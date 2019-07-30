Участвуйте в Конкурсе на звание «Главбух года»!

Приглашаем всех бухгалтеров на VI Всероссийскую премию «Главбух года». Победитель получит звание «Главбух года» и премию — 500 000 руб. Регистрируйтесь на сайте, читайте правила Конкурса и заполняйте анкету.

Что вас ждет на Конкурсе

Мы проводимКонкурс на звание «Главбух года» в шестой раз. Но нынешний Конкурс принципиально отличается от всех предыдущих. На этот раз мы ждем всех бухгалтеров. Совсем не важно, выписываете ли вы журнал «Главбух» и учитесь ли вы в Высшей школе; сколько вам лет и какое у вас образование. Главное, что вы бухгалтер и горите желанием попробовать свои силы в соревновании с коллегами по цеху, настоящими профессионалами своего дела.

На сайте Конкурса будут появляться задания. Темы разные — начиная с зарплаты и бухучета и заканчивая налоговыми спорами. Задания подготовили для вас наставники. Это специалисты ФНС и Роструда, налоговые эксперты, которые знают все по своей теме.

В конце октября мы опубликуем последнее задание. Оно будет творческим. Понадобится убедить своего наставника, что вы заслуживаете звания «Главбух года». Из тех, кто наберет нужное количество баллов и выполнит творческое задание, наставники отберут финалистов.

В ноябре финалисты и наставники соберутся на торжественный бал, где в прямом эфире пройдет итоговая бухгалтерская игра. Победивший в этой игре и станет Главбухом года. Помимо этого мы выберем еще троих номинантов. Итак, встречаемся на Конкурсе!