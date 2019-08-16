Кому хотят дать масштабные налоговые льготы и кто выступил против

Минэкономразвития разработало законопроекты, предусматривающие внесение изменений в Налоговый и Трудовой кодексы, которые дадут привилегии работодателям на территориях с льготными условиями ведения предпринимательской деятельности.

Между тем Федерация независимых профсоюзов выступила против таких нововведений.

О каких законопроектах идет речь и что об этом думают профсоюзы — расскажем

Проекты

Проекты были разработаны Министерством экономического развития и размещены на федеральном портале в ноябре прошлого года. До настоящего времени они не внесены в Госдуму.

Речь идет о следующих проектах:

В июне 2019 на эти проекты получено положительное заключение об оценке регулирующего воздействия.

Специальные зоны

Первый законопроект регламентирует порядок создания и функционированием правового режима специальных экономических зон.

Как сказано в документе, специальные экономические зоны — это часть территории субъекта РФ, на которой в соответствии с решением Правительства РФ органом исполнительной власти субъекта РФ применяется преференциальный портфель субъекта РФ, а также может применяться таможенная процедура свободной таможенной зоны в целях формирования благоприятных условий для привлечения инвестиций и (или) обеспечения ускоренного социально-экономического развития субъекта РФ.

В свою очередь, преференциальный портфель субъекта РФ — это совокупность мер государственной поддержки, которые предоставляются органу исполнительной власти субъектов РФ для последующего их предоставления резидентам специальной экономической зоны, созданной на территории данного субъекта РФ.

Резидентами таких специальных экономических зон могут быть ИП и фирмы, зарегистрированные на территории этой зоны. Все эти резиденты будут внесены в специальный реестр.

Решение о создании специальной экономической зоны принимается Правительством исходя из критериев создания специальной экономической зоны. Эти критерии также определяет Правительство.

Региональные власти и резиденты будут заключать инвестиционные соглашения.

Если будут приняты какие-то федеральные законы, увеличивающие размеры налоговых ставок и тарифов взносов, то такие новые законы резидентами особых зон не применяются в течение срока, на который заключен инвестиционный контракт.

Изначально планировалось, что данный закон вступит в силу в апреле 2019 года. Позже срок вступления законов в силу передвинули на 1 января 2020.

Поправки в НК

Второй проект предусматривает масштабные налоговые льготы для резидентов специальных экономических зон.

В частности, для них могут быть установлены нулевые ставки налога на прибыль как в федеральный, так и в региональных бюджет.

Кроме того, резидентов таких зон планируют освободить от уплаты транспортного и земельного налогов.

Более того, для таких страхователей, тарифы взносов на ОПС, ОМС и ОСС также могут быть установлены на уровне 0 %.

Поправки в ТК

ТК дополняется новой статьей 351.6 «Особенности трудовой деятельности лиц, работающих у резидентов специальных экономических зон».

Так, разрешение на работу иностранному гражданину, привлекаемому для осуществления трудовой деятельности резидентом специальной экономической зоны, выдается без учета квот.

При этом оговаривается, что при приеме на работу, при прочих равных условиях, приоритет имеют граждане РФ.

Резиденты специальных экономических зон смогут не проводить специальную оценку труда.

Мнение профсоюзов

Федерация независимых профсоюзов России выступает категорически против внесения в Думу данных законопроектов, поскольку предлагаемые новые беспрецедентные льготы бизнесу могут привести к негативным последствиям, сообщается на сайте ФНПР.

Так, освобождение работодателей от уплаты налогов и страховых взносов может обрушить доходы федерального, региональных и муниципальных бюджетов. Существенно повысится риск увеличения налоговой нагрузки на население.

Отмена проведения СОУТ создаст угрозу жизни и здоровью работников, которые по Конституции имею право на безопасный труд. Бесконтрольное привлечение иностранной рабочей силы вызовет приток трудовых мигрантов и может привести к росту социальной напряженности в обществе.

«Эти законопроекты разработаны без участия профсоюзов и объединений работодателей и не имеют финансово-экономического обоснования. ФНПР считает, что эффективность предлагаемых мер необходимо оценить с учетом возможности увеличения инвестиций, обеспечения роста производительности труда за счет применения современных технологий, создания рабочих мест для граждан нашей страны и повышения их реальных доходов», — прокомментировал секретаря ФНПР, руководитель департамента социально-трудовых отношений и социального партнерства ФНПР Олег Соколов.