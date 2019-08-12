Что нового в законе об онлайн-кассах

Последним документом, который внес коррективы в действующую редакцию закона № 54-ФЗ, является Федеральный закон от 06.06.2019 № 129-ФЗ. Он расширил число льгот в части применения ККТ и случаи использования удаленных касс. Закон применяется с 07.06.2019, за исключением положений, устанавливающих перечень обязательных реквизитов кассового чека, оформляемого при выплате суммы выигрыша организациями, занимающимися данным видом деятельности (автономные учреждения не оказывают такого рода услуги, и для них эта информация неактуальна).

Ниже рассмотрим новшества, введенные Федеральным законом № 129-ФЗ в Федеральный закон № 54-ФЗ.

Применение ККТ при осуществлении расчетов в виде зачета или возврата сумм предварительной оплаты и (или) авансов

Пунктом 2.1 ст. 1.2 Федерального закона № 54-ФЗ установлен перечень услуг, при осуществлении расчетов за которые в виде зачета или возврата сумм предварительной оплаты и (или) авансов, ранее внесенных физическими лицами, продавцы вправе не применять ККТ. Федеральным законом № 129-ФЗ перечень таких услуг расширен. Теперь ККТ может не применяться при осуществлении расчетов в виде зачета или возврата сумм предварительной оплаты и (или) авансов в отношении следующих видов услуг:

услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства (включая услуги ресурсоснабжающих организаций);

услуг охраны и систем обеспечения безопасности;

услуг в сфере образования.

При осуществлении таких расчетов продавец вправе сформировать один кассовый чек (бланк строгой отчетности), содержащий сведения обо всех расчетах, совершенных за расчетный период, не превышающий календарного месяца или установленный законодательством РФ (но не позднее 10 календарных дней, следующих за днем окончания расчетного периода), без выдачи (направления) кассового чека (бланка строгой отчетности) клиенту.

Отражение в кассовом чеке и на дисплее автоматического устройства для расчетов QR-кода

Положениями ст. 4 Федерального закона № 54-ФЗ предусмотрено, что ККТ должна обеспечивать возможность печати на кассовом чеке (бланке строгой отчетности) двухмерного штрихового кода (QR-кода). С 1 июля 2019 года ККТ должна содержать QR-код. Данный код теперь является обязательным реквизитом кассового чека (см. пп. «д» п. 15 ст. 1 Федерального закона от 03.07.2018 № 192-ФЗ).

Федеральным законом № 129-ФЗ в правила применения ККТ в части отражения QR-кода внесены следующие изменения (ст. 1.2 Федерального закона № 54-ФЗ дополнена п. 3.1). Новым пунктом установлено, что в случае, если обязанность по предоставлению кассового чека (бланка строгой отчетности) обеспечивается путем отражения QR-кода, покупатель (клиент) самостоятельно получает кассовый чек (бланк строгой отчетности) в электронной форме с использованием информационного сервиса уполномоченного органа, порядок применения которого определяется уполномоченным органом, или официального программного средства уполномоченного органа для мобильного телефона, смартфона или иного компьютерного устройства (далее — мобильное приложение уполномоченного органа) путем считывания указанного QR-кода с использованием мобильного телефона, смартфона или иного компьютерного устройства покупателя (клиента), который обеспечивает доступ последнего к такому информационному сервису уполномоченного органа или мобильному приложению уполномоченного органа.

Такой кассовый чек (бланк строгой отчетности), полученный покупателем (клиентом), в том числе распечатанный им на бумажном носителе, приравнивается к кассовому чеку (бланку строгой отчетности), полученному на бумажном носителе или в электронной форме.

Кассовый чек (бланк строгой отчетности) в соответствии с п. 3.1 ст. 1.2 Федерального закона № 54-ФЗ предоставляется на безвозмездной основе.

Здесь же отметим, что п. 5.1 ст. 1.2 Федерального закона № 54-ФЗ закрепляет случаи, когда пользователь при осуществлении расчетов (за исключением расчетов в безналичном порядке в Интернете) вправе:

не выдавать кассовый чек или бланк строгой отчетности на бумажном носителе;

не направлять кассовый чек или бланк строгой отчетности в электронной форме покупателю (клиенту) на абонентский номер либо по адресу электронной почты;

применять контрольно-кассовую технику (за исключением ККТ, применяемой в режиме, не предусматривающем обязательной передачи фискальных документов в налоговые органы в электронной форме через оператора фискальных данных) вне корпуса автоматического устройства для расчетов.

Федеральным законом № 129-ФЗ пп. 2 п. 5.1 данной статьи дополнен следующей нормой. Теперь все обозначенные выше права имеют и пользователи ККТ при осуществлении расчетов (за исключением расчетов в безналичном порядке в Интернете) за оказание услуг автоматическими устройствами, механически соединенными с корпусом автоматического устройства для расчетов, при условии отображения при осуществлении расчетов на дисплее автоматического устройства для расчетов QR-кода.

Требование об отображении на дисплее автоматического устройства для расчетов QR-кода, установленное п. 5.1 ст. 1.2 Федерального закона № 54-ФЗ, будет действовать с 01.02.2020 (ст. 4 Федерального закона № 192ФЗ).

Применение ККТ вне места совершения расчетов

Федеральным законом № 129-ФЗ ст. 1.2 Федерального закона № 54-ФЗ дополнена п. 5.6, устанавливающим, что пользователи вправе применять ККТ (за исключением контрольно-кассовой техники, применяемой в режиме, не предусматривающем обязательной передачи фискальных документов в налоговые органы в электронной форме через оператора фискальных данных), расположенную вне места совершения расчетов, в частности:

при осуществлении расчетов по месту выполнения работ и (или) оказания услуг, которые выполняются (оказываются) пользователем вне торгового объекта, торгового места, здания, строения, сооружения, их частей и (или) земельного участка, используемых пользователем для выполнения работ и (или) оказания услуг на праве собственности, аренды или ином законном основании;

при осуществлении расчетов в случае, если в соответствии с законодательством РФ федеральные органы исполнительной власти наделены полномочиями по утверждению форм бланков документов, используемых при оказании услуг населению, и (или) законодательство РФ предусматривает использование соответствующих бланков документов при оказании услуг населению, обязанность пользователя по выдаче (направлению) клиенту кассового чека (бланка строгой отчетности) помимо способов, указанных в п. 2 ст. 1.2 Федерального закона № 54-ФЗ. Обязанность может быть исполнена пользователем путем передачи клиенту данного документа на бумажном носителе с содержащимися на нем реквизитами кассовогочека (бланка строгой отчетности), позволяющими идентифицировать этот кассовый чек (бланк строгой отчетности) (QR-кодом и (или) датой и временем осуществления расчета, порядковым номером фискального документа, признаком расчета, суммой расчета, заводским номером фискального накопителя и фискальным признаком документа) (п. 5.8 ст. 1.2 Федерального закона № 54-ФЗ).

ККТ не применяется

С 7 июня 2019 года организациям с учетом специфики их деятельности или особенностей места нахождения разрешено производить расчеты без применения ККТ при розничной торговле бахилами (новая редакция п. 8 ст. 2 Федерального закона № 54-ФЗ).

Кроме того, теперь Федеральным законом № 54-ФЗ установлено, что ККТ может не применяться, в частности, при осуществлении расчетов (п. ст. 2 Федерального закона № 54-Ф3):

образовательными организациями — при оказании населению услуг в сфере образования;

физкультурно-спортивными организациями — при оказании населению услуг в сфере физической культуры и спорта;

домами и дворцами культуры, домами народного творчества, клубами, центрами культурного развития, этнокультурными центрами, центрами культуры и досуга, домами фольклора, домами ремесел, домами досуга, культурно-досуговыми и культурно-спортивными центрами — при оказании населению услуг в области культуры.

Названные нормы не распространяются на расчеты наличными деньгами, а также на расчеты с предъявлением электронного средства платежа при условии непосредственного взаимодействия покупателя (клиента) с пользователем. Таким образом,с 1 июля 2019 года любые расчеты с физическими лицами требуют применения ККТ, если Федеральным законом № 54-ФЗ не установлена специальная льгота в части таких расчетов.

Здесь же напомним, что п. 4 ст. 4 Федерального закона № 192ФЗ было предусмотрено право не применять ККТ и не выдавать (не направлять) бланки строгой отчетности:

при осуществлении расчетов с физическими лицами, которые не являются индивидуальными предпринимателями, в безналичном порядке (за исключением расчетов с использованием электронных средств платежа);

при приеме платы за жилое помещение и коммунальные услуги, включая взносы на капитальный ремонт;

при зачете и возврате сумм предварительной оплаты и (или) авансов, предоставлении займов для оплаты товаров, работ, услуг, предоставлении или получении иного встречного предоставления за товары, работы, услуги.

Положения п. 4 ст. 4 Федерального закона № 192ФЗ, которые устанавливали вышеназванные нормы, действовали до 1 июля 2019 года. Федеральным законом № 129-ФЗ они не были продлены. В отношении применения ККТ при приеме платы за жилое помещение и коммунальные услуги Федеральным законом № 129-ФЗ предусмотрены особые требования, но, поскольку автономное учреждение не оказывает подобные услуги, мы не комментируем данную информацию. Новые нормы о применении ККТ при осуществлении зачета и возврата сумм предварительной оплаты и (или) аванса были рассмотрены выше.