежа и знак равенства «=». В распоряжении на общую сумму с реестром указывается общая сумма платежа прописью, соответствующая общей сумме реестра Наличие знаков препинания в данном поле не допускается 16 Получатель Для юридических лиц, банков указывается полное или сокращенное наименование; для физических лиц – Ф.И.О., для индивидуальных предпринимателей – Ф.И.О. и правовой статус, для физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, – Ф.И.О. и указание вида деятельности Банк не обязан сверять наименование получателя средств с его номером счета. 17 Счет № Указывается номер банковского счета получателя средств, сформированный в соответствии с правилами ведения бухучета в ЦБ РФ или правилами ведения бухучета в кредитных организациях, расположенных на территории РФ Номер счета – единственный обязательный реквизит получателя средств, который обязан проверить банк 61 ИНН При наличии указывается ИНН или код иностранной организации получателя средств Банк не обязан сверять ИНН получателя средств с его номером счета 21 Очередность платежа Указывается очередность платежа цифрой в соответствии с федеральным законом или не указывается в случаях, установленных Банком России За последствия подмены очередности платежа отвечает банк 24 Назначение платежа Указываются назначение платежа, наименование товаров, работ, услуг, номера и даты договоров, товарных документов, а также может указываться другая необходимая информация, в том числе в соответствии с законодательством, включая налог на добавленную стоимость Суд может отклонить изменение назначения платежа позже года после перевода 22 Код Указывается уникальный идентификатор платежа в случаях его присвоения получателем средств. Уникальный идентификатор платежа доводится получателем средств до плательщика в соответствии с договором. Банк получателя средств осуществляет контроль уникального идентификатора платежа в случаях и порядке, установленных договором с получателем средств Графу нельзя оставлять незаполненной, если идентификатор не присвоен, ставьте «0». В соответствии с договором может заменить назначение платежа 23 Резервное поле Указывается признак условий перевода, в том числе в виде кода Банку можно будет поручить проконтролировать специальные условия перевода

Электронный вид платежа отменяет необходимость заверения платежки для суда

Организация обратилась за взысканием с оппонента по судебному спору расходов на оплату услуг адвокатов. В качестве подтверждения их оплаты по договору учреждение представило в суд распечатку платежного поручения. Первая инстанция отказалась признавать документ надлежащим доказательством, указав, что светокопия платежного поручения не заверена банком.

Однако апелляция обратила внимание, что в распоряжении суда не копия, а распечатанное для удобства обозрения судом электронное платежное поручение, выполненное в соответствии с правилами о безналичных расчетах, установленных Центробанком РФ. Судьи сослались на Положение № 383-П и позицию старших коллег из кассации Северо-Западного округа, разъяснивших, что требование о наличии штампа банка и подписи ответственного исполнителя на платежке предъявляются только к оформлению документа на бумажном носителе. При переводе денежных средств в электронном виде в платежном поручении должны быть указаны: вид платежа – «электронно», дата списания денежных средств, отметка банка, подтверждающая проведение платежа.

Арбитры также отметили, что Банк России не заверяет ни в копиях, ни в оригиналах платежные поручения, используемые в расчетах между негосударственными организациями. Судьи кассации Московского округа подтвердили правильность позиции нижестоящих коллег.

Постановление Арбитражного суда Московского округа от 03.06.2019 № Ф05-7698/2019

Примечание редакции: Относительно реквизита «Отметки банка» обращаем внимание, что в соответствии с п. 45 приложения № 1 к Положению № 383-П в указанном поле платежного поручения дату исполнения платежа должен указывать именно банк получателя средств. При наличии соответствующей отметки на распечатке электронного платежного поручения суды считают факт несения расходов доказанным. Так, суд по интеллектуальным правам в Постановлении от 08.04.2019 № С01-262/2019 не принял доводы стороны о несоответствии платежных документов нормативным требованиям в связи с отсутствием на них печатей. Судьи отметили, что из положений действующего законодательства следует, что подлинный платежный документ оформляется в единственном экземпляре. В соответствии с пунктом 1 ст. 6 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ информация в электронной форме, подписанная квалифицированной электронной подписью, признается равнозначной документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью. Следовательно, подлинником платежного поручения, сформированного в электронном виде в системе «Банк-Клиент», является электронный документ, составленный в установленном ЦБ РФ формате и подписанный квалифицированной электронной подписью.

Представленные же суду копии электронных платежек с отметками банка получателя не нуждаются в оттисках печатей и соответствуют Положению № 383-П.

Знаки препинания в «Сумме прописью» аннулируют платежный документ

Банк отказал компании в исполнении поручения на перевод денежных средств по причине наличия в полях документов «Сумма прописью» знаков «точка». В своей жалобе фирма просила судей учесть, что п. 6 приложения № 1 к Положению № 383-П не содержит в своем тексте каких-либо упоминаний о недопустимости, ограничении или запрете проставления знаков препинания. Арбитры кассации Московского округа указали, что компания неправильно истолковала указанный пункт. Из описания реквизита «Сумма прописью» регламента усматривается, что в нем не допускается проставление разделителей, пробелов, знаков препинания и иных символов. Проставление в полях «Сумма прописью» знака «точка» суд квалифицировал как нарушение правил, установленных Центробанком.

Постановление Арбитражного суда Московского округа от 16.09.2015 № Ф05-12461/2015

Единственный реквизит получателя, который обязан проверить банк, – номер счета

Компания 13 и 14 декабря 2016 года отправила в Сбербанк платежки в адрес двух контрагентов на общую сумму более 7 млн рублей, указав ошибочные реквизиты счетов получателей. Деньги ушли фирме с совершенно другим наименованием. Главбух сообщила в банк о несоответствии реквизитов, а 15 декабря компания направила туда требование о возврате денежных средств, оставшееся без ответа. Доказать, что ошибку совершили Сбербанк и банк получателя средств (Альфа-Банк), фирма не смогла и в трех судебных инстанциях.

Судьи указали, что в отношении перевода безналичных денежных средств действует правило, закрепленное ч. 7 ст. 5 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ, согласно которому безотзывность перевода наступает с момента списания денежных средств с банковского счета плательщика.

Кроме того, в силу пункта 4.3 гл. 4 Положения № 383-П и разъяснений Центробанка при зачислении денежных средств банк должен идентифицировать получателя по двум реквизитам, один из которых – номер счета получателя средств. При этом законодательство не обязывают банки плательщика и получателя проводить дополнительную проверку реквизитов получателя, если указанные в платежных поручениях данные являются достаточными для перевода и последующего зачисления денежных средств.

Также согласно Определению ВАС РФ от 04.03.2013 № ВАС-1709/13 банк вправе, но не обязан, проверять соответствие цифровых и текстовых реквизитов получателя денежных средств и отказать в исполнении распоряжения может только в том случае, если искажение реквизитов не позволяет его исполнить.

Фемида установила, что Сбербанк проверил подлинность секретных ключей ЭЦП и наличие всех необходимых реквизитов в спорных электронных документах. Банк осуществил операции по перечислению денежных средств в соответствии с распоряжениями клиента и не несет ответственности за правильность и достоверность электронных документов, передаваемых посредством системы дистанционного обслуживания.

Постановление Арбитражного суда Московского округа от 25.06.2018 № Ф05-9255/2018

Примечание редакции: В рассматриваемом деле судьи не указали, был ли второй реквизит получателя средств, который соответствовал представленным фирмой платежкам и какого рода информацию он содержал. Если следовать разъяснения Центробанка буквально, в таком качестве может выступать наименование и БИК банка получателя. Таким образом, номера счета и одного из реквизитов банка получателя достаточно для исполнения платежа, сверять их с наименованием и ИНН получателя банк не обязан. Чаще встречаются аналогичные решения по делам, где банк проверил соответствие номера счета получателя либо наименованию (Определение ВС РФ от 05.03.2018 № 305-ЭС18-36), либо ИНН (Постановление Арбитражного суда Центрального округа от 26.04.2018 № Ф10-2349/2017) адресата, тем не менее отправив деньги не тем компаниям, которым они предназначались. Суды не признают в этом вины кредитных организаций.

Однако остается способ вернуть утраченное, заявив к ненадлежащему получателю иск о взыскании неосновательного обогащения в виде ошибочно перечисленных денежных средств. Даже если деньги перечислены госоргану, суд на основании норм ГК РФ должен удовлетворить требования о возврате законному владельцу неосновательно приобретенного или сбереженного имущества (Постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 12.04.2018 № 11АП-3160/2018).

Банк заплатит долг клиента, если не заметит подлога в очередности платежа

Компания обратилась за взысканием 54 млн рублей долга с банка должника. По мнению фирмы, Бинбанк причинил ей соответствующие убытки, продолжая проводить расходные операции по счетам неплательщика после наложения ареста по исполнительному листу о взыскании задолженности. Постановление об обращении взыскания на денежные средства должника банк поставил в картотеку с 4-й очередностью платежа согласно ст. 855 ГК РФ. После этого банк списал по счета 95 млн рублей по платежным документам на оплату труда, что согласно положениям п. 2 ст. 855 ГК РФ относится к 3-й очереди.

Однако кредитор проанализировал данные выписки по операциям и установил, что согласно назначению платежа в основной массе денежные средства направлялись на счета физлиц, не имеющих отношения к работе по трудовому договору с владельцем счета, в счет погашения требований по договорам займа с юридическими лицами. Таким образом, в очередности платежа должник указывал значение «3», а в назначении: «зарплата на счета сотрудников ОАО» — «по договору в счет расчетов по договору займа».

Компания сделала выборку 187 подобных однотипных операций с указанием наименований различных третьих лиц.

Судьи подтвердили, что фактически проведенные операции представляют собой расчеты по договорам займа. А расчеты между юрлицами ни при каких обстоятельствах не могут относиться к 3-й группе очередности.

Суд указал, что, приняв от должника платежные поручения с неверно указанным реквизитом очередности платежа и осуществив списание денежных средств с нарушением очередности, банк действовал неправомерно и не исполнил свои обязанности. Вследствие его незаконных действий кредитор не получил удовлетворение своих требований при наличии для того реальной возможности.

Фемида постановила, что Бинбанк не исполнил Постановление судебного пристава-исполнителя, нарушив законодательство об исполнительном производстве и нормы ГК РФ об очередности исполнения расчетных документов, в связи с чем должен возместить причиненные убытки в полном объеме.

ВС РФ оставил вердикт в силе.

Определение Верховного Суда РФ от 13.11.2018 № 305-ЭС18-17929

Назначение платежа компания может поменять не позднее года

Подрядчик обратился в суд за взысканием с должника задолженности по договору в размере 20 млн рублей и пени за просрочку оплаты 2 млн рублей. Вмешательство Фемиды потребовалась кредитору после получения ответа на претензию, согласно которому по данным бухгалтерского учета оппонента долгов за ним не числится.

Контрагенты в спорный период были и исполнителями, и заказчиками различных соглашений, они регулярно обменивались платежами с указанием реквизитов договоров в их назначении. В суде должник предъявил распорядительное письмо, направленное кредитору в феврале 2015 года об изменении назначения платежей на сумму более 15 млн рублей, произведенных в 2013‒2014 годах в рамках договора подряда, и указал о зачете их в счет оплаты по другому договору. Фирма сообщила, что у нее имелись законные основания для того, чтобы изменить назначение платежей ввиду приоритета своей воли как плательщика. Суды с этим не согласились. Арбитры указали, что действующее законодательством не запрещает изменение назначения платежа, а существующая судебная практика исходит из того, что такое изменение должно быть сделано в разумный срок после осуществления платежа, в ином случае такие действия плательщика рассматриваются как злоупотребление правом. Судьи также отметили, что по смыслу норм, регламентирующих осуществление платежей, изменение назначения платежа может иметь место в целях устранения допущенной ошибки, однако такие обстоятельства судом не установлены.

Суд признал действия должника неразумными и недобросовестными, так как с момента спорных транзакций до изменения их реквизитов прошло много времени, и на то не было получено согласие другой стороны.

В пользу кредитора Фемида взыскала всю сумму задолженности.

Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 08.08.2017 № Ф03-2325/2017

Внимание: уникальный идентификатор платежа может подменить другие реквизиты поручения

Уникальный идентификатор платежа (УИП) служит для упрощения расчетов с бюджетом и между юрлицами. Номер позволяет определить документ, на основании которого производится платеж, отменяя необходимость указания его реквизитов в назначении платежа, а случае расчетов с бюджетом и ИНН плательщика.

В платежном поручении он появился с 31.03.2014. Согласно Положению № 383-П с этой даты в платежном поручении реквизит указывается в случаях:

если УИП присвоен получателем средств. При этом в соответствии с договором получатель средств сообщает плательщику данный УИП;

при уплате платежей в бюджетную систему Российской Федерации. При этом УИП указывается в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, принятых Минфином РФ по согласованию с ЦБ РФ на основании ч. 1 ст. 8 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ;

в соответствии с федеральными законами, нормативными правовыми актами РФ.

Таким образом, в платежном поручении на перечисление денежных средств контрагенту указывается УИП, если он присвоен этим контрагентом – получателем средств.

Согласно подпункту 1.21.1 Положения № 383-П, если получателем средств присвоен УИП и он должен быть указан в платежном поручении, банк получателя средств осуществляет контроль идентификатора платежа в случаях и порядке, установленных договором с получателем средств.

Поскольку данный реквизит может подменять собой, например, данные о периоде, за который совершен платеж, с ним следует обращаться особенно аккуратно. Так, в Постановлении Восьмого арбитражного апелляционного суда от 20.06.2019 № 08АП-5358/2019 поставщик электроэнергии при взыскании спорной задолженности ссылался на норму договора, согласно которой клиент обязан указывать УИП в расчетных документах, а в случае если идентификатор не совпадает с назначением платежа, период, за который произведен платеж, определяется продавцом самостоятельно. Пользуясь указанным положением, компания отнесла платежи покупателя за 2018 год на периоды ранее образовавшейся задолженности, с которой последний был не согласен. Судьи признали поведение продавца законным.

В другом схожем деле (Постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда от 05.02.2019 № 08АП-15809/2018) договор не предусматривал указания УИП, однако в первичных документах он содержался. Покупатель использовал идентификатор, считая, что указывает точные сведения о назначении платежа, однако суд с этим не согласился.

В платежном поручении с 01.01.2019 можно указать наличие специальных условий перевода денежных средств

Указание ЦБ РФ от 11.10.2018 № 4930-У внесло правки в Положение № 385-П, изменив назначение резервного поля (реквизит «23»). Теперь в нем указывается признак условий перевода, в том числе в виде кода. Также устанавливается, что при его указании банк осуществляет контроль выполнения условий перевода в порядке, установленном договором.

Таким образом, кредитные организация могут предусматривать в соглашениях дополнительные услуги по обработке платежных документов, а клиенты впервые получили возможность поставить на контроль их предоставление. Это могут быть, например:

особая процедура приема документов;

специальный порядок регистрации распоряжений;

контроль дублирования распоряжений.

Указание ЦБ РФ от 11.10.2018 № 4930-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 19 июня 2012 года № 383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств»