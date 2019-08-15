Что изменилось в бухучете

Что случилось?

Президент России подписал Федеральный закон от 26.07.2019 № 247-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон „О бухгалтерском учёте“ и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части регулирования бухгалтерского учёта организаций бюджетной сферы».

В чем суть документа?

Поправки в основном касаются регулирования бухучёта организаций бюджетной сферы, но есть изменения и для коммерческих компаний. Например, предусмотрено введение единообразного термина «организации бюджетной сферы», создание отдельного экспертного органа по вопросам экспертизы проектов стандартов бухгалтерского учёта государственных финансов, закреплён запрет уточнять утверждённую бухотчётность и др.

Зачем потребовались такие поправки?

Поправки направлены на создание условий по обеспечению полноты и достоверности показателей бухгалтерской (финансовой) отчётности, а также полноты отражения фактов хозяйственной жизни в бухгалтерском учёте.

Изменения подготовлены, в том числе, по результатам анализа практики применения положений Закона «О бухгалтерском учёте» в части учёта и бухгалтерской (финансовой) отчётности организаций бюджетной сферы. Предполагается создать условия государственного регулирования по организации ведения бухучёта и хранения документов в организациях бюджетной сферы с учётом положений бюджетного законодательства.

Какое изменение касается всех, в т. ч. коммерческих юрлиц?

Уточнены полномочия главбуха, а именно: главбух теперь имеет право требовать от всех работников экономического субъекта правильно оформлять и представлять первичку. Следует учитывать, что данная норма распространяется и на аналогичные требования, предъявляемые иным лицом, ответственным за ведение бухгалтерского учёта. Это может быть как руководитель, выполняющий функции главбуха, так и сторонний бухгалтер или организация, с которыми заключён договор на оказание услуг по ведению бухучёта.

Что изменилось в правилах уточнения отчётности?

Установлен запрет на исправление бухгалтерской отчётности после её утверждения (если федеральными законами и (или) учредительными документами экономического субъекта предусмотрено утверждение бухгалтерской (финансовой) отчётности). В СГС «Учётная политика» уже содержатся положения о том, что ошибки, найденные после утверждения отчётности, нужно исправить в текущем году.

Установлены ли новые сроки?

Да, установлен срок представления по ТКС уточнённой бухотчётности — не позднее 10 рабочих дней после внесения исправлений либо после утверждения отчётности (если оно предусмотрено законом или учредительными документами).

Поменялись ли правила регулирования бухучёта?

Да, расширен перечень документов в области регулирования бухучёта. Так, к списку, установленному в Законе о бухучёте, добавили:

федеральные стандарты бухучёта государственных финансов;

отраслевые стандарты бухучёта государственных финансов.

Как будут приниматься новые ФСБУ?

Для экспертизы стандартов бухучёта государственных финансов создадут новый самостоятельный орган. Проекты федеральных и отраслевых стандартов бухучёта госфинансов будут проходить обязательную экспертизу в совете по стандартам бухучёта госфинансов. В него должны войти:

5 представителей органов госрегулирования бухучёта, из которых не менее трёх — представители уполномоченного федерального органа;

12 представителей финорганов субъектов РФ, муниципальных образований, органов госфинконтроля, организаций бюджетной сферы и научной общественности. Часть из них будут подлежать ротации раз в три года.

Что ещё поменялось?

Поправками установлено, что руководитель не всегда отвечает за организацию бухучёта. Теперь организовывать ведение бухучёта и хранение документов должен руководитель, если иное не установлено бюджетным законодательством.

Когда Закон № 247-ФЗ вступает в силу?

Документ вступил в силу 26 июля 2019 года.