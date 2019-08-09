Помимо стандартных выплат в виде заработной платы или «отпускных» работодатель может выплачивать различного рода компенсации или дарить подарки. И если со «стандартными» выплатами ситуация в части удержания НДФЛ и начисления страховых взносов понятна, то «нестандартные» выплаты могут принести много головной боли бухгалтеру.

Общая схема обложения НДФЛ и страховыми взносами

Объект обложения налогом на доходы физических лиц прописан в ст. 209 НК РФ, а расшифровка доходов предусмотрена ст. 208 НК РФ. Также законодателем в ст. 217 кодекса указаны доходы, освобождаемые от налогообложения. Соответственно, налоговые органы обращаются к этим статьям для определения того, будет ли облагаться выплата налогом или нет. Такой подход прописан во всех разъясняющих письмах, а также судебных делах. Ставка налога зависит от того, является ли работник налоговым резидентом или нет, а также от вида дохода.

В связи с прекращением действия Федерального закона 212-ФЗ от 24.07.2009 и появлением с 2017 г. новой главы о страховых взносах в НК РФ, большая часть практики рассмотрения споров судами и разъяснений ведомств утратили свою актуальность, так как ссылаются на недействующий закон. Однако изложенная в них логика рассуждений может служить основанием для понимания того, как налоговый орган будет относиться к той или иной выплате.

В ст. 420 НК РФ указаны выплаты, облагаемые взносами, ст. 422 кодекса — случаи, при которых взносы не начисляются. Размер взносов определяется статьями 425, 427 — 429 НК РФ.

Однако если бы все было так просто, не возникало бы актов с доначислениями налогов и взносов, а также судебных споров. Разберемся, нужно ли платить НДФЛ и начислять страховые взносы в следующих ситуациях.

Компенсация оплаты проезда к месту работы

Компенсация проезда к месту работы может быть вызвана как необходимостью (удаленностью от населенных пунктов, отсутствием общественного транспорта), так и желанием работодателя улучшить условия труда. И это обстоятельство напрямую влияет на обязанность исчисления НДФЛ.

В соответствии со ст. 41 НК РФ доходом признается экономическая выгода. Она может быть выражена в денежной или натуральной форме. В ст. 210 НК РФ указано, что доход в натуральной форме облагается налогом, а база для исчисления налога устанавливается как рыночная цена аналогичного товара или услуги.

Ключевым моментом для определения того, возникает выгода или нет (и сам налог), является возможность работника самостоятельно добраться до места осуществления трудовой деятельности.

В случае когда сотрудник для достижения места работы может прибыть на общественном транспорте, оплата организованной перевозки или компенсация проезда будут облагаться НДФЛ. Такая позиция отражена во многих письмах Минфина РФ, в том числе в письме от 12.10.11 № 03-04-05/6-728 . Для исчисления налога потребуется вести персонифицированный учет работников, воспользовавшихся проездом.

Соответственно, если организация территориально удалена от населенных пунктов, отсутствует общественный транспорт, то централизованная доставка работников до места работы не создает экономической выгоды для человека, следовательно, не возникает объекта обложения НДФЛ (например, письмо Минфина РФ от 21.04.2014 № 03-03-06/1/18198).

Вышеописанная практика начисления НДФЛ действовала достаточно продолжительное время и нашла свое отражение в судебных актах. Однако в 2019 г. вышло уже два письма Минфина РФ, которые не рассматривают особенностей исчисления НДФЛ в зависимости от труднодоступности, персонифицированного учета, а указывают, что НДФЛ должен быть уплачен в любом случае (Письмо Минфина РФ от 30.04.2019 № 03-04-06/32414).

Относительно начисления страховых взносов позиция однозначная: такая компенсация или организованный проезд являются объектом начисления страховых взносов. Перечень не подлежащих обложению взносами выплат поименован в ст. 422 НК РФ. Так как рассматриваемые выплаты отсутствуют в ст. 422 НК РФ, то компенсация будет облагаться взносами в общем порядке.

Подарки работнику и его детям

Дарение подарков — частая практика, причем в роли подарка могут выступать как денежные средства, так и материальные вещи. Как правило, подарки могут быть приурочены к какому-то официальному празднику (Новый год, юбилей организации) или же ко дню рождения самого работника. Главное правило дарения имущества — безвозмездность. Суть дарения заключается в том, что переходит право собственности на передаваемое имущество, причем это никак не связано с выполнением трудовых обязанностей работником, стимулированием или компенсацией расходов, не зависит от стажа и занимаемой должности.

Подарок для целей налогообложения признается доходом, полученным в натуральной форме (не зависимо от того, деньги это или вещь). Согласно п. 1 ст. 210 НК РФ при расчете НДФЛ учитываются все доходы налогоплательщика: в денежной и натуральной форме. То есть подарок является доходом работника, с которого работодатель обязан удержать НДФЛ. Однако не с любого подарка есть обязанность исчислить налог. В п. 28 ст. 217 НК РФ указано, что подарки стоимостью до 4000 руб. не облагаются налогом. Эта необлагаемая сумма установлена на календарный год. То есть в течение года может быть оформлено несколько подарков, и если их совокупная стоимость превысит 4000 руб., то налог будет исчисляться с суммы превышения.

Страховые взносы исчисляются в случае, когда выплата производится в рамках трудовых или гражданско-правовых отношений (п. 4 ст. 420 НК РФ). По договору дарения происходит передача имущества. Следовательно, при дарении не возникает объекта обложения страховыми взносами. Именно поэтому для подтверждения факта передачи имущества необходимо заключить письменный договор дарения (независимо от суммы). Напомним, что в ГК РФ предусмотрена обязанность письменного оформления договора дарения в случае, когда передаваемая сумма превышает 3000 руб. (п. 2 ст. 574 ГК РФ).

Еще один важный момент: чтобы подарок не был признан способом ухода от страховых взносов и НДФЛ, он должен выплачиваться всем работникам организации в одинаковом размере. Ситуация, когда директор получает подарок в разы больше, чем рядовой работник, может привести к переквалификации подарка на стимулирующие выплаты, то есть выплаты, связанные с трудовыми обязанностями. Это повлечет доначисление взносов и налога со всей суммы/стоимости подарка. Такая практика содержится в Определении Верховного Суда РФ от 10.09.2014 № 309-ЭС14-520.

Оплата расходов на лечение члена семьи работника

Работодатель может стимулировать работника не только размером заработной платы или занимаемой должностью, но также и различными социальными гарантиями. Например, оплатить расходы по лечению работника или членов его семьи.

В ст. 217 НК РФ поименованы все выплаты, которые не облагаются НДФЛ. В частности, п. 10 предусматривает освобождение от налога оплаты работодателем лечения работника или членов его семьи (родители, муж/жена, несовершеннолетние дети и подопечные). Вариантов оплаты организацией расходов может быть несколько:

выдача наличных денежных средств из кассы;

перечисление на лицевой счет работника;

банковский перевод на расчетный счет медицинской организации.

Соответственно, при соблюдении указанных условий выплата на лечение члена семьи не облагается НДФЛ. Ограничения по сумме выплаты, освобождаемой от налога, нет.

Для определения того, является ли такая выплата объектом обложения страховыми взносами, снова обращаемся к ст. 422 НК РФ. Рассматриваемые выплаты в ней не прописаны, следовательно, компенсация расходов на лечение члена семьи работника будет облагаться в общеустановленном порядке (письмо Минфина от 01.04.2019 № 03-15-05/22335).

Компенсация за использование личного автомобиля

Нередко работодатель оплачивает не только выполняемую работу, но и компенсирует расходы, возникающие при использовании имущества работника в интересах организации для получения прибыли. Одним из распространенных примеров является использование личного транспорта. Какие требования необходимо выполнить, чтобы такая выплата была признана нетрудовой?

Согласно ст. 164 ТК РФ под компенсациями понимаются денежные выплаты, установленные в целях возмещения работникам затрат, связанных с исполнением ими трудовых или иных обязанностей. Они не входят в систему оплаты труда. В силу ст. 188 ТК РФ, при использовании работником в интересах работодателя личного имущества работнику выплачивается компенсация за использование, износ транспорта, а также возмещаются расходы, связанные с использованием. Размер возмещения расходов обязательно должен быть определен соглашением сторон трудового договора, выраженным в письменной форме (прямо предусмотрен в трудовом договоре или дополнительном соглашении к нему).

Согласно п. 3 ст. 217 освобождаются от обложения НДФЛ все компенсации, связанные с исполнением трудовых обязанностей. Причем ограничений по размеру сумм компенсации не предусмотрено. Компенсация, выплачиваемая работнику за использование личного автомобиля в служебных целях, также не подлежит обложению страховыми взносами в пределах размера, установленного соглашением между организацией и работником, на основании пп. 2 п. 1 ст. 422 НК РФ. Таким образом, указанная компенсация полностью освобождается как от налога, так и от страховых взносов.

Чтобы при налоговых проверках подтвердить, что выплата носила именно компенсационный характер, необходимо осуществить следующие действия:

Разработать внутренние правила выплат компенсаций. В трудовых договорах прописать размеры компенсаций. Здесь важно установить такой размер компенсации, который был бы сопоставим с оплатой по рыночной цене аналогичных услуг. В противном случае налоговые органы завышенный на их взгляд размер компенсации могут признать частью заработной платы и доначислить налоги и взносы.

Также для исключения претензий со стороны проверяющих работодателю необходимо иметь документы, подтверждающие право собственности сотрудника на используемое имущество, а также его эксплуатацию в интересах организации.

Действующая практика трудовых отношений предусматривает множество различных выплат работникам, часть из которых была рассмотрена в статье. Порядок их обложения налогом на доходы физических лиц и страховыми взносами зависит от характера выплат, а также от документального оформления. Для понимания того, возникает ли налог и взносы, важно обратиться не только к НК РФ, но и к разъясняющим письмам и судебной практике, в которых прописываются нюансы.