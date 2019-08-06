Шесть способов распознать телефонного мошенника

Роскачество совместно с экспертами по кибербезопасности из Group-IB подготовило рекомендации для россиян, как они могут распознать телефонных мошенников.

Мошенник заходит с козырей

Некто просит вас сообщить CVC/ CVV-код (комбинация из трех, реже четырех, цифр на обратной стороне каждой карты) банковской карты, ваше кодовое слово или код из смс.

Что делать: как только вы услышали эту просьбу — спокойно прервите разговор. После чего звоните в колл-центр вашего банка и сообщите номер, с которого вам звонили.

Мошенник рассказывает тревожную историю и просит выслать деньги на конкретные реквизиты

Например, что-то случилось с кем-то из ваших близких и ему срочно понадобились деньги, но (удивительно!) он сам не может с вами связаться.

Что делать: во-первых, ни в коем случае не переводите деньги по указанным реквизитам, пусть история и кажется вам убедительной. Уточните имя собеседника, а также детали, которые не может знать посторонний человек. Обязательно позвоните близким, если речь идёт о них.

Мошенник просит предоставить личные сведения

Собеседник просит сообщить ваши паспортные данные или кодовые слова.

Что делать: уточните, зачем это понадобилось банку. Если вы сомневаетесь, что на линии банковский сотрудник, не озвучивайте ничего, что связано с вашими банковскими счетами, паролями, паспортными данными, кодовыми словами.

Мошенник представляется сотрудником службы безопасности банка и пугает подозрительной активностью на вашем счете

Собеседник сообщает вам, что с вашего счета неизвестные пытаются списать некую сумму денег. При этом он может уточнить, сколько именно денег на вашем счете и когда была последняя транзакция. Увы, сегодня в руки к мошенникам может попасть и такая информация.

Что делать: попросите собеседника перезвонить позднее, ссылаясь на занятость и невозможность разговаривать в данный момент. Во-первых, у вас будет время проверить номер телефона, с которого был осуществлён звонок, в интернете (если это мошенник, наверняка кто-то уже отметил данный номер на различных форумах как потенциально опасный), а во-вторых, аферисты далеко не всегда перезванивают повторно, предпочитая решать все задачи за один звонок. Попросите собеседника назвать свои ФИО, должность и рабочий номер телефона. Если собеседник представился сотрудником банка, лучше перезвоните в банк самостоятельно и уточните, действительно ли звонок поступил от его сотрудников, попросите перевести на него и продолжите диалог.

Внимание! Звоните только по телефону, указанному на сайте или на карте, а не по номеру, который продиктовал вам собеседник или который поступил в смс.

Мошенник обещает осыпать вас золотом и подарить красный Феррари прямо сейчас

Собеседник радостным тоном убеждает вас, что вы выиграли в лотерею или получите денежный приз, однако от вас требуется либо информация по карте, либо некий взнос.

Что делать: спокойно разберитесь в ситуации, задайте уточняющие вопросы, не позволяйте неожиданно свалившемуся на вашу голову «счастью» затмить здравый смысл.

Мошенник любит торопить и «сгущать краски»

Собеседник, какую бы информацию он вам не сообщил, сразу начинает вас торопить, не даёт вам подумать и сообразить, как на самом деле обстоят дела. Более того, говоря, что это всё срочно, он просит никому не говорить о данном разговоре.

Что делать: можете предупредить, что всегда записываете разговоры по телефону или просто прекратить разговор, так как вероятность, что на линии мошенник, близка к 100%.

Роскачество также порекомендовало специальное приложение, которое определяет неизвестные номера и предупреждает о принадлежности номера к организации или категории «спам».

Источник: Роскачество.