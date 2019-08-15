Электронная форма сделки и цифровые права: что изменится осенью 2019

В рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» сформирована национальная программа.

Она предполагает развитие следующих направлений:

«Нормативное регулирование цифровой среды»;

«Кадры для цифровой экономики»;

«Информационная инфраструктура»;

«Информационная безопасность»;

«Цифровые технологии»;

«Цифровое государственное управление».

И сегодня многие используют сервисы государственных услуг, регистрации бизнеса, осуществления сделок в режиме онлайн. Вместе с тем российский индекс инноваций не находится в первой двадцатке.

Причин такого невысокого достаточно много:

развитие новых технологий, например, криптовалют;

развитие инфраструктуры;

недостаточное использование в секторах экономики работниками.

использование Интернета не всеми гражданами страны;

недостаточное правовое регулирование;

В этой связи, безусловно, необходимы изменения, в том числе в регулировании цифровых прав и электронных сделок. Это совершенно необходимые меры, которые безусловно позволят расширить использование цифровых технологий.

Цифровые права

В настоящее время отсутствует понятие цифровых прав, с 1 октября 2019 года вводится их регулирование. Цифровыми признаются права, содержание и условия осуществления которых определяются по правилам информационной системы, отвечающей установленным законом признакам.

Цифровые права будут иметь следующие особенности:

осуществление, распоряжение, в том числе передача, залог, обременение цифрового права другими способами или ограничение распоряжения цифровым правом возможны только в информационной системе;

осуществление, распоряжение цифровыми правами осуществляется без обращения к третьему лицу;

по общему правилу обладателем цифрового права считается лицо, которое может им распоряжаться;

переход цифрового права по сделке не требует согласия должника.

Создание цифровых прав, сфера их использования и особенности оборота будут определяться федеральными законами, разрабатываемыми с участием Банка России, Минфина, Минэкономразвития и иных ведомств.

Электронная форма сделки

Сегодня достаточно распространены электронные сделки. Это и сделки между контрагентами, расположенными в разных городах, и регистрация прав на недвижимое имущество. Конечно, сегодня появились и мошеннические схемы, например, с регистрацией недвижимости.

С 1 октября 2019 года изменятся правила о письменной форме сделки: к ней приравнено совершение сделки с помощью электронных и иных технических средств. Для совершения сделки в электронной форме необходима возможность воспроизвести ее содержание в неизменном виде на материальном носителе, а также достоверно определить волеизъявляющее лицо.

Целый ряд сделок можно заключать в электронной форме:

При заключении розничного договора купли-продажи может быть выдан электронный чек (изменения в ст. 493 ГК РФ);

Выставление товаров в сети «Интернет» признается публичной офертой таких товаров, как и когда товары выставляются в месте их продажи (изменения в ст. 494 ГК РФ);

В форме электронного документа или путем обмена электронными документами может быть заключен договор номинального счета (изменения в ст. 860.2 ГК РФ);

Нормы о договоре страхования дополнены прямым указанием на возможность заключения договора страхования в электронной форме (изменения в ст. 940 ГК РФ).

После идентификации пользователей в информационной системе дальнейшее их поведение подчиняется алгоритму компьютерной программы. Лицо, приобретающее цифровое право, получит этот объект автоматически при наступлении определенных обстоятельств. Сделка будет исполнена без дополнительных распоряжений сторон: у продавца будет списано цифровое право, а у покупателя деньги. Таким образом, воля лица, направленная на заключение договора, включает в себя и волю, направленную на исполнение обязательства.

Законом и соглашением сторон могут устанавливаться дополнительные требования, которым должна соответствовать форма сделки (совершение на бланке определенной формы, скрепление печатью и т.п.), и предусматриваться последствия несоблюдения этих требований. Требование о наличии подписи считается выполненным, если использован любой способ, позволяющий достоверно определить лицо, выразившее волю. Напомним о статье 11 Закона об информации, где говорится об обмене электронными сообщениями, каждое из которых подписано электронной подписью или иным аналогом собственноручной подписи отправителя такого сообщения. Представляется, что в случае с договорами, оформленными на бумаге, одним из способов достоверного определения лица может быть почерковедческая экспертиза.

Для договора об оказании услуг по предоставлению информации введена новая особенность: в нем может быть предусмотрена обязанность одной или обеих сторон не совершать в течение определенного периода действий, в результате которых информация может быть раскрыта третьим лицам.

Электронные сделки есть — регулирования нет

Сегодня многие компании заключают сделки онлайн, например, подписывая договор путем обмена скан-копиями. Но налоговый орган часто такие сделки считает незаключенными, поскольку, например, Концепция выездных налоговых проверок говорит о том, что руководители должны лично встречаться. Но вот на практике сделки уже давно преобразовались.

Информация в электронной форме, подписанная простой электронной подписью или неквалифицированной электронной подписью, признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью, в случаях, установленных федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами или соглашением между участниками электронного взаимодействия (ст. 6 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»).

Таким образом, юридическую силу электронной подписи можно придать путем подписания соглашения о ее использовании. К примеру, участники электронного взаимодействия могут договориться, что получение электронного сообщения с определенного адреса электронной почты будет равнозначно подписанию документа простой электронной подписью. Также пользователю может быть предложено зарегистрировать личный кабинет в качестве необходимого условия использования того или иного сервиса.

Судебной практикой подтверждается возможность использования СМС-кода в качестве простой электронной подписи. Также сведения об отправителе могут содержаться в метаданных сообщения. Но вот самый простой вариант обмена скан-копиями, фотографиями так и не получил закрепления в электронных сделках: то есть электронные сделки оферты и акцепта есть, а с точки зрения законодательства такой договор является незаключенным.

Минусы цифрового пространства

Цифровое пространство и цифровое регулирование имеет «подводные камни». Так, в настоящее время не разработан механизм законодательного регулирования цифрового права. Кроме того, в настоящее время распространение получила киберпреступность —одна из главных проблем 21 века. Под данным понятием подразумевается совершение преступлений в сфере высоких технологий. Киберпреступление — это любое незаконное действие в электронной сфере, которое совершено с использованием компьютерных технологий либо против них.

Сегодня фактически никто из пользователей интернета не может быть полностью застрахован от мошенничества в цифровом мире. К сожалению, право в цифровом пространстве еще не до конца развито и не может гарантировать наказание за неправомерные действия в сети Интернет. Поэтому введение понятие цифровых прав и электронных сделок не избавит общество от мошенничества, не защитит авторские права, не избавит от неправомерных сделок, в том числе с недвижимостью. Также цифровое пространство нельзя полностью регулировать, поскольку оно развивается вне рамок одной страны, а развитие в других странах намного более сформировано, чем в финансовых операциях.

Очевидно, что изменения в электронных сделках и цифровых правах не изменит статистику в использовании интернета в финансовых операциях. Кроме того, понятие «цифровые деньги» не будет закреплено в законодательстве, а также не будет установлено понятие криптовалюты.

Цифровые права в принципе не могут существовать в системе сугубо административного управления экономическими процессами путем насаждения одних только запретов и ограничений. Существует также проблема использования цифрового пространства за рубежом крупными компаниями и средним бизнесом. Малый бизнес фактически не может влиять на цифровое пространство.

В редакции, подготовленной к рассмотрению в первом чтении, законопроект содержал понятие «цифровые деньги», но в последующем оно было изъято. Под ними признавалась не удостоверяющая право на какой-либо объект гражданских прав совокупность электронных данных (цифровой код или обозначение), созданная в децентрализованной информационной системе и используемая пользователями системы для осуществления платежей.

Закреплялось, что цифровые деньги необязательны к приему при осуществлении всех видов платежей (не являются законным средством платежа), однако в случаях и на условиях, установленных законом, могут использоваться физическими и юридическими лицами в качестве платежного средства. Таким образом, фактически не получат развитие расчеты виртуальными деньгами, не появится собственная криптовалюта. Законодательство фактически закрепляет уже установленные цифровые права и электронные сделки.

Безналичные денежные средства, бездокументарные ценные бумаги, имущественные права приобретут следующую структуру:

вещи (включая наличные деньги и документарные ценные бумаги);

иное имущество, в том числе имущественные права (включая безналичные денежные средства, бездокументарные ценные бумаги, цифровые права).

Изначально в законопроекте была более широкая формулировка. Договор считался заключенным «в случаях выражения лицом своей воли с помощью электронных или иных аналогичных технических средств (например, путем передачи сигнала, в том числе при заполнении формы в сети Интернет), если по условиям принятия такого волеизъявления совершения указанных действий достаточно для выражения воли или если из сложившегося в соответствующей сфере деятельности обычая следует, что совершение указанных действий признается соблюдением письменной формы сделки». По сути, стороны могли самостоятельно определять, является ли договор заключенным или нет.

Плюсы цифрового пространства

Цифровые права и электронные сделки должны быть урегулированы прежде всего для защиты самих участников сделок. Очень важно установить оборот таких объектов. В настоящее время развиваются финансовые активы, выпущенные в электронном виде. Сделки будет проще осуществлять, например, путем подписания на сайте, осуществляя волеизъявление. Для этих целей может быть использована отправка SMS-уведомлений. Для определения лиц, которые выражают волю, может быть использована единая биометрическая система.

Вместе с тем, например, завещания нельзя будет составлять и согласовывать с помощью электронных или иных технических средств, что позволит обезопасить наследников от передачи недобросовестным лицам имущества. Одновременно получат распространение смарт-сделки. Они подразумевают, что при определенных условиях информационная система сама может совершать необходимые действия: простейший пример — автоплатеж, который можно настроить в банке.

Таким образом, цифровые права — это современный синоним свободы предпринимательства, свободы информационного взаимодействия, свободы интернета, свободного перетока капитала, договорной свободы.

Перспективы развития цифровых прав и электронных сделок

Интернет-технологии и интернет-права развиваются семимильными шагами — появляются новые сервисы, возможности заключения договоров онлайн, растет количество онлайн покупок и финансовых услуг. Сегодня в мире 5,11 млрд уникальных мобильных пользователей, что на 2% больше, чем в прошлом году.

Статистика интернета такова:

в 2019 году аудитория интернета насчитывает 4,39 млрд человек, что на 366 млн (9%) больше, чем в январе 2018 года;

в социальных сетях зарегистрировано 3,48 млрд пользователей. По сравнению с данными на начало прошлого года этот показатель вырос на 288 млн (9%);

сегодня 3,26 млрд человек заходят в социальные сети с мобильных устройств. Это на 10% больше, чем в прошлом году, когда с мобильных в соцсетях сидело на 297 млн человек меньше. Отключить рекламу

В России насчитывается 109,6 млн интернет-пользователей, уровень проникновения — 76%. И сегодня законодательное регулирование просто не успевает за развитием таких технологий.

Поэтому регулирование цифровых прав и электронных сделок является только одной «ласточкой» в регулировании цифрового пространства. Сегодня достаточно много законопроектов, которые призваны развивать цифровое пространство:

№ 419090-7 «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ» (законопроектом регулируются отношения по привлечению инвестиций коммерческими организациями или индивидуальными предпринимателями с использованием информационных технологий, а также определяются правовые основы деятельности операторов инвестиционных платформ по организации розничного финансирования (краудфандинга);

№ 419059-7 «О цифровых финансовых активах» (законопроект направлен на регулирование отношений, появляющихся при возникновении, учете и обращении цифровых прав и цифровых финансовых активов).

Появление новых цифровых возможностей существенно упрощает нашу жизнь, но, поскольку эти отношения не урегулированы напрямую российским законодательством, создаются большие риски. И принятие новых норм позволит снизить риски в части обращения цифровых прав, покупки финансовых активов и использования новых средств платежа.