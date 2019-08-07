Как бюджетникам учитывать запасы: новое ФСБУ

Минфин в письме № 02-07-07/58075 от 01.08.2019 дал разъяснения о порядке применения ФСБУ «Запасы» для организаций госсектора.

СГС «Запасы»

Документ устанавливает единые требования к бухучету государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, а также бюджетному учету активов, классифицируемых как материальные запасы и незавершенное производство, а также требования к информации о запасах, результатах операций с ними, раскрываемой в бухотчетности госучреждений.

Кто и когда

— ведении бюджетного учета получателями бюджетных средств, в том числе государственными (муниципальными) бюджетными, автономными учреждениями, осуществляющими полномочия по исполнению публичных обязательств перед физлицом, подлежащих исполнению в денежной форме, а также государственными (муниципальными) бюджетными, автономными учреждениями или ГУПами, МУПами в части ведения бюджетного учета фактов хозяйственной жизни, возникающих при осуществлении на основании соглашений полномочий государственного (муниципального) заказчика по заключению и исполнению от имени соответствующего публично-правового образования государственных (муниципальных) контрактов от лица госорганов, органов управления внебюджетными фондами, органов местного самоуправления, являющихся государственными (муниципальными) заказчиками, при осуществлении бюджетных инвестиций в объекты государственной (муниципальной) собственности, и получающих бюджетные инвестиции в объекты капстроительства государственной (муниципальной) собственности или на приобретение объектов недвижимости государственной (муниципальной) собственности, а также централизованными бухгалтериями, осуществляющими ведение бюджетного учета на основании договора;

— ведении бухучета государственными (муниципальными) бюджетными, автономными учреждениями, а также организациями, осуществляющими согласно договору полномочия по ведению бухучета государственных (муниципальных) бюджетных или автономных учреждений;

— раскрытии информации о запасах, результатах операций с ними при составлении бюджетной отчетности получателями бюджетных средств, а также организациями, осуществляющими полномочия по ведению бюджетного учета учреждений;

— раскрытии информации о запасах, результатах операций с ними при составлении бухотчетности государственных (муниципальных) учреждений, в том числе организациями, осуществляющими полномочия по ведению бухгалтерского учета учреждений (централизованными бухгалтериями).

Все ФСБУ для организаций государственного сектора можно найти здесь.

Вместе с тем, положения СГС «Запасы» не применяются при ведении бухучета:

— библиотечных фондов, независимо от срока их полезного использования;

— живых организмов (животных, растений, грибов), культивируемых для получения биологической продукции (в том числе древесины), чей естественный рост и восстановление находятся под непосредственным контролем, ответственностью и управлением субъекта учета (биологические активы);

— незавершенного производства, сформированного субъектом учета по результатам выполнения им функции подрядчика по договорам строительного подряда;

— объектов, относящихся к активам культурного наследия;

— финансовых инструментов.

Правила учета запасов

Ведение бухучета запасов осуществляется методом начисления, исходя из принципов равномерности признания доходов и расходов, допущения временной определенности фактов хозяйственной жизни, осмотрительности в признании доходов (активов), расходов и обязательств, сопоставимости, а также принципа непрерывности деятельности субъекта учета.

Ведение бухгалтерского учета запасов осуществляется методом двойной записи на балансовых счетах плана счетов.

При принятии запасов к учету субъект учета самостоятельно выбирает единицу их бухучета в рамках формирования учетной политики.

Единицей учета запасов является номенклатурная (реестровая) единица или партия, однородная (реестровая) группа запасов.

Например, при осуществлении ремонтных работ учреждение может учитывать песок по тоннам, кирпич — по штукам, а керамическую плитку, обои, краску — по партиям, так как они могут отличаться по оттенку или рисунку.

в качестве единицы учета следует применять при массовых продажах товаров.

Например, продуктов питания, медикаментов. Данная единица учета позволяет отслеживать срок годности запасов, избежать убытков. Не применяется к уникальным товарам, к примеру, к автомобилям.

Однородная группа материальных запасов позволяет оптимизировать учетные процедуры, уменьшить затраты, связанные с ведением учета.

Например, учреждение приобрело бумагу для офисной техники разных торговых марок. Количество листов в пачках совпадает, формат — A4. Возможен учет по пачкам в качестве единицы измерения по однородным группам «Бумага для офисной техники формата A4».

Постоянно действующая комиссия по поступлению и выбытию активов субъекта учета должна определить срок полезного использования материальных запасов, используемых в деятельности в течение периода, превышающего 12 месяцев, при принятии их к бухучету.

Также организация устанавливает:

— порядок группировки материальных запасов и НЗП в целях обеспечения их аналитического (управленческого) учета;

— порядок уточнения первоначальной стоимости материальных запасов, приобретенных, но находящихся в пути и признанных в бухучете в оценке, предусмотренной госконтрактом (договором).

Например, материальные запасы, находящиеся в пути, можно учитывать с выделением отклонений фактической себестоимости от транспортных расходов, наценок посреднических организаций. После исчисления фактической себестоимости выявленные отклонения от учетной цены отражают в составе отклонений по соответствующим счетам;

— порядок определения фактической себестоимости (затрат на производство) видов продукции.

Отнесение материальных ценностей на тот или иной счет аналитического учета определяется пунктом 118 Инструкции № 157н.

Например, к ГСМ относятся все виды топлива, горючего и смазочных материалов: дрова, уголь, торф, бензин, керосин, мазут, автол.

Если не удалось уверенно отнести материальные запасы на тот или иной счет, следует руководствоваться положениями отраслевых нормативных правовых актов и Общероссийского классификатора (ОКПД 2).

Например, учреждение приобрело шторы для интерьеров. Согласно Общероссийскому классификатору они относятся к «Изделиям текстильным готовым (кроме одежды)», то есть являются мягким инвентарем и учитываются на счете 0 105 05 000 «Мягкий инвентарь».

С 1 января 2019 года счета аналитического учета счета 0 105 00 000 «Материальные запасы» детализируются в 24 — 26 разрядах номера счета на соответствующие подстатьи статьи 340 «Увеличение стоимости материальных запасов» КОСГУ.

При этом отнесение материальных запасов на соответствующие подстатьи статьи 340 «Увеличение стоимости материальных запасов» КОСГУ осуществляется по целевому (функциональному) назначению материального запаса.

Например: Операции по приобретению материальных запасов, включенных в группу ГСМ, в виде твердого топлива (угля) для печного отопления в бухгалтерском учете отражаются следующими бухгалтерскими записями: по дебету счета 0 106 34 343 «Увеличение вложений в материальные запасы — иное движимое имущество» и кредиту счета 0 302 23 73X «Увеличение кредиторской задолженности по коммунальным услугам»; по дебету счета 0 105 33 343 «Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов — иного движимого имущества учреждения» и кредиту счета 0 106 34 343 «Уменьшение вложений в материальные запасы — иное движимое имущество». Выбытие материальных запасов по группе «Горюче-смазочные материалы» при их использовании: — выбытие израсходованного твердого топлива (дров, угля), приобретенного по договорам на поставку (приобретение) для использования на нужды учреждения (для работы отопительных систем учреждения): по дебету счета 0 401 20 272 «Расходование материальных запасов» и кредиту счета 0 105 33 443 «Уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов — иного движимого имущества учреждения». — выбытие твердого топлива (дров, угля), приобретенного по договорам на оказание коммунальных услуг, включающих в себя услуги предоставления твердого топлива при наличии печного отопления: по дебету счета 0 401 20 223 «Расходы на коммунальные услуги» и кредиту счета 0 105 33 443 «Уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов — иного движимого имущества учреждения». Следует отметить, стоимость приобретенного природного газа, поступающего в учреждение по трубопроводу (не подлежащего хранению), относится на расходы текущего финансового периода — дебет счета 0 401 20 223 «Расходы на коммунальные услуги».

Группы запасов

В соответствии с пунктом 7 СГС «Запасы» совокупность запасов, информация о которых раскрывается в бухотчетности обобщенными показателями, классифицируется как группа запасов.

Группами (видами) запасов являются:

а) материальные запасы;

б) незавершенное производство.

Группой материальных запасов является совокупность материальных запасов со сходными характеристиками, информация о которых раскрывается в бухгалтерской (финансовой) отчетности одним показателем.

К основным группам материальных запасов относятся:

а) материалы — материальные ценности, используемые в текущей деятельности субъекта учета в течение периода, не превышающего 12 месяцев, независимо от их стоимости, а также материальные ценности, приобретенные (созданные) в целях реализации полномочий по обеспечению техническими средствами реабилитации, лекарственными средствами, лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, иными материальными ценностями отдельных категорий граждан (организаций);

б) готовая продукция, биологическая продукция;

в) товары;

г) иные материальные запасы, в том числе материальные ценности, являющиеся материальными запасами в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Новая группа, которая включена в основную группу материальных запасов — биологическая продукция.

К ней относится сельскохозяйственная и иная продукция как результат деятельности по биотрансформации, полученная (собранная) от биологических активов.

Например, биотрансформация приводит к получению сельскохозяйственной продукции (зерновые, бобовые, мясо, молоко, латекс и пр.).

Признание запасов в бухучете

Активы, относящиеся к запасам, принимаются к бухучету по первоначальной стоимости.

При этом первоначальная стоимость запасов в зависимости от типа операции (обменная или необменная), в соответствии с которой они приобретаются (создаются, передаются), а также для разных групп запасов (материальных запасов или НЗП) формируется по-разному: например, по справедливой стоимости, по остаточной стоимости, один объект — 1 рубль, по фактической стоимости, по нормативно-плановой стоимости, по стоимости, указанной в передаточных актах.

В методичке Минфина приводится порядок формирования первоначальной стоимости материальных запасов:

приобретенных в результате обменной операции в форме денежных средств (их эквивалентов);

приобретенных при условии отсрочки платежа;

стоимость которых при их приобретении выражена в иностранной валюте;

при изготовлении их собственными силами;

приобретаемых в результате необменной операции;

полученные субъектом учета от собственника (учредителя) или от иной организации госсектора;

остающихся у учреждения в результате разборки, ликвидации (утилизации) ОС или иного имущества.

Переоценка запасов

Переоценка запасов может осуществляться только в случаях, установленных СГС «Запасы» и другими нормативными правовыми актами, регулирующими ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской отчетности.

Например, переоценка запасов осуществляется при определении первоначальной стоимости в целях их отчуждения.

Если нормативно-плановая стоимость для целей распоряжения (реализации) или цена продажи снизилась на материальные запасы, которые предназначены для реализации или распространения безвозмездно или за плату по незначимым ценам по отношению к рыночной цене обменной операции с подобными активами, то запасы отражаются в балансе на конец отчетного периода за вычетом величины указанного снижения — резерва под снижение стоимости материальных запасов.

Резерв под снижение стоимости — разница между нормативно-плановой стоимостью для целей распоряжения (реализации) (или ценой продажи) и балансовой стоимостью материальных запасов.

Например, учреждение по пошиву специализированной рабочей одежды в 2017 г. закупило ткань по 10 000 руб. за кв. м для пошива рабочих комбинезонов (продажная цена — 15 000 руб.). В 2018 г. цена на ткань упала до 6000 руб. за кв. м, а на готовое изделие (рабочий комбинезон) — до 7000 руб. за единицу. В 2018 г. на разницу между рыночной стоимостью ткани и ее учетной (балансовой) стоимостью был создан резерв — 4000 руб. (10 000 руб. — 6000 руб.).

Если не учитывать другие операции, то по итогам 2018 г. организация получит прибыль 1000 руб. (7000 руб. 4000 руб. — 10 000 руб.), а по итогам 2017 г. — убыток в сумме 4000 руб. Если бы резерв создан не был, то у организации в 2018 г. образовался бы убыток 3000 руб. (7000 руб. — 10 000 руб.), а в 2017 г. финансовый результат был бы нулевым.

Реклассификация

Материальные запасы, исходя из новых условий их использования субъектом учета, могут реклассифицироваться в иную группу материальных запасов или в иную категорию объектов бухучета.

Выбытие материальных запасов из одной группы активов и отражение их в другой группе активов при реклассификации должно быть отражено в бухгалтерском учете одновременно.

Например, на складе учреждения находилась готовая продукция, которая в соответствии с решением субъекта учета будет использоваться для нужд учреждения. Перевод готовой продукции в состав материалов осуществляется по дебету соответствующих счетов аналитического учета счета 0 105 00 34x «Увеличение стоимости материальных запасов» и кредиту счета 0 105 07 34X «Увеличение стоимости готовой продукции».

Прекращение признания запасов

Запасы списываются, если:

— они использованы (потреблены) в деятельности субъекта учета;

— принято решение о списании государственного (муниципального) имущества;

— субъект учета решил не использовать объект для целей, предусмотренных при признании запасов, и использование не приносит экономических выгод или полезного потенциала;

— они переданы другой организации госсектора;

— они проданы (подарены), обменены, распространены;

— есть иные основания, предусматривающие прекращение права оперативного управления имуществом.

Одновременно должны соблюдаться следующие критерии:

— субъект учета передал все существенные операционные риски и выгоды, связанные с распоряжением имуществом;

— субъект учета не участвует в распоряжении выбывшим объектом в той степени, которая определяется предоставленными правами, и в осуществлении его реального использования;

— величина дохода (расхода) от выбытия актива может быть надежно оценена;

— получение экономических выгод или полезного потенциала, связанного с операцией, не прогнозируется;

— понесенные (ожидаемые) затраты, связанные с операцией, могут быть надежно оценены.

Выбытие материальных запасов осуществляется по стоимости каждой единицы или по средней стоимости.

Например, на складе учреждения на 1 марта числилось 5 пачек бумаги для офисной техники по цене 255,80 руб. и 1 пачка по цене 268,00 руб. В течение марта было приобретено 2 пачки бумаги для офисной техники по цене 319,21 руб., выдано со склада и использовано 4 пачки. Стоимость выбывших пачек бумаги для офисной техники, если выбрана средняя стоимость в качестве способа определения стоимости, будет равна: ((255,80 * 5 268,00 319,21 * 2) / (5 1 2)) * 4 = 1 092,71 руб.

Списание израсходованных материальных запасов отражается по дебету счета 0 401 20 272 «Расходование материальных запасов» в корреспонденции с кредитом соответствующих счетов аналитического учета счета 0 105 00 000 «Материальные запасы».