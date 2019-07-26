Клерк.Ру

Пошаговый алгоритм ликвидации ООО

Для удобства собрали все в таблицу.

Мероприятия 

Срок исполнения*

Ответственное лицо

1.      

Уволить сотрудников

День 1

Отдел кадров

2.      

Подготовить сообщение о закрытии обособленного подразделения

День 1

Бухгалтерия

3.      

Подготовить решение/протокол о закрытии обособленного подразделения

День 1

Юрист

4.      

Подготовить решение/протокол о ликвидации ООО и назначении ликвидатора/председателя ликвидационной комиссии

День 1

Юрист

5.      

Подать в ИФНС по месту нахождения обособленного подразделения:

- сообщение о закрытии;

- решение/протокол о закрытии.

День 2

Бухгалтерия

6.      

Подготовить и заверить у нотариуса уведомление о принятии решения о ликвидации и назначении ликвидатора/председателя по форме Р15001 

День 2

Юрист

7.      

Подать в ИФНС, осуществляющее регистрацию ЮЛ:

- уведомление по форме Р15001;

- решение/протокол о ликвидации ООО и назначении ликвидатора/председателя ликвидационной комиссии. 

День 2 (не позднее День 1 + 3 рабочих дня) 

Юрист

8.      

Уведомить ПФР, ФСС о принятии решения о ликвидации

День 2

Бухгалтерия

9.      

Получить лист записи ЕГРЮЛ 

День 10 (день подачи уведомления + 5 рабочих)

Юрист

10.   

Получить ЭЦП на ликвидатора/председателя

День 12

Бухгалтерия

11.   

Опубликовать сообщение в Вестнике

День 12

Юрист

12.   

Подготовить промежуточный ликвидационный баланс

День 73

Бухгалтерия

13.   

Подготовить решение/протокол об утверждении промежуточного ликвидационного баланса

День 73

Юрист

14.   

Подготовить уведомление об утверждении промежуточного ликвидационного баланса по форме Р15001

День 73

Юрист

15.   

Подать в ИФНС, осуществляющее регистрацию ЮЛ:

- уведомление по форме Р15001;

- решение/протокол об утверждении промежуточного ликвидационного баланса;

- промежуточный ликвидационный баланс.

День 74

Юрист

16.   

Рассчитаться с кредиторами

День 75

Бухгалтерия

17.   

Составить ликвидационный баланс

День 76

Бухгалтерия

18.   

Подготовить решение/протокол об утверждении ликвидационного баланса

День 76

Юрист

19.   

Подготовить заявление о ликвидации по форме Р16001

День 76

Юрист

20.   

Оплатить госпошлину 800 р.

День 76

Бухгалтерия

21.   

Сдать отчетность в Пенсионный фонд

День 76

Бухгалтерия

22.   

Подать в ИФНС, осуществляющее регистрацию ЮЛ:

- заявление по форме Р16001;

- решение/протокол об утверждении ликвидационного баланса;

- ликвидационный баланс;

- квитанцию об уплате госпошлины.

День 77

Юрист

23.   

Забрать документы из ИФНС (лист записи о ликвидации)

День 82

Юрист

24.   

Закрыть расчетный счет

День 83

Бухгалтерия

25.   

Сдать документы в архив

День 83

Бухгалтерия

26.   

Уничтожить печать

День 83

Бухгалтерия

*сроки указаны примерные, в рабочих днях

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