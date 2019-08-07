Зачем самозанятым договор простого товарищества

В случае, если самозанятые граждане хотят заключить договор простого товарищества, то помимо Федерального закона от 27.11.2018 г. № 422-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход», им следует руководствоваться положениями главы 55 «Простое товарищество» ГК РФ.

Могут ли самозанятые заключить договор простого товарищества

Согласно статье 1041 ГК РФ, по договору простого товарищества (договору о совместной деятельности), двое или несколько лиц (товарищей) обязуются соединить свои вклады и совместно действовать без образования юридического лица для извлечения прибыли или достижения иной не противоречащей закону цели.

Сторонами договора простого товарищества, заключаемого для осуществления предпринимательской деятельности, могут быть только индивидуальные предприниматели и (или) коммерческие организации.

Таким образом, договор простого товарищества может заключаться ради достижения разных целей.

Если целью договора простого товарищества не является извлечение прибыли (например, участники договора простого товарищества совместно на общие средства приобретают помещение для использования в своей деятельности), то законом не запрещено заключение такого договора физическими лицами, в том числе самозанятыми.

Если же целью совместной деятельности является извлечение прибыли (например, участники договора простого товарищества совместно на общие средства приобретают помещение, которое планируют сдавать в аренду, и распределять прибыль между собой), то заключить подобный договор могут только физические лица, имеющие статус индивидуального предпринимателя (п. 2 ст. 1041 ГК РФ, Постановления ФАС Московского округа от 06.06.2011 № КГ-А40/4760-11-П по делу № А40-113681/09-83-781, ФАС Северо-Кавказского округа от 30.06.2011 по делу № А32-21061/2010, от 15.06.2010 по делу № А53-14215/2009).

Учитывая, что Гражданский кодекс РФ не приравнивает самозанятых граждан к индивидуальным предпринимателям, то для неналоговых целей самозанятые остаются обычными физическими лицами, хоть и ведущими предпринимательскую деятельность.

Самозанятые в статусе ИП, совмещение налоговых режимов

Иным образом складывается ситуация для самозанятых граждан, имеющих статус индивидуального предпринимателя.

Индивидуальные предприниматели могут заключать договор простого товарищества и извлекать из него прибыль.

Налогообложение доходов, полученных от участия в договоре простого товарищества (договоре о совместной деятельности), осуществляется в рамках общего режима налогообложения или упрощенной системы налогообложения (Письмо Минфина РФ от 19 апреля 2017 г. № 03-11-11/23463).

Однако, если индивидуальный предприниматель перешел на специальный налоговых режим — налог на профессиональный доход (далее — НПД), то в случае получения доходов от договора простого товарищества ему следует перейти на иной режим налогообложения.

Не признаются объектом налогообложения НПД доходы от ведения деятельности в рамках договора простого товарищества (договора о совместной деятельности) (пункт 7 части 2 статьи 6 Закона № 422-ФЗ, Письмо ФНС России от 19.04.2019 № СД-4-3/7496@).

При этом индивидуальные предприниматели не могут совмещать уплату НПД с другими налоговыми режимами (подп. 7 п. 2 ст. 4 Закона № 422-ФЗ).

Перейти на уплату НПД предприниматель может только целиком, то есть в отношении всей деятельности.

Если предприниматель применяет общую систему налогообложения, т.е. уплачивает НДФЛ, совмещать ее с уплатой НПД также нельзя.

Доход от договора простого товарищества будет доходом от предпринимательской деятельности, но не может облагаться НПД, а должен тогда облагаться НДФЛ, что запрещено п. 7 ч. 2 статьи 4 Закона № 422-ФЗ.

Например, индивидуальный предприниматель оказывает бухгалтерские услуги. В отношении дохода от такой деятельности он вправе перейти на уплату НПД. При этом он получает доход из заключенного договора простого товарищества. В отношении такого дохода он не может применять НПД, и должен применять общую систему налогообложения, уплачивая НДФЛ, либо упрощенную.

Но индивидуальные предприниматели не могут одновременно применять НПД и иную систему налогообложения.

Лица, применяющие иные специальные налоговые режимы или ведущие предпринимательскую деятельность, доходы от которой облагаются налогом на доходы физических лиц, не вправе применять НПД.

Указанное обстоятельство служит основанием для снятия налогоплательщика с учета в налоговом органе в качестве плательщика НПД (пункт 12 статьи 5 Закона № 422-ФЗ).

Так можно ли совмещать режим НПД и договор простого товарищества?

Следуя буквальному толкованию норм Закона № 422-ФЗ, одновременное получение дохода от договора простого товарищества и применение НПД невозможно.

Официальные разъяснения налоговых органов по данному вопросу пока отсутствуют.

Специалисты ФНС поясняют, что получение ИП дохода, не попадающего под НПД, не является основанием для утраты права на применение НПД. Предполагается, что с такого дохода самозанятый ИП должен будет заплатить личный НДФЛ по ставке 13%. По окончании года ему нужно будет подать декларацию по форме 3-НДФЛ как обычному физлицу, а не как ИП.

Однако, данная позиция, на мой взгляд, не согласуется с нормами Закона № 422-ФЗ, и руководствоваться ей в настоящий момент может оказаться рискованным.