10 лет со дня принятия работ: когда потребитель может предъявить претензию

Многие предприятия и ИП ведут свою деятельность, оказывая различные услуги населению. Это строительство и ремонт жилых домов (квартир), укладка тротуарной плитки и многое другое, всего не перечесть.

На практике, стороны оформлением документов не сильно утруждаются. Если подрядчик юридическое лицо, то практически всегда есть договор оказания услуг и акт выполненных работ, а ИП часто не заключают договора и предпочитают просто договориться с заказчиком.

Заказчику — главное чтобы работа была выполнена качественно и остался документ об оплате выполненных работ.

Но даже если документы оформлены правильно, то в 95% случаев нигде не указывается гарантийный срок или срок службы на результат работы (услуги).

В этом случае, если через некоторое время после окончания работ выявляются различные дефекты, то заказчик вспоминает о существовании Закона РФ от 7 февраля 1992 г. N 2300-I «О защите прав потребителей» и может предъявить подрядчику претензию в течение десяти лет после получения услуги.

Об этом напомнил Верховный Суд в своем Определении от 11.06.2019 N 57-КГ19-3.

Суть дела

В мае 2012 года индивидуальный предприниматель Котова Л.В. оказала услуги по выполнению работ по утеплению и нанесению декоративной штукатурки на фасад жилого дома гражданки Колосковой В.И., работы выполнены, однако акт приема-передачи выполненных работ сторонами не составлялся.

В июле 2017 г. выявлено вздутие и отслоение декоративной штукатурки.

6 июля 2017 г. Колоскова В.И. направила в адрес индивидуального предпринимателя Котовой Л.В. претензию с требованием о взыскании уплаченных по договору подряда денежных средств в размере 143 000 руб., неустойки в размере 317 460 руб., убытков в размере 81 290 руб., компенсации морального вреда в размере 25 000 руб., а также о взыскании штрафа в размере половины присужденной в пользу потребителя суммы, 50% .

Претензия оставлена без удовлетворения.

По заказу Колосковой В.И. была проведена строительная экспертиза, согласно выводам которой при выполнении фасадных работ по устройству утеплителя и нанесению декоративной штукатурки по типу «Короед» допущены критические дефекты, влияющие в целом на долговременность и безопасность строения при его эксплуатации.

Первая инстанция решила в пользу Заказчика, а апелляционная инстанция в пользу Подрядчика.

В результате дело дошло до Верховного Суда РФ который указал:

Согласно пункту 1 статьи 730 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору бытового подряда подрядчик, осуществляющий соответствующую предпринимательскую деятельность, обязуется выполнить по заданию гражданина (заказчика) определенную работу, предназначенную удовлетворять бытовые или другие личные потребности заказчика, а заказчик обязуется принять и оплатить работу.

На основании положений статьи 5 Закона о защите прав потребителей на товар (работу), предназначенный для длительного использования, изготовитель (исполнитель) вправе устанавливать срок службы — период, в течение которого изготовитель (исполнитель) обязуется обеспечивать потребителю возможность использования товара (работы) по назначению и нести ответственность за существенные недостатки на основании пункта 6 статьи 19 и пункта 6 статьи 29 данного закона.

В соответствии с пунктом 6 статьи 29 Закона о защите прав потребителей в случае выявления существенных недостатков работы (услуги) потребитель вправе предъявить исполнителю требование о безвозмездном устранении недостатков, если докажет, что недостатки возникли до принятия им результата работы (услуги) или по причинам, возникшим до этого момента. Это требование может быть предъявлено, если такие недостатки обнаружены по истечении двух лет (пяти лет в отношении недвижимого имущества) со дня принятия результата работы (услуги), но в пределах установленного на результат работы (услуги) срока службы или в течение десяти лет со дня принятия результата работы (услуги) потребителем, если срок службы не установлен. Если данное требование не удовлетворено в течение двадцати дней со дня его предъявления потребителем или обнаруженный недостаток является неустранимым, потребитель по своему выбору вправе требовать: соответствующего уменьшения цены за выполненную работу (оказанную услугу); возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков выполненной работы (оказанной услуги) своими силами или третьими лицами; отказа от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги) и возмещения убытков.

Аналогичные положения содержаться в пунктах 2, 3 статьи 737 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Главный вывод ВС РФ в данном деле: Исходя из смысла положений пункта 6 статьи 29 Закона о защите прав потребителей и пункта 2 статьи 737 ГК Российской Федерации срок для предъявления требования о безвозмездном устранении существенных недостатков результата выполненной работы в случае, если срок службы на результат этих работ не установлен, составляет десять лет со дня принятия результата работы заказчиком.

Учитывая, что срок службы на результат работы не устанавливался, к указанным требованиям по устранению существенных недостатков подлежал применению десятилетний срок со дня принятия результата работы.

В результате, ВС РФ апелляционное определение постановил отменить, дело направить на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции.

Выводы

1. Заказчику, на то, чтобы обратиться к подрядчику, есть:

5 лет со дня принятия результата работы заказчиком, но в пределах установленного для него срока службы;

10 лет со дня принятия результата работы заказчиком, если срок службы не установлен.

2. Подрядчику можно порекомендовать определять срок службы, так как это вдвое сократит период, в течение которого придется отвечать за существенные недостатки, возникшие до сдачи работ.