Что там у них: прогнозы по экономике США, Китая и Европы

Оснований для рецессии в мировой экономике нет.

Ежеквартальный опрос о состоянии мировой экономики (GECS) показал, что во втором квартале 2019 уровень экономической уверенности вновь упал, после небольшого улучшения в первом квартале. Тем не менее, он все равно остается выше рекордно низкого уровня, достигнутого в конце 2018 год, и несмотря на замедление глобальных темпов роста, вероятность рецессии мирового рынка минимальна. Результаты исследования базируются на опросе 1 162 представителей ACCA, глобальной профессиональной организации, объединяющей специалистов в сферах финансов, аудита и учета, и членов Института управленческого учета (IMA).

Согласно прогнозам опрошенных экспертов, мировой рост в этом году замедлится на 3-3.5%, по сравнению с показателем в 3,8% в прошлом году. При этом инфляционные показатели достаточно устойчивы, особенно в США и Еврозоне, и это дает центральным банкам возможность ослабить денежно-кредитную политику. Также ключевым фактором для этого является снижение беспокойства по поводу глобальных издержек. Опросы показывают, что четвертый квартал подряд это давление ослабевает: количество респондентов, называющих это проблемой, снизилось до 45% против 55% год назад.

США

Настроения в США и Китае показали высокий уровень неопределенности, а уровень уверенности в США резко упал, достигнув самых низких цифр за последние восемь лет. Это связано с напряженностью в торговых отношениях с Китаем и повышением налоговых тарифов для китайского импорта вплоть до 25%. Индекс промышленных заказов CША во втором полугодии также замедлит свой рост, однако в целом это не повлияет на темпы экономического роста.

Индекс промышленных заказов характеризует общий объем заказов на товары долговременного и товары кратковременного пользования (ТКП). К последним относятся продовольственные товары, одежда, изделия легкой промышленности и изделия, предназначенные для обслуживания товаров долговременного пользования. Заказы на последние обсуждаются отдельно.

Одна из проблем, вызывающая наибольшую озабоченность, по-прежнему связана с государственным долгом, уровень которого приближается к самой высокой исторической отметке, зафиксированной в 1946 году. Что касается положительных моментов, то США могут функционировать и с более низким уровнем безработицы без сильного давления рисков увеличения инфляции. Также за последний год США вернули нефтяную промышленность на прежний высокий уровень, и благодаря этому стали одним из ведущих нетто-экспортеров нефти, что также способствует укреплению экономики.

Китай

Будущее китайской экономики на данный момент также остается неопределенным. Результаты исследования указывают на значительное падение уровня экономической уверенности, а также на снижение индекса промышленных заказов. Фискальный стимул, примененный ранее в этом году, не помог восстановлению роста. В краткосрочной перспективе, по мнению экспертов, Китай ждет падение доли импорта и спад промышленного производства.

Еврозона

Экономическая ситуация в Еврозоне все еще характеризуется медленным развитием. Причиной такого замедления является Германия, чья модель роста зависит от экспорта и находится под давлением из-за ослабления мировой торговли и невысокого спроса со стороны Китая, а также глобальных проблем, которые сдерживают немецкую автомобильную промышленность. Положительным сценарием для Еврозоны, при котором начнется активный экономический рост, может стать снижение инфляции и повышение номинальной заработной платы.

Великобритания

Экономическая уверенность в Великобритании также снизилась по сравнению с первым кварталом 2019 года, что в первую очередь связано с неопределенностью в рамках переговоров по Brexit. По прогнозам экспертов, экономика Великобритании из-за малых инвестиций в бизнес будет расти медленными темпами, однако в рецессию не впадет.

«Наше исследование свидетельствует о замедлении темпов роста и развития мировой экономики, что значительно сказывается на снижении уровня экономической уверенности. Самым большим риском для всех стран на данный момент остается дальнейшая эскалация американо-китайской „торговой войны“. Резкое замедление роста экономики в Китае и отсутствие финальных договоренностей по Brexit являются дополнительными рисками, понижающими уверенность», —заявляет Майкл Тэйлор, главный экономист ACCA.

Раф Лоусон, вице-президент IMA по исследованиям и политике, профессор, добавляет: «Экономика США сейчас сильно замедлилась в своем развитии. Как показывает опрос экспертов, в первую очередь это связано с напряженной ситуацией в торговых отношениях с Китаем. На мой взгляд, чтобы поддержать экономический рост, продолжавшийся непрерывно уже 10 лет, Федеральная резервная система должна снизить процентные ставки в конце этого месяца».

Об исследовании С полным текстом отчета можно ознакомиться здесь.

Опрос о состоянии мировой экономики проводился с 31 мая по 13 июня 2019 года. В нем приняли участие 1 162 членов ACCA и IMA по всему миру, в том числе более 100 финансовых топ-менеджеров.