Сколько получают бухгалтеры и финансовые консультанты: свежее исследование

Узнайте, какая зарплата в компаниях большой четверки, ознакомившись с результатами опроса работодателей и соискателей в сфере инвестиций, финансов и консалтинга.

Опрос соискателей

В опросе приняли участие 1409 человек ( 20% по сравнению с прошлым опросом) Респонденты в основном представляют следующие сектора: аудит и бухгалтерия, консалтинг, банки, инвестиции, ИТ. Опрос проводился среди зарегистрированных пользователей рекрутингового портала FinExecutive.com, подписчиков страниц компании и партнеров в социальных сетях.

Аудитория опроса

Аудитория опроса (отдельные сектора)

Распределение зарплат и бонусов в зависимости от уровня позиции (вся выборка)

Для сотрудников, работающих в инвестициях весенний сезон стал неудачным в плане дополнительных поощрений. Уменьшились размеры бонусов у стажеров (~-8%), резко уменьшилась доля менеджеров, получивших премии (~-20%), у руководства — проблемы на всех фронтах (~-8% доля получивших, ~-20% размер).

Зарплаты и бонусы в инвестициях (IB, PE & VC) и трейдинге

В аудите и финансах ситуация более благоприятная по сравнению с инвестициями. Показатели оплаты труда и поощрений практически не изменились с прошлого исследования.

Зарплаты и бонусы в аудите и финансах

В банковском секторе также стабильная ситуация. Единственное, что обращает на себя внимание — резкий рост размера бонусов руководителей ( 20-25%)

Зарплаты и бонусы в банковском секторе

В консалтинге отмечается рост зарплат менеджеров и руководителей. Нижняя планка средней оплаты труда поднялась на ~20-40 тыс. руб.

Зарплаты и бонусы в консалтинге, стратегии и развитии бизнеса

Динамика зарплат соискателей

Оплата труда — основные выводы:

Весной 2019 года резко выросла доля сотрудников, чья зарплата не повысилась — с 41% до 56% ( 15%). Этот показатель достиг рекордной величины за всю историю наших исследований (с 2016 года)

Темп роста зарплат замедляется. В весеннем сезоне он снизился с 8% до 7%. Опережающий рост зарплат в инвестиционном секторе замедляется (теперь он опережает рынок на 1% и составляет 8%, в предыдущих исследованиях разрыв составлял 2-4%). В консалтинге сохраняется опережающий рост ( 3% относительно среднего)

Работодатели переходят к более консервативной политике и в распределении бонусов. Все крупные секторы демонстрируют отрицательную динамику. Доля сотрудников, не получивших бонусы, увеличилась в среднем на 5-10%, больше всего пострадали молодые специалисты

По размеру зарплат наибольшая привлекательность у консалтинга. Инвестиции в этот раз не смогли занять лидирующую позицию.

Субъективная оценка соискателями перспектив своих компаний не претерпела существенных изменений. Характеристика роста компаний сохраняет сдержанный оптимизм (43%). Единственное, что обращает на себя внимание — усиление пессимистических настроений относительно карьерного роста — на 7% меньше соискателей ожидает повышения в ближайшие полгода.

Динамика расширения штата компаний с точки зрения соискателей

Оценки состояния рынка труда тоже практически не изменились. Оптимистические, пессимистические и нейтральные оценки рынка распределились приблизительно поровну (35%, 35% и 30% соответственно). Положение рынка с точки зрения соискателей остается неопределенным, противоречивым.

Оценка соискателями рынка труда

Большинство соискателей надеется найти работу не ранее, чем через 3 месяца. При этом больше двух третей соискателей (71%) так или иначе вовлечены в поиск работы. Повышенная мобильность и дефицит возможностей на рынке труда приводят к обострению конкуренции и существенным временным затратам на поиск работы.

Планы соискателей по поиску работы

Опрос рекрутеров и рекрутинговых агентств

В июне 2019 года команда FinExecutive.com также проводила традиционный опрос среди компаний и рекрутинговых агентств, специализирующихся на подборе персонала в финансовой сфере. С результатами опроса и динамикой изменений на рынке труда за последние 3 года можно ознакомиться ниже.

Данные опросов стабильно показывают, что большинство работодателей не видели значительных перемен на рынке труда в последние три года. Лишь в конце 2018 ситуация поменялась, когда значительная часть отметила спад рынка.

У представителей рекрутинговых агентств мнение более переменчивое, но и более позитивное. За время семи опросов вариант «Спад рынка» ни разу не становился самым популярным.

Как вы оцениваете состояние рынка труда в последние 3 месяца?

Весной 2019 года 48% работодателей отметили рост количества вакансий. Последний раз этот вариант становился самым популярным два с половиной года назад.

Все профессиональные рекрутеры отмечают либо рост числа вакансий, либо их неизменное количество

Как изменилось количество размещаемых вакансий?

Респонденты опроса единодушны: количество сотрудников либо растет, либо остается на неизменном в последние 3 года. Сокращений в последнем опросе не было, хотя осенью прошлого года порядка 25%-30% компаний отмечали сокращения штата.

Как изменилось количество сотрудников в вашей компании?

И представители агентств и рекрутеры компаний сходятся во мнении, что в последние месяцы зарплаты большинства сотрудников либо не изменились либо выросли. Уменьшение размера компенсации практически не наблюдается.

Наблюдаете ли вы изменения компенсации сотрудников за последние три месяца?

Из года в год сайты по поиску работы и рекомендации остаются самыми востребованными каналами по подбору персонала среди работодателей (90% и 79% соответственно). Остальные каналы используются значительно реже.

Агентства используют все доступные им каналы для поиска кандидатов в равной мере, причем значение социальных сетей выросло в последнее время.

Выберете топ-3 канала для поиска соискателей

Начиная с весны 2016 года и работодатели и представители рекрутинговых агентств чаще всего отмечали, что активность соискателей на рынке труда не меняется. Сохранилась эта тенденция и весной 2019.

Интересно отметить, что впервые за время проведения опросов FinExecutive обе группы респондентов отметили вариант снижение активности соискателей вторым по популярности

Как изменилась активность соискателей за последние полгода?

Рекрутинговые агентства отмечают более короткий срок закрытия вакансий, чем непосредственные работодатели. Это касается всех типов позиций и связано с их большей активностью при поиске кандидатов. В целом ситуация неизменна: чем сложнее вакансия, тем дольше времени требуется времени на закрытие позиции.

Насколько быстро в среднем закрывается вакансия?

Согласно опросам, уже два с половиной года подряд самой востребованной остаётся IT сфера. Более того, отрыв нарастает. Далее следуют продажи, аудит и финансы, а также банковский сектор.

Перечислите наиболее активные с точки зрения рекрутинга сектора

Опросы показывают, что лишь малая часть компаний регулярно обращается в рекрутинговые агентства. Большинство не пользуется услугами внешних рекрутеров вообще.

Интересно, что сами рекрутинговые агентства наблюдают восстановление загруженности после провала в начале 2018 года.

Загруженность рекрутинговых агентств

Наименьшее число респондентов из обеих групп видит предпосылки для снижения рынка в ближайшее время. Почти половина (46%) работодателей считает, что рынок останется на прежнем уровне. Представители агентств традиционно настроены более оптимистично: половина из них считает, что рынок вырастит.

Как вы оцениваете перспективы рынка труда на следующие три месяца?

Общие выводы: