Пошаговый алгоритм ликвидации ООО

Для удобства собрали все в таблицу.
№
Мероприятия
Срок исполнения*
Ответственное лицо
1.
Уволить сотрудников
День 1
Отдел кадров
2.
Подготовить сообщение о закрытии обособленного подразделения
День 1
Бухгалтерия
3.
Подготовить решение/протокол о закрытии обособленного подразделения
День 1
Юрист
4.
Подготовить решение/протокол о ликвидации ООО и назначении ликвидатора/председателя ликвидационной комиссии
День 1
Юрист
5.
Подать в ИФНС по месту нахождения обособленного подразделения:
- сообщение о закрытии;
- решение/протокол о закрытии.
День 2
Бухгалтерия
6.
Подготовить и заверить у нотариуса уведомление о принятии решения о ликвидации и назначении ликвидатора/председателя по форме Р15001
День 2
Юрист
7.
Подать в ИФНС, осуществляющее регистрацию ЮЛ:
- уведомление по форме Р15001;
- решение/протокол о ликвидации ООО и назначении ликвидатора/председателя ликвидационной комиссии.
День 2 (не позднее День 1 + 3 рабочих дня)
Юрист
8.
Уведомить ПФР, ФСС о принятии решения о ликвидации
День 2
Бухгалтерия
9.
Получить лист записи ЕГРЮЛ
День 10 (день подачи уведомления + 5 рабочих)
Юрист
10.
Получить ЭЦП на ликвидатора/председателя
День 12
Бухгалтерия
11.
Опубликовать сообщение в Вестнике
День 12
Юрист
12.
Подготовить промежуточный ликвидационный баланс
День 73
Бухгалтерия
13.
Подготовить решение/протокол об утверждении промежуточного ликвидационного баланса
День 73
Юрист
14.
Подготовить уведомление об утверждении промежуточного ликвидационного баланса по форме Р15001
День 73
Юрист
15.
Подать в ИФНС, осуществляющее регистрацию ЮЛ:
- уведомление по форме Р15001;
- решение/протокол об утверждении промежуточного ликвидационного баланса;
- промежуточный ликвидационный баланс.
День 74
Юрист
16.
Рассчитаться с кредиторами
День 75
Бухгалтерия
17.
Составить ликвидационный баланс
День 76
Бухгалтерия
18.
Подготовить решение/протокол об утверждении ликвидационного баланса
День 76
Юрист
19.
Подготовить заявление о ликвидации по форме Р16001
День 76
Юрист
20.
Оплатить госпошлину 800 р.
День 76
Бухгалтерия
21.
Сдать отчетность в Пенсионный фонд
День 76
Бухгалтерия
22.
Подать в ИФНС, осуществляющее регистрацию ЮЛ:
- заявление по форме Р16001;
- решение/протокол об утверждении ликвидационного баланса;
- ликвидационный баланс;
- квитанцию об уплате госпошлины.
День 77
Юрист
23.
Забрать документы из ИФНС (лист записи о ликвидации)
День 82
Юрист
24.
Закрыть расчетный счет
День 83
Бухгалтерия
25.
Сдать документы в архив
День 83
Бухгалтерия
26.
Уничтожить печать
День 83
Бухгалтерия
*сроки указаны примерные, в рабочих днях