За что теперь арендаторы могут влететь на штраф до 1 млн руб.

Все знают, что при заключении аренды на объект недвижимости необходимо, чтобы в договоре аренды было указано, что объект принадлежит на праве собственности арендодателю. Еще лучше если прилагается копия свидетельства о праве собственности, ну и конечно экспликация арендуемых помещений. До настоящего времени этого было вполне достаточно для сторон, заключивших договор, и для всякого рода проверяющих.

В своей практике я никогда не встречал в договоре аренды указания на то, что объект введен в эксплуатацию и ссылку на дату и номер Акта о вводе в эксплуатацию. Конечно, может мне просто не повезло, но это так.

Но с 6 августа 2019 года все стало намного серьезнее.

Перед уходом на летние каникулы депутаты приняли много разных законов. Среди них имеются те, которые касаются деятельности очень многих предпринимателей.

Рассмотрим только один из них, это Федеральный закон от 26.07.2019 N 222-ФЗ «О внесении изменения в статью 9.5 Кодекса Российской Федерации об административных нарушениях».

Текст закона — Внести в абзац второй части 5 статьи 9.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 1; 2006, N 52, ст. 5498; 2007, N 26, ст. 3089; 2011, N 30, ст. 4591; 2017, N 31, ст. 4812) изменение, изложив его в следующей редакции: «влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц — от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц — от пятисот тысяч до одного миллиона рублей.».

Но фактически, это означает увеличение штрафа за использование объектов капитального строительства без разрешения на ввод в эксплуатацию более чем в 50 раз.

Если раннее штраф составлял:

для организаций 10-20 тыс. руб.

для должностных лиц 1-2 тыс. руб.

для гражданина 500 руб. — 1,0 тыс. руб.

для организаций 500 тыс. — 1,0 млн. руб.

для должностных лиц 20 — 50 тыс. руб.

для гражданина 2 — 5 тыс. руб.

Обращаю внимание на то, что наказать могут не только собственников, но и арендаторов зданий, помещений и прочих объектов, требующих наличия разрешения.

Согласно п.2 ст. 55.24 Градостороительного кодекса РФ «Требования законодательства Российской Федерации к эксплуатации зданий, сооружений» — эксплуатация построенного, реконструированного здания, сооружения допускается после получения застройщиком разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, а также акта, разрешающего эксплуатацию здания, сооружения, в случаях, предусмотренных федеральными законами.

Пленум ВАС РФ в своем Постановлении от 17 ноября 2011 г. N 73 «Об отдельных вопросах практики применения правил Гражданского кодекса Российской Федерации о договоре аренды» четко указал:

Что отсутствие разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства, являющегося объектом аренды, в момент передачи этого объекта арендатору само по себе не влечет недействительности договора аренды. Но при наличии соответствующих оснований лица ( арендатор и/или арендодатель ), виновные в эксплуатации объекта капитального строительства без разрешения на ввод его в эксплуатацию, подлежат привлечению к административной ответственности в соответствии с частью 5 статьи 9.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Деятельность указанных лиц может быть приостановлена по основаниям и в порядке, предусмотренном названным Кодексом

Скорее всего, в августе месяце следует ожидать начало массовых проверок офисных центров и производственных площадок на предмет наличия разрешения на ввод в эксплуатацию.

Т.е. если после 6 августа при проверке окажется, что нет разрешения на ввод здания, в котором предприятия или ИП арендуют помещение, их всех могут оштрафовать. Предприятия до 1,0 млн. руб., а ИП до 50 тыс. руб. как должностное лицо.

Практика показывает, что наличие у арендодателя зарегистрированного права собственности на здание не всегда означает, что имеется разрешение на ввод в эксплуатацию. Но даже если оно есть на момент заключения договора, необходимо проверить наличие разрешения в настоящее время. Ведь в здании могли провести реконструкцию, а она требует нового разрешения.

Вывод

Чтобы не получить миллионный штраф, проверьте разрешение на ввод здания, а еще лучше приложите копию разрешения к договору аренды.