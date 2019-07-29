За какие долги не выпустят заграницу? И как их проверить

Если вы хотите отдохнуть за пределами нашей страны, то нужно быть уверенным, что вам это не запрещено. А запретить такой отдых с лёгкостью может судебный пристав-исполнитель.

Согласно 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» судебный пристав вправе по заявлению взыскателя или собственной инициативе вынести постановление о временном ограничении на выезд должника из Российской Федерации.

Итак, за когда же может грозить запрет на выезд за границу?

Запрет на выезд пристав может наложить при наличии:

требований о взыскании алиментов, возмещении вреда, причиненного здоровью, возмещении вреда в связи со смертью кормильца, имущественного ущерба и (или) морального вреда, причиненных преступлением, если сумма задолженности по такому исполнительному документу превышает 10 000 рублей; требований неимущественного характера; иных требований, если сумма задолженности по исполнительному документу составляет 30 000 рублей и более.

Таким образом, если речь идёт о налогах, то за сумму задолженности свыше 30 000 рублей вы можете попрощаться с отпуском. А вот если вы не платите налоги или иные долги более двух месяцев, то данная сумма долга, при которой могут быть наложены ограничения на выезд, снижается до 10 000 рублей.

В соответствии с пунктом 5 статьи 15 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» право гражданина РФ на выезд из страны может быть временно ограничено в случае, если он уклоняется от исполнения обязательств, наложенных на него судом, — до исполнения обязательств либо до достижения согласия сторонами.

Запреты на выезд заграницу передаются форме электронного документа судебного пристава-исполнителя в базу данных государственных органов. И только в аэропорту, купив билеты или путевки, получив при необходимости, визы при прохождении пограничного и таможенного контроля сотрудники таможенной службы сообщат вам о задолженности и запрете на выезд. На этапе получения виз данная информация недоступна. Посольства той или иной страны в списке документов не требуют никаких справок от судебных приставов-исполнителей. И если вы собрали необходимый пакет документов, то визу получите без проблем. А вот узнать об имеющихся ограничениях на выезд через сайт Пограничной службы или через сайт ФТС (Федеральной Таможенной Службы) самим невозможно. Это закрытая информация.

К сожалению, база данных с запретами на выезд не находится в общем доступе. Есть только базы данных, где вы можете проверить свою задолженность.

Итак, мы определились с тем, что узнать о запрете на выезд в интернете нельзя. И, что запрет на выезд может быть только при наличии задолженности, переданной на взыскание судебным приставам. А вот узнать о наличии своих долгов очень просто.

Вся информация о задолженности и сборам отображается в личном кабинете налогоплательщика https://lkfl2.nalog.ru/lkfl/login. Воспользоваться им очень просто:

С помощью логина и пароля (получить можно в ЛЮБОЙ ИФНС) С помощью ЭП (электронной подписи) Войти через госуслуги (ЕСИА)

Также очень Важным сервисом для проверки долгов (не только по налогам) является ресурс ФССП — «Банкданныхисполнительныхпроизводств» по адресу : https://fssprus.ru/iss/Ip

Нужно просто указать:

Регион

ФИО

Дату рождения

Информацию о наличии исполнительных производств будет сформирована автоматически и выведена на монитор.

В соответствии с пунктом 5 статьи 15 Федерального закона от 15.08.1996 N 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» Право гражданина Российской Федерации на выезд из Российской Федерации может быть временно ограничено в случае, если он уклоняется от исполнения обязательств, наложенных на него судом, — до исполнения обязательств либо до достижения согласия сторонами.

Наличие задолженности по налогам и сборам, а также и иных долгов существенно усложняет жизнь:

Во-первых, если вы самостоятельно не погасили долг и его взыскание передали судебным приставам, то готовьтесь раскошелиться. Будьте готовы, что помимо основного долга вам придётся оплатить и исполнительский сбор в размере 7 %от долга, но не менее 1000 рублей.

Во-вторых, тот кому вы должны может передать долг на взыскание коллекторов. А там уже другие способы и суммы в итоге выходят другие.

В-третьих, службы безопасности банков тоже мониторят данную информацию при выдаче кредитов. Следовательно, у вас могут возникнуть проблемы при получении кредита.

В-четвертых, если вы хотите устроиться на работу в престижную фирму, то будьте готовы, что HR отдел и служба внутренней безопасности также могут получить данные о ваших долгах из открытых источников и отказать вам в приёме на работу.

«Почему мы сами должны искать эту информацию? Разве нас не должны уведомлять?»- спросите вы. Должны. В 229- ФЗ «Об исполнительном производстве» указана обязанность судебных приставов направить должнику копии постановлений о временном ограничении на выезд должника из РФ и о снятии данного ограничения не позднее дня, следующего за днем их вынесения.

Но на практике это случается крайне редко. Может, конечно, и почта плохо работает. Но фактически большая часть людей узнаёт о запрете на выезд только при попытке пересечения границы РФ.

Кстати, даже если вы всё время всё платите и уверены, что никому ничего не должны, то проверить лишний раз не помешает. Нередко бывает, что приставы спутали вас с однофамильцем. Пока у нас нет обязательного требования с иске указывать ИНН или СНИЛС. А также сейчас по стране покатилась волна мошенничества с судебными приказами. Это когда без вашего присутствия в суде по подложным документам мошенники могут получить судебный приказ на взыскание с вас нереальной задолженности.

Проверяйте информацию о своих долгах и ОТДЫХАЙТЕ СПОКОЙНО.