Задерживать зарплату станет опаснее

Задержка и несвоевременная выплата заработной платы — одна из проблем, которую на протяжении последних лет пытаются решить в правительстве. Ранее по его инициативе были одобрены повышенные штрафы за невыплату денег сотрудникам. Однако этого чиновникам мало. Теперь они выступают за предоставление Роструду полномочий по принудительному списанию средств с помощью судебных приставов. А еще год назад чиновники предлагали блокировать счета в случае задолженности и ввести такой механизм, как инкассо.

Чего ждать работодателям

Правительство внесло в Госдуму законопроект, который должен помочь сократить задолженность по заработной плате. Чиновники хотят прописать в законе об исполнительном производстве, что инспекторы ГИТ могут выносить решения о взыскании средств для выплаты долгов по зарплате.

По данным Минюста, за 6 месяцев 2018 года на исполнении в территориальных органах ФССП России находилось почти 272 тысячи исполнительных производств, по которым требовалось выплатить заработную плату на общую сумму 14,7 млн рублей. Чтобы ускорить процесс и заставить компании расплатиться по долгам, и предлагается позволить инспекторам ГИТ самостоятельно, без дополнительного судебного разбирательства, выносить решения о взыскании задолженностей по заработной плате, и в частности, той суммы, которая была начислена, но не выплачена. По мнению авторов законопроекта, такой упрощенный и оперативный порядок взыскания средств с недобросовестных работодателей заставит компании не накапливать долги.

Отметим, что изменения в закон об исполнительном производстве были разработаны в продолжение проекта поправок в Трудовой кодекс РФ, которые и дают возможность Роструду в принудительном порядке списывать со счетов работодателей задолженность по заработной плате. Согласно новой статье 360.1 ТК РФ, если она будет одобрена, процедура принудительного исполнения обязанности по выплате заработной платы будет следующей:

Инспекторы выдают предписание о необходимости погасить задолженность с указанием конкретного срока и уведомлением о возможности принятия решения о принудительном взыскании средств со счетов компании. Если работодатель не выполнит требование, инспектор в течение 1 месяца принимает решение о его принудительном исполнении. Соответствующее решение является исполнительным документом, оформляется в письменном виде в соответствии с требованиями, установленными законом «Об исполнительном производстве». Документ направляется для исполнения в территориальный орган ФССП, после чего попадает во все кредитные организации, где у компании имеются счета. Копия решения о принудительном исполнении в течение трех рабочих дней после его принятия направляется работодателю. У компании (ИП) есть 10 дней со дня получения копии документа на то, чтобы оспорить его в установленном порядке в суде. Если в течение 2 месяцев на счета компании не будет переведено ни одного рубля либо стороны самостоятельно договорились о поэтапном погашении задолженности, производство закрывают.

Отметим, что такой порядок взыскания задолженности правительство не хочет применять по отношению к взысканию денежных средств, начисленных, но не выплаченных лицам, указанным в ч.4 ст. 349.4 ТК РФ, — занимающими должности единоличного исполнительного органа в кредитном учреждении, его заместителей, членами коллегиального исполнительного органа, главбухом банка и его замом, руководителем и главным бухгалтером филиала банка, членами совета директоров (наблюдательного совета) банка, контролирующими банк лицами.

Пока неизвестно, поддержат ли инициативы в парламенте, учитывая, что за невыплату заработной платы уже предусмотрены серьезные меры ответственности: введение еще одного инструмента может показаться избыточным. Но чиновники приводят неутешительную статистику: по данным на 1 июля 2019 года просроченная задолженность по заработной плате составляет почти 2,6 млрд рублей, а на 1 октября 2018 года — примерно 3,14 млрд рублей. Хотя цифры снижаются, «очевидно, что действующих механизмов недостаточно для решения существующей проблемы», заявляют авторы поправок, аргументируя необходимость их принятия.

Взгляд со стороны: что думают эксперты

Мнения относительно нового способа взыскания долгов по заработной плате разделились. Так, по словам юриста компании «Частная практика» Тагира Гаджиэменова, эта инициатива хорошая. Среди преимуществ такого подхода правозащитник назвал оперативность решения вопроса.

— Выиграв суды и получив на руки положительные решения, многие люди остаются без заработанных денег. Также работники могут не получить свои кровные из-за несвоевременности рассмотрения судами трудовых споров или по иным причинам. И подобные примеры были в моей судебной практике, — подчеркивает Тагир Гаджиэменов. — А преимущество внесудебного порядка в оперативности решения этого вопроса.

Эксперт по кадровому аудиту, соучредитель компании «Кадриум» Евгений Полубояров, свою очередь, придерживается более сдержанной позиции.

— Законопроект, на мой взгляд, спорный. Со одной стороны упрощение порядка взыскания долгов по заработной плате должно вызывать только позитивные эмоции. Однако в отношении бизнеса и так уже действуют достаточно серьезные штрафы за нарушения при выплате зарплаты, а суды подобные дела рассматривают очень оперативно и, как правило, в пользу работников (при наличии достаточных обстоятельств). Предполагаемый же досудебный порядок взыскания силами ГИТ может наоборот увеличить срок взыскания задолженности, при обжаловании действий инспектора, до 4 месяцев. Поэтому наделение ГИТ новыми полномочиями, которые дублируют полномочия суда, но более затянутые по времени реализации, мне кажется малоперспективным. Тем более, как показывает практика, внесудебные карательные и прочие методы воздействия на непорядочных работодателей работают плохо. А учитывая непрозрачность работы ГИТ, «решить вопрос» с инспектором будет проще, чем с судьей, — полагает эксперт.

Какие еще есть варианты взыскивать зарплату

Отметим, что если инициатива о принудительном взыскании задолженности не понравится депутатам, у Минтруда есть еще один вариант — путем инкассо блокировать счет работодателя, если у него имеется задолженность по заработной плате. По мнению некоторых экспертов, такой способ не должен пугать предпринимателей. По словам адвоката Ивана Кадочникова, у властей уже есть работающая и достаточно быстрая схема по взысканию заработной платы, поэтому никаких других способов придумывать не надо. Представьте, «задолженность по заработной плате подтверждается информацией от работодателя. Соответственно, Рострудинспекция запрашивает документы у работодателя (срок ответа 30 дней). Он отвечает без предоставления персональных данных по каждому работнику.

После этого Рострудинспекция выставляет инкассовое поручение (безусловное требование о списании денежных средств в свою пользу, а не в пользу работника) на расчетный счет работодателя. В случае появления денежных средств на р/с работодателя производится списание в пользу Рострудинспекции, после чего деньги выплачиваются работнику. Все это займет минимум 3 месяца. Плюс злоупотребления и т. д. Уже действует схема по взысканию заработной платы через судебный приказ в судах. Там это занимает 1 месяц. Зачем еще что-то?» — вопрошает юрист.

Президент ГК «ХАЛТЕК» Александр Храмов, в свою очередь, напоминает, что «сегодня при задержке заработной платы более 2 месяцев на руководителя компании уже могут завести уголовное дело, т. к. это уголовное преступление (статья 145.1 Уголовного кодекса РФ)». Поэтому он считает, что вводить новые меры наказания не стоит. Но соглашается, что есть смысл ужесточить контроль за выплатой зарплаты, оставив при этом бизнесу право самостоятельно вести финансовое планирование.

Поможет ли нововведение работникам

Независимо от того, какое из предложений одобрят, для работодателей оно будет невыгодным. Поскольку в случае отсутствия средств на счетах их заблокируют. Это, в свою очередь, повлияет и на самих работников. Хотя в целом инициатива дополнительно защитить права трудящихся хорошая, говорит Александр Храмов. Однако «с учетом интересов бизнеса инициатива по ограничению временного коридора задержки выплат заработных плат была бы намного логичнее. Кроме того, сама операция блокировки счета приведет только к ухудшению финансового состояния компании, а значит, и к более сомнительным возможностям выплаты зарплаты самостоятельно», — подчеркивает эксперт.

С ним соглашается адвокат Роман Алымов. «Арест счетов парализует нормальную деятельность предприятия, что в итоге совершенно не способствует выплате зарплаты. У предлагаемой меры огромный коррупционный потенциал, возможности ее использования для недобросовестной конкуренции, гринмейла и прочих противоправных действий обширнейшие. Поэтому предложенная мера никак не поможет работникам», — уверен юрист.