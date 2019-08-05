ТОП вопросов-ответов по «1С:Бухгалтерия 8» недели

Консультанты компании «Первый Бит» дают пошаговые инструкции.

В программе «1С:Бухгалтерия» по какой-то причине в документ формирования записей книги покупок лезут старые записи. Как их убрать, чтобы они никогда больше не попадали в этот документ?

Требуется заполнить документ этими лишними записями. Зайти в проводки документа, полностью очистить вкладку «Бухгалтерский и налоговый учет» и «НДС продажи». Вкладку «НДС предъявленный» очищать не надо.

Программа «1С:Бухгалтерия» автоматически списывает в налоговом учете стоимость при покупке основного средства. Почему так происходит? И как сделать, чтобы такого не было?

Если основное средство поставлено на учет с помощью документа «Поступление основных средств», то по умолчанию оно будет списываться в налоговом учете. Речь идет об основных средствах стоимостью до 100 тысяч рублей.

Если требуется, чтобы в бухгалтерском и в налоговом учете амортизация начислялась одинаково, следует оформлять покупку основного средства с помощью документа «Поступление оборудования». Что касается постановки на учет, то это следует сделать благодаря документу «Принятие к учету ОС».

Как правильно отражать возврат товара с 2019 года и заводить корректировочную счет фактуру в системе «1С:Бухгалтерия»?

Возврат товара оформляется с помощью документа «Корректировка реализации» с видом операции «Корректировка по согласованию сторон».

На вкладке «Товары» в строчке «После изменения» требуется указать, сколько единиц товара будет продано после возврата. То есть если изначально было продано 10 единиц товара, а возвращается 6, то в строчке после изменения требуется указать 4.

Корректировочная счет-фактура выписывается в этом же документе.

После корректировки реализации программа «1С:Бухгалтерия» выписывает счет-фактуру на аванс. Верно ли это? И почему так происходит?

Если происходит корректировка реализации в сторону уменьшения, по которой уже была произведена оплата покупателем, то возникает аванс. На него система и выписывает авансовую счет-фактуру.

Программа «1С:Бухгалтерия» автоматически начисляет зарплату при закрытии месяца. Как сделать, чтобы этого не происходило?

Требуется создать документ «Начисления зарплаты» и провести его пустым. То есть заполнять документ не надо. При закрытии месяца система увидит факт наличия данного документа, и поэтому начислять зарплату не будет.

В программе «1С:Бухгалтерия» не заполняется декларация, связанная с авансами по налогам на имущество. Что делать?

Перейти в пункт меню «Главное», затем — по ссылке «Налоги и отчеты». Зайти в пункт «Налог на имущество» и создать запись на тот год, в котором не заполняется декларация. Установив при этом галочку, что уплачиваются авансы по налогу на имущество.