Что нового в законе об онлайн-кассах

Последним документом, который внес коррективы в действующую редакцию закона № 54-ФЗ, является Федеральный закон от 06.06.2019 № 129-ФЗ. Он расширил число льгот в части применения ККТ и случаи использования удаленных касс. Закон применяется с 07.06.2019, за исключением положений, устанавливающих перечень обязательных реквизитов кассового чека, оформляемого при выплате суммы выигрыша организациями, занимающимися данным видом деятельности (автономные учреждения не оказывают такого рода услуги, и для них эта информация неактуальна).
Ниже рассмотрим новшества, введенные Федеральным законом № 129-ФЗ в Федеральный закон № 54-ФЗ.
Применение ККТ при осуществлении расчетов в виде зачета или возврата сумм предварительной оплаты и (или) авансовПунктом 2.1 ст. 1.2 Федерального закона № 54-ФЗ установлен перечень услуг, при осуществлении расчетов за которые в виде зачета или возврата сумм предварительной оплаты и (или) авансов, ранее внесенных физическими лицами, продавцы вправе не применять ККТ. Федеральным законом № 129-ФЗ перечень таких услуг расширен. Теперь ККТ может не применяться при осуществлении расчетов в виде зачета или возврата сумм предварительной оплаты и (или) авансов в отношении следующих видов услуг:
- услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства (включая услуги ресурсоснабжающих организаций);
- услуг охраны и систем обеспечения безопасности;
- услуг в сфере образования.
Отражение в кассовом чеке и на дисплее автоматического устройства для расчетов QR-кодаПоложениями ст. 4 Федерального закона № 54-ФЗ предусмотрено, что ККТ должна обеспечивать возможность печати на кассовом чеке (бланке строгой отчетности) двухмерного штрихового кода (QR-кода). С 1 июля 2019 года ККТ должна содержать QR-код. Данный код теперь является обязательным реквизитом кассового чека (см. пп. «д» п. 15 ст. 1 Федерального закона от 03.07.2018 № 192-ФЗ).
Федеральным законом № 129-ФЗ в правила применения ККТ в части отражения QR-кода внесены следующие изменения (ст. 1.2 Федерального закона № 54-ФЗ дополнена п. 3.1). Новым пунктом установлено, что в случае, если обязанность по предоставлению кассового чека (бланка строгой отчетности) обеспечивается путем отражения QR-кода, покупатель (клиент) самостоятельно получает кассовый чек (бланк строгой отчетности) в электронной форме с использованием информационного сервиса уполномоченного органа, порядок применения которого определяется уполномоченным органом, или официального программного средства уполномоченного органа для мобильного телефона, смартфона или иного компьютерного устройства (далее — мобильное приложение уполномоченного органа) путем считывания указанного QR-кода с использованием мобильного телефона, смартфона или иного компьютерного устройства покупателя (клиента), который обеспечивает доступ последнего к такому информационному сервису уполномоченного органа или мобильному приложению уполномоченного органа.
Такой кассовый чек (бланк строгой отчетности), полученный покупателем (клиентом), в том числе распечатанный им на бумажном носителе, приравнивается к кассовому чеку (бланку строгой отчетности), полученному на бумажном носителе или в электронной форме.
Кассовый чек (бланк строгой отчетности) в соответствии с п. 3.1 ст. 1.2 Федерального закона № 54-ФЗ предоставляется на безвозмездной основе.
Здесь же отметим, что п. 5.1 ст. 1.2 Федерального закона № 54-ФЗ закрепляет случаи, когда пользователь при осуществлении расчетов (за исключением расчетов в безналичном порядке в Интернете) вправе:
- не выдавать кассовый чек или бланк строгой отчетности на бумажном носителе;
- не направлять кассовый чек или бланк строгой отчетности в электронной форме покупателю (клиенту) на абонентский номер либо по адресу электронной почты;
- применять контрольно-кассовую технику (за исключением ККТ, применяемой в режиме, не предусматривающем обязательной передачи фискальных документов в налоговые органы в электронной форме через оператора фискальных данных) вне корпуса автоматического устройства для расчетов.
Федеральным законом № 129-ФЗ пп. 2 п. 5.1 данной статьи дополнен следующей нормой. Теперь все обозначенные выше права имеют и пользователи ККТ при осуществлении расчетов (за исключением расчетов в безналичном порядке в Интернете) за оказание услуг автоматическими устройствами, механически соединенными с корпусом автоматического устройства для расчетов, при условии отображения при осуществлении расчетов на дисплее автоматического устройства для расчетов QR-кода.Требование об отображении на дисплее автоматического устройства для расчетов QR-кода, установленное п. 5.1 ст. 1.2 Федерального закона № 54-ФЗ, будет действовать с 01.02.2020 (ст. 4 Федерального закона № 192ФЗ).
Применение ККТ вне места совершения расчетовФедеральным законом № 129-ФЗ ст. 1.2 Федерального закона № 54-ФЗ дополнена п. 5.6, устанавливающим, что пользователи вправе применять ККТ (за исключением контрольно-кассовой техники, применяемой в режиме, не предусматривающем обязательной передачи фискальных документов в налоговые органы в электронной форме через оператора фискальных данных), расположенную вне места совершения расчетов, в частности:
- при осуществлении расчетов по месту выполнения работ и (или) оказания услуг, которые выполняются (оказываются) пользователем вне торгового объекта, торгового места, здания, строения, сооружения, их частей и (или) земельного участка, используемых пользователем для выполнения работ и (или) оказания услуг на праве собственности, аренды или ином законном основании;
- при осуществлении расчетов в случае, если в соответствии с законодательством РФ федеральные органы исполнительной власти наделены полномочиями по утверждению форм бланков документов, используемых при оказании услуг населению, и (или) законодательство РФ предусматривает использование соответствующих бланков документов при оказании услуг населению, обязанность пользователя по выдаче (направлению) клиенту кассового чека (бланка строгой отчетности) помимо способов, указанных в п. 2 ст. 1.2 Федерального закона № 54-ФЗ. Обязанность может быть исполнена пользователем путем передачи клиенту данного документа на бумажном носителе с содержащимися на нем реквизитами кассовогочека (бланка строгой отчетности), позволяющими идентифицировать этот кассовый чек (бланк строгой отчетности) (QR-кодом и (или) датой и временем осуществления расчета, порядковым номером фискального документа, признаком расчета, суммой расчета, заводским номером фискального накопителя и фискальным признаком документа) (п. 5.8 ст. 1.2 Федерального закона № 54-ФЗ).
ККТ не применяетсяС 7 июня 2019 года организациям с учетом специфики их деятельности или особенностей места нахождения разрешено производить расчеты без применения ККТ при розничной торговле бахилами (новая редакция п. 8 ст. 2 Федерального закона № 54-ФЗ).
Кроме того, теперь Федеральным законом № 54-ФЗ установлено, что ККТ может не применяться, в частности, при осуществлении расчетов (п. ст. 2 Федерального закона № 54-Ф3):
- образовательными организациями — при оказании населению услуг в сфере образования;
- физкультурно-спортивными организациями — при оказании населению услуг в сфере физической культуры и спорта;
- домами и дворцами культуры, домами народного творчества, клубами, центрами культурного развития, этнокультурными центрами, центрами культуры и досуга, домами фольклора, домами ремесел, домами досуга, культурно-досуговыми и культурно-спортивными центрами — при оказании населению услуг в области культуры.
с 1 июля 2019 года любые расчеты с физическими лицами требуют применения ККТ, если Федеральным законом № 54-ФЗ не установлена специальная льгота в части таких расчетов.
Здесь же напомним, что п. 4 ст. 4 Федерального закона № 192ФЗ было предусмотрено право не применять ККТ и не выдавать (не направлять) бланки строгой отчетности:
- при осуществлении расчетов с физическими лицами, которые не являются индивидуальными предпринимателями, в безналичном порядке (за исключением расчетов с использованием электронных средств платежа);
- при приеме платы за жилое помещение и коммунальные услуги, включая взносы на капитальный ремонт;
- при зачете и возврате сумм предварительной оплаты и (или) авансов, предоставлении займов для оплаты товаров, работ, услуг, предоставлении или получении иного встречного предоставления за товары, работы, услуги.