Директора заставляют оптимизировать, в платежках ошибки: топ переживаний коллег

Обзор самых интересных топиков недели в «Красном уголке бухгалтера».

Руководители хотят от бухгалтеров налоговой оптимизации

При упоминании «налоговая оптимизация» сразу в голову приходят мысли о незаконных, каких-то серых схемах обхода налогов. Но мы с вами поговорим о налоговой оптимизации как о легальном снижении налоговой нагрузки на бизнес.

Да и сами руководители желают, чтобы их бухгалтерия могла получить знания по оптимизации налогов.

Директор считает ,что если я не умею оптимизировать налоги, надо меня отправить на курсы. Вопрос: куда меня можно отправить за оптимизацией.

И как вы решаете проблемы с оптимизацией. — Елена Овсянникова

Обсуждая оптимизацию, споры разгорелись не на шутку. У кого-то появился страх, что вот сейчас работодатель оплатит обучение бухгалтера, начнут оптимизировать, применяя полученные знания. И тут друг возникнут претензии со стороны налоговиков, директор сразу поднимет ручки к верху, что он здесь не при делах, а это всё его бухгалтер виноват, прошедший обучение по оптимизации налогов.

Как известно, бухгалтер у нас и швец, и жнец, и на дуде игрец. Бухгалтер должен уметь всё: и налоги считать, и отчеты сдавать, и канцтовары заказывать, и договоры составлять, и.... А вот налоговая оптимизация — его ли это сфера деятельности? Может это всё-таки территория финансового директора?

С другой стороны, а почему бы не пройти обучение за счет работодателя? Согласитесь, не каждый директор готов отдать несколько десятков тысяч, чтобы бухгалтер повысил знания. С нашим меняющимся законодательством, обучение лишним не будет.

В малом бизнесе добиться оптимизации сложно, но можно попробовать за счёт:

правильно подобранной системы налогообложения;

передачи части работы на аутсорсинг;

привлечения для работ подрядчиков, зарегистрированных в качестве ИП;

использования налоговых льгот;

и т.д.

Критична ли ошибка при заполнении платежного поручения в поле 107 «Налоговый период»?

Сотрудница при оплате налога клиенту по УСН за 2018 г. в реквизитах п/п указала период — март 2019. Налоговая с чистой совестью отнесла их на март, а за 2018 г. выставила требование. Поскольку оно было не исполнено, деньги списали по решению.

Скажите, вот это указание периода — реально так критично? Никогда до этого не указывали период вообще...

Или можно как-то эту ситуацию в свою сторону повернуть? — Наталья Еременко

С переходом на новую программу, от налоговиков посыпались требования по недоимкам, если поле 107 «Налоговый период» заполнено неверно.

За свою многолетнюю практику в бухгалтерском учете, не могу вспомнить, чтобы налоговики придирались к заполнению в п/п поля «Налоговый период».

Сейчас же ситуация кардинально изменилась, это даже не единичный случай, когда платеж ложится коряво из-за неточности при указании периода. Вроде бы начисления и платежи сходятся, но возникает недоимка, а следом и пени.

А вот и примеры из практики коллег, которые рассказывают, к чему приводит неверно заполненное поле в платежке:

«Я тоже с этим столкнулась. Как раз „итого“ правильно считается, а пени начисляются в зависимости, как программа учла срок, за который уплачена сумма налога по платежке. Начислено за 2018 есть, а уплачено-нет, считаются пени-единственно мне пока непонятно до какого дня они считаются, здесь какая-то произвольность прослеживается, как будто руками их останавливают», — рассказывает Валерия.

И подобная ситуация у другой нашей коллеги:

«Коллеги, сейчас реально новая программа в ИФНС отслеживает этот гребаный период. У нас в ПП НДС вместо 1 квартала поставили 2 квартал и ИФНС выставила решение о приостановлении и инкассо. В ИФНС так и сказали, что сумма не привязана...дурдом»

В июне Минфин России в своём письме от 11.06.2019г № 21-08-11/42596 дал разъяснения относительно заполнения в платежных поручениях реквизита «107» для перечисления НДФЛ.

В письме приведен пример для оплаты НДФЛ с з/п за июнь месяц:

«Учитывая изложенное, в случае при уплате налога на доходы физических лиц с зарплаты работников, например, за июнь 2019 г., в реквизите „107“ указывается „МС.06.2019“».

Как правило, банки без вопросов пропускают платежные поручения с любым значением в поле «Налоговый период». А вот чтобы избежать проблем и с налоговиками рекомендую, воспользоваться п. 7 ст. 45 НК РФ и направить в ИФНС заявление с уточнением налогового периода в платежном поручении, если допущена ошибка при заполнении «Налогового периода».

Может ли самозанятый быть и наёмным работником?

Вопрос по самозанятым. Если сотрудник фирмы оформлен ещё и самозанятым, и оказывает услуги вне рамках его трудовых отношений, так можно? На работу оформлен менеджером по продажам, как самозанятый оказывает услуги по переводу. — Наталья Вольская

Работник не может одновременно состоять со своим работодателем в трудовых отношениях и выполнять работу в роли самозанятого. Такой запрет прямо содержится в п. 8 ч. 2 ст. 6 Закона «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима „Налог на профессиональный доход“ в городе федерального значения Москве, в Московской и Калужской областях, а также в Республике Татарстан (Татарстан)»:

Доходом в рамках НПД не признаются доходы «от оказания (выполнения) физическими лицами услуг (работ) по гражданско-правовым договорам при условии, что заказчиками услуг (работ) выступают работодатели указанных физических лиц или лица, бывшие их работодателями менее двух лет назад ».

Если же работодатель решит не следовать букве закона и начнет работать со своим работником, как с самозанятым, то рискует быть наказан рублем:

на доход, выплаченный самозанятому будет начислен НДФЛ и страховые взносы;

на неуплаченный НДФЛ и страховые взносы будет начислен штраф.

Но следует обратить внимание, что сотрудник может быть в трудовых отношениях с одним работодателем, а в другом месте (не состоя в трудовых отношениях) может работать как самозанятый. Запрета на данный способ взаимодействий законодательства не имеет.

Как обойти требование наториальной доверенности от предпринимателя?

Я могу сдать ответ на требование для ИП в налоговую по обычной доверенности (не нотариальной)? Печать имеется. ИП сам идти не хочет, не царское это дело. — Ольга Баранова

В далеком 2011 г. в п. 3 ст. 29 НК РФ были внесены изменения, согласно которым законодательство обязало представителя индивидуального предпринимателя заверять свои полномочия нотариально:

«Уполномоченный представитель налогоплательщика — физлица осуществляет свои полномочия на основании нотариально удостоверенной доверенности или доверенности, приравненной к нотариально удостоверенной в соответствии с гражданским законодательством РФ».

На практике попытки передать от имени ИП какие-то документы в налоговую по обычной доверенности, как правило, не увенчиваются успехом. Налоговики строго бдят.

В ситуации, когда нет ТКС, когда ИП категорически не желает нанести визит налоговикам, и нет нотариальной доверенности, остается один вариант — почта России. От имени предпринимателя пишем письмо и отправляем почтой.