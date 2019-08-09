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Директора заставляют оптимизировать, в платежках ошибки: топ переживаний коллег

Обзор самых интересных топиков недели в «Красном уголке бухгалтера».

Руководители хотят от бухгалтеров налоговой оптимизации

При упоминании «налоговая оптимизация» сразу в голову приходят мысли о незаконных, каких-то серых схемах обхода налогов. Но мы с вами поговорим о налоговой оптимизации как о легальном снижении налоговой нагрузки на бизнес.

Да и сами руководители желают, чтобы их бухгалтерия могла получить знания по оптимизации налогов.

Директор считает ,что если я не умею оптимизировать налоги, надо меня отправить на курсы. Вопрос: куда меня можно отправить за оптимизацией.
И как вы решаете проблемы с оптимизацией.

— Елена Овсянникова

Обсуждая оптимизацию, споры разгорелись не на шутку. У кого-то появился страх, что вот сейчас работодатель оплатит обучение бухгалтера, начнут оптимизировать, применяя полученные знания. И тут друг возникнут претензии со стороны налоговиков, директор сразу поднимет ручки к верху, что он здесь не при делах, а это всё его бухгалтер виноват, прошедший обучение по оптимизации налогов.

Как известно, бухгалтер у нас и швец, и жнец, и на дуде игрец. Бухгалтер должен уметь всё: и налоги считать, и отчеты сдавать, и канцтовары заказывать, и договоры составлять, и.... А вот налоговая оптимизация — его ли это сфера деятельности? Может это всё-таки территория финансового директора?

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С другой стороны, а почему бы не пройти обучение за счет работодателя? Согласитесь, не каждый директор готов отдать несколько десятков тысяч, чтобы бухгалтер повысил знания. С нашим меняющимся законодательством, обучение лишним не будет.

В малом бизнесе добиться оптимизации сложно, но можно попробовать за счёт:

  • правильно подобранной системы налогообложения;
  • передачи части работы на аутсорсинг;
  • привлечения для работ подрядчиков, зарегистрированных в качестве ИП;
  • использования налоговых льгот;
  • и т.д.

Критична ли ошибка при заполнении платежного поручения в поле 107 «Налоговый период»?

Сотрудница при оплате налога клиенту по УСН за 2018 г. в реквизитах п/п указала период — март 2019. Налоговая с чистой совестью отнесла их на март, а за 2018 г. выставила требование. Поскольку оно было не исполнено, деньги списали по решению.
Скажите, вот это указание периода — реально так критично? Никогда до этого не указывали период вообще...
Или можно как-то эту ситуацию в свою сторону повернуть?

— Наталья Еременко

С переходом на новую программу, от налоговиков посыпались требования по недоимкам, если поле 107 «Налоговый период» заполнено неверно.

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За свою многолетнюю практику в бухгалтерском учете, не могу вспомнить, чтобы налоговики придирались к заполнению в п/п поля «Налоговый период».

Сейчас же ситуация кардинально изменилась, это даже не единичный случай, когда платеж ложится коряво из-за неточности при указании периода. Вроде бы начисления и платежи сходятся, но возникает недоимка, а следом и пени.

А вот и примеры из практики коллег, которые рассказывают, к чему приводит неверно заполненное поле в платежке:

«Я тоже с этим столкнулась. Как раз „итого“ правильно считается, а пени начисляются в зависимости, как программа учла срок, за который уплачена сумма налога по платежке. Начислено за 2018 есть, а уплачено-нет, считаются пени-единственно мне пока непонятно до какого дня они считаются, здесь какая-то произвольность прослеживается, как будто руками их останавливают», — рассказывает Валерия.

И подобная ситуация у другой нашей коллеги:

«Коллеги, сейчас реально новая программа в ИФНС отслеживает этот гребаный период. У нас в ПП НДС вместо 1 квартала поставили 2 квартал и ИФНС выставила решение о приостановлении и инкассо. В ИФНС так и сказали, что сумма не привязана...дурдом»

В июне Минфин России в своём письме от 11.06.2019г № 21-08-11/42596 дал разъяснения относительно заполнения в платежных поручениях реквизита «107» для перечисления НДФЛ.

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В письме приведен пример для оплаты НДФЛ с з/п за июнь месяц:

«Учитывая изложенное, в случае при уплате налога на доходы физических лиц с зарплаты работников, например, за июнь 2019 г., в реквизите „107“ указывается „МС.06.2019“».

Как правило, банки без вопросов пропускают платежные поручения с любым значением в поле «Налоговый период». А вот чтобы избежать проблем и с налоговиками рекомендую, воспользоваться п. 7 ст. 45 НК РФ и направить в ИФНС заявление с уточнением налогового периода в платежном поручении, если допущена ошибка при заполнении «Налогового периода».

Может ли самозанятый быть и наёмным работником?

Вопрос по самозанятым. Если сотрудник фирмы оформлен ещё и самозанятым, и оказывает услуги вне рамках его трудовых отношений, так можно? На работу оформлен менеджером по продажам, как самозанятый оказывает услуги по переводу. 

— Наталья Вольская

Работник не может одновременно состоять со своим работодателем в трудовых отношениях и выполнять работу в роли самозанятого. Такой запрет прямо содержится в п. 8 ч. 2 ст. 6 Закона «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима „Налог на профессиональный доход“ в городе федерального значения Москве, в Московской и Калужской областях, а также в Республике Татарстан (Татарстан)»:

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Доходом в рамках НПД не признаются доходы «от оказания (выполнения) физическими лицами услуг (работ) по гражданско-правовым договорам при условии, что заказчиками услуг (работ) выступают работодатели указанных физических лиц или лица, бывшие их работодателями менее двух лет назад».

Если же работодатель решит не следовать букве закона и начнет работать со своим работником, как с самозанятым, то рискует быть наказан рублем:

  • на доход, выплаченный самозанятому будет начислен НДФЛ и страховые взносы;
  • на неуплаченный НДФЛ и страховые взносы будет начислен штраф.
Но следует обратить внимание, что сотрудник может быть в трудовых отношениях с одним работодателем, а в другом месте (не состоя в трудовых отношениях) может работать как самозанятый. Запрета на данный способ взаимодействий законодательства не имеет.

Как обойти требование наториальной доверенности от предпринимателя?

Я могу сдать ответ на требование для ИП в налоговую по обычной доверенности (не нотариальной)? Печать имеется. ИП сам идти не хочет, не царское это дело.

— Ольга Баранова

В далеком 2011 г. в п. 3 ст. 29 НК РФ были внесены изменения, согласно которым законодательство обязало представителя индивидуального предпринимателя заверять свои полномочия нотариально:

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«Уполномоченный представитель налогоплательщика — физлица осуществляет свои полномочия на основании нотариально удостоверенной доверенности или доверенности, приравненной к нотариально удостоверенной в соответствии с гражданским законодательством РФ».

На практике попытки передать от имени ИП какие-то документы в налоговую по обычной доверенности, как правило, не увенчиваются успехом. Налоговики строго бдят.

В ситуации, когда нет ТКС, когда ИП категорически не желает нанести визит налоговикам, и нет нотариальной доверенности, остается один вариант — почта России. От имени предпринимателя пишем письмо и отправляем почтой.

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