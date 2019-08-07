Фразы, которые хороший руководитель никогда не скажет сотрудникам

Развитие нейронауки доказало, что слова и интонация оказывают моментальное воздействие на наш мозг и могут вызывать эмоции, порой негативные. Вне зависимости от того, считаете ли вы себя эмоциональным человеком или нет, ваш мозг мгновенно реагирует на слова и интонацию особенным образом. Именно поэтому, разговаривая с сотрудниками, важно подбирать слова с умом.

Вот несколько фраз, которые могут показаться вполне безобидными, но на деле способны демотивировать сотрудников.

«Ты можешь лучше»

Использование подобных фраз вряд ли смотивирует кого-либо прикладывать больше усилий. Ваш сотрудник может выйти от вас, чувствуя себя некомпетентным и даже бестолковым, что не сулит ничего хорошего для ваших проектов.

Вместо того чтобы призывать члена своей команды работать лучше, напомните ему о том проекте, когда он неожиданно проявил себя: «Помнишь дело Крамера? Ты отлично поработал. Думаю, здесь ты тоже добьешься успеха; с нетерпением жду завершения проекта».

«У меня есть всего минута, что тебе нужно?»

Ваш мир вертится благодаря вашим сотрудникам, так что найдите время их выслушать. Конечно, нередко к вам будут подходить, когда вы будете спешить на совещание, поэтому вы не соврете, сказав, что у вас есть только одна минута. Однако это лучше сформулировать так, чтобы не умалять чувство значимости сотрудника. Не говоря уже о том, что то, что он хочет сказать или спросить, может быть срочным.

Да, хороший руководитель должен быть доступен, но и его время должно считаться ценным. Обычно эту проблему решают ежедневные встречи: просто быстрый отчет сотрудника о ходе дел и ответные комментарии и указания от руководителя. Тем не менее, внезапные вопросы все равно будут возникать. Попробуйте сказать так: «Я хочу уделить тебе все свое внимание, можешь подойти в 13.30, или тебе хватит одной минуты?»

«Извините за небольшое отступление от темы, но...»

Собрания более продуктивны, когда у вас есть повестка и вы ее придерживаетесь. Прерывая ход собрания попутными замечаниями, особенно историями из личной жизни, вы нарушаете динамику процесса и снижаете эффективность вашей работы. Если вам так нравится рассказывать короткие истории, выделяйте время на своих собраниях для каждого, кто хочет рассказать о забавном случае или о достижении, которым он особенно гордится. Если ваша мысль имеет отношение к делу, запишите ее и предложите обсудить в конце встречи или внести в повестку следующего собрания.

«Оставляйте свои личные проблемы за пределами офиса»

Большинство людей не могут абстрагироваться от своих проблем на все 100 процентов. Когда проблема лежит камнем на сердце, тревога и напряжение непроизвольны. Вы сможете получить больше от расстроенного сотрудника, если посоветуете ему делать перерывы и говорить с кем-то, кто мог бы помочь. Зная, что вы его поддерживаете, ваш сотрудник уже будет чувствовать свою ценность.

Прежде чем произносить фразу, подумайте о том, как она может быть воспринята. Серьезно задумайтесь о том, поддерживаете ли вы тем самым развитие и лояльность своего сотрудника или сдерживаете их. Возможно, вам придется потренироваться, особенно если вы относитесь скорее к директивному типу личности. Эти изменения стоят того, потому что удивительные вещи происходят, когда предприниматель поощряет и поддерживает свою команду.

По материалам сайта www.inc.com