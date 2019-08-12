Как получить работу мечты в финансовой сфере

Конкуренция в финансовой сфере довольно высокая: по данным HeadHunter, на одну вакансию в категории «Бухгалтерия, управленческий учет, финансы предприятия» поступает более 6 резюме. Как попасть в число тех, кому работодатель скажет «да»?

Что происходит на рынке труда в финансовой сфере

Хорошие новости для тех, кто решил найти или сменить работу в финансовой сфере: на job-сайтах за год число вакансий выросло на 12%. Это объясняется тем, что если раньше компании чаще пользовались услугами финансовых специалистов на аутсорсе, то теперь они больше берут специалистов в штат, признавая сферу слишком чувствительной для вывода за периметр собственного бизнеса.

Так, по данным HeadHunter, финансовых директоров за последние три года стали искать почти в два раза чаще. Средняя зарплата по Москве на эту позицию — 160 138 рублей, в регионах цифра значительно меньше — 115 997 рублей.

Среди работодателей повышается интерес и к главным бухгалтерам: за три года количество вакансий увеличилось на 76%. Сегодня их средняя зарплата в регионах составляет 62 547 рублей, в Москве — 89 409 рублей. Востребованность в начальниках планово-экономического отдела выросла более чем в два раза, хотя зарплата за три года практически не изменилась: в Москве сотрудник в среднем может рассчитывать на 84 859 рублей, в регионах — 59 211 рублей.

Повысить уровень грамотности

Результаты отбора кандидатов показывают, что специалистам нужно постоянно повышать уровень своих компетенций. В 2019 году компании отдают предпочтение выпускникам факультетов экономических наук НИУ ВШЭ; факультета экономики, управления и права НИБ или Института экономики и финансов ГУУ. Однако сегодня уже недостаточно иметь диплом престижного вуза. Хорошо, если в портфолио соискателя средних и высших позиций уже есть международные сертификаты (АССА, CPA или CFA) или MBA зарубежного университета. Это подразумевает, что претендент в совершенстве владеет английским. Надо отметить, работодатель не всегда указывает это требования к знанию языков в вакансии, но часто ожидает, что соискатель говорит на нем.

От соискателя должности финансового директора требуют универсальных знаний и навыков —кандидат должен быть одинаково хорош и в финансово-экономической деятельности, и в подготовке отчетности и в планировании.

Особые требования работодатели предъявляют к цифровым компетенциям. Владение онлайн-инструментами, знание новых технологий и готовность внедрять инновации —уже must have. Претендующий на должность финансового директора должен иметь представление о возможностях и сценариях использования Искусственного интеллекта, машинного обучения и блокчейна, а также связанных с ними рисках.

Это объективно связано с тем, что финансы —одна из самых быстро цифровизирующихся отраслей. В идеале соискатель должен иметь не менее 5 лет опыта работы по специальности, а также кейсы в компаниях того же профиля.

Работа по дружбе

По данным исследования РАНХиГС, чаще всего новую работу ищут по знакомству, что говорит о необходимости расширять, в том числе, пул профессиональных контактов, чаще посещать онлайн- и офлайн-мероприятия. Найти единомышленников и работу можно с помощью нескольких специализированных интернет-площадок для профессионального сообщества, а не только на job-сайтах. Например, на портале Meetupболее десятка групп по интересам —от блокчейна и финтеха до трейдинга и анонсы актуальных мероприятий, таких как семинары на Московской бирже. Аналогичный функционал —у русскоязычной версии FinExecutive.

Для тех, кто нацелен на глобальную карьеру, есть англоязычные порталы Opportunity. Искать тематические события, где велика вероятность встретить потенциальных работодателей или коллег, стоит хотя бы на TimePad.

Популярные соцсети —еще одна возможность повысить свою осведомленность и узнаваемость. Для человека, который осознанно строит карьеру —это лучший способ развивать личный бренд. Аккаунт становится визитной карточкой, по которой специалиста ищут организаторы мероприятий и рекрутеры. Причем мало просто присутствовать в профильных группах в соцсетях, важно аккуратно вести личный аккаунт. Самый простой способ оценить вашу привлекательность —представить себя работодателем и попытаться понять, какое мнение о вас может сформировать рекрутер, читающий эту информацию. Это касается не только текстовых сообщений, но также фото и видео.

В целом цифровой след в сети —шанс выделиться среди множества кандидатов, продемонстрировать свои навыки, черты характера. Причем «профессиональное» присутствие в интернете важно, независимо от того, ищет человек в данный момент работу или нет.

Первое свидание

Уникальность финансовой сферы с точки зрения поиска работы состоит в том, что рассылка резюме здесь все еще актуальна: почти 30% соискателей, по данным мониторинга РАНХиГС о трудоустройстве российской молодежи, нашли место именно таким способом.Сегодня есть множество сервисов, которые помогают подготовить идеальное резюме, ориентируясь не только на рекрутера-человека, но также роботов. Согласно опросамработодателей, уже в 2017 году 41% российских компаний использовали автоматические системы подбора персонала, а это значит, что первоначальный отсев кандидатов проводит именно робот. Понравиться машине не сложно —например, описывать должность, на которую претендуете, и свои навыки максимально точно, без ошибок и сокращений. Каждая строчка должна быть выверена, а соискатель —готов подробно рассказывать о ней.

Для того, чтобы идеально вписаться в требования работодателя и его корпоративную культуру, надо собрать максимальное количество данных о компании. Отслеживая корпоративные аккаунты и информацию, которая появляется на страницах публичных лиц компании и топ-менеджмента, вы получаете возможность понять, какой стиль общения и даже дресс-код там приняты.

Для сбора информации также можно использовать отзывы бывших и нынешних сотрудников, тех кто проходил собеседования с сайта Glassdoor, изучить уровень зарплат, имидж работодателя и подготовиться к интервью. Например, на этом сайте можно узнать, что на собеседовании в Goldman Sachs интересуются, чем рост Китая угрожает экономике Германии, или просят рассказать впечатления о недавно прочитанной книге, а в компании Mars нужно быть готовым разговаривать о собственных неудачах.Сами работодатели признают, что такие вопросы позволяют понять не только уровень общей компетенции, но также способность быстро ориентироваться в новой ситуации и образ мышления, поэтому подобный рассказ надо отрепетировать заранее.

Важно помнить, что собеседование начинается, как только вы переступаете порог офиса. И бывают случаи, когда соискателю отказывают в приеме на работу, потому что он позволил себе грубость в разговоре с сотрудником на ресепшн или на парковке или слишком громко отвечал кому-то по мобильному телефону, мешая другим. Немного внимания и уважения даже к рядовому сотруднику —и у вас уже есть свои люди на новом месте.

Человек, который намерен серьезно строить карьеру, будет использовать каждый профессиональный контакт для укрепления своей позиции: чем разнообразнее и крепче профессиональные связи, тем проще найти работу мечты.

Большинство компаний при приеме на работу предлагают соискателю тестовые задания еще на этапе до собеседования. Так работодатель может сразу оценить компетенции и профессиональные навыки сотрудника, не тратя при этом времени руководства. Простые задания могут включать себя составление нескольких графических моделей счета,"бухгалтерских самолетиков«, и расчет «сальдо».

Для финансовых директоров тесты могут быть куда сложнее — например, составить примерный бизнес-план предприятия, оценить эффективность бизнеса или предложить свои идеи по тому или иному вопросу. Компании нужно понимать, насколько хорошо сотрудник разбирается в бюджетировании, налогообложении или бухучете. При этом какого-то стандартного задания, которое будет в каждой компании —нет, работодатели прорабатывают каждое, исходя из специфики бизнеса.

В целом же специалисты по кадрам признают, что личные качества кандидата можно оценить только «в поле». Поэтому во время испытательного срока новому сотруднику могут дать заведомо слишком сложное задание, чтобы посмотреть, как он будет выходить из ситуации.