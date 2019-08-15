Электронная форма сделки и цифровые права: что изменится осенью 2019

В рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» сформирована национальная программа.
- Она предполагает развитие следующих направлений:
- «Нормативное регулирование цифровой среды»;
- «Кадры для цифровой экономики»;
- «Информационная инфраструктура»;
- «Информационная безопасность»;
- «Цифровые технологии»;
- «Цифровое государственное управление».
Причин такого невысокого достаточно много:
- развитие новых технологий, например, криптовалют;
- развитие инфраструктуры;
- недостаточное использование в секторах экономики работниками.
- использование Интернета не всеми гражданами страны;
- недостаточное правовое регулирование;
Цифровые праваВ настоящее время отсутствует понятие цифровых прав, с 1 октября 2019 года вводится их регулирование. Цифровыми признаются права, содержание и условия осуществления которых определяются по правилам информационной системы, отвечающей установленным законом признакам.
Цифровые права будут иметь следующие особенности:
- осуществление, распоряжение, в том числе передача, залог, обременение цифрового права другими способами или ограничение распоряжения цифровым правом возможны только в информационной системе;
- осуществление, распоряжение цифровыми правами осуществляется без обращения к третьему лицу;
- по общему правилу обладателем цифрового права считается лицо, которое может им распоряжаться;
- переход цифрового права по сделке не требует согласия должника.
Электронная форма сделкиСегодня достаточно распространены электронные сделки. Это и сделки между контрагентами, расположенными в разных городах, и регистрация прав на недвижимое имущество. Конечно, сегодня появились и мошеннические схемы, например, с регистрацией недвижимости.
С 1 октября 2019 года изменятся правила о письменной форме сделки: к ней приравнено совершение сделки с помощью электронных и иных технических средств. Для совершения сделки в электронной форме необходима возможность воспроизвести ее содержание в неизменном виде на материальном носителе, а также достоверно определить волеизъявляющее лицо.Целый ряд сделок можно заключать в электронной форме:
- При заключении розничного договора купли-продажи может быть выдан электронный чек (изменения в ст. 493 ГК РФ);
- Выставление товаров в сети «Интернет» признается публичной офертой таких товаров, как и когда товары выставляются в месте их продажи (изменения в ст. 494 ГК РФ);
- В форме электронного документа или путем обмена электронными документами может быть заключен договор номинального счета (изменения в ст. 860.2 ГК РФ);
- Нормы о договоре страхования дополнены прямым указанием на возможность заключения договора страхования в электронной форме (изменения в ст. 940 ГК РФ).
Законом и соглашением сторон могут устанавливаться дополнительные требования, которым должна соответствовать форма сделки (совершение на бланке определенной формы, скрепление печатью и т.п.), и предусматриваться последствия несоблюдения этих требований. Требование о наличии подписи считается выполненным, если использован любой способ, позволяющий достоверно определить лицо, выразившее волю. Напомним о статье 11 Закона об информации, где говорится об обмене электронными сообщениями, каждое из которых подписано электронной подписью или иным аналогом собственноручной подписи отправителя такого сообщения. Представляется, что в случае с договорами, оформленными на бумаге, одним из способов достоверного определения лица может быть почерковедческая экспертиза.
Для договора об оказании услуг по предоставлению информации введена новая особенность: в нем может быть предусмотрена обязанность одной или обеих сторон не совершать в течение определенного периода действий, в результате которых информация может быть раскрыта третьим лицам.
Электронные сделки есть — регулирования нетСегодня многие компании заключают сделки онлайн, например, подписывая договор путем обмена скан-копиями. Но налоговый орган часто такие сделки считает незаключенными, поскольку, например, Концепция выездных налоговых проверок говорит о том, что руководители должны лично встречаться. Но вот на практике сделки уже давно преобразовались.
Информация в электронной форме, подписанная простой электронной подписью или неквалифицированной электронной подписью, признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью, в случаях, установленных федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами или соглашением между участниками электронного взаимодействия (ст. 6 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»).
Таким образом, юридическую силу электронной подписи можно придать путем подписания соглашения о ее использовании. К примеру, участники электронного взаимодействия могут договориться, что получение электронного сообщения с определенного адреса электронной почты будет равнозначно подписанию документа простой электронной подписью. Также пользователю может быть предложено зарегистрировать личный кабинет в качестве необходимого условия использования того или иного сервиса.
Судебной практикой подтверждается возможность использования СМС-кода в качестве простой электронной подписи. Также сведения об отправителе могут содержаться в метаданных сообщения. Но вот самый простой вариант обмена скан-копиями, фотографиями так и не получил закрепления в электронных сделках: то есть электронные сделки оферты и акцепта есть, а с точки зрения законодательства такой договор является незаключенным.
Минусы цифрового пространстваЦифровое пространство и цифровое регулирование имеет «подводные камни». Так, в настоящее время не разработан механизм законодательного регулирования цифрового права. Кроме того, в настоящее время распространение получила киберпреступность —одна из главных проблем 21 века. Под данным понятием подразумевается совершение преступлений в сфере высоких технологий. Киберпреступление — это любое незаконное действие в электронной сфере, которое совершено с использованием компьютерных технологий либо против них.
Сегодня фактически никто из пользователей интернета не может быть полностью застрахован от мошенничества в цифровом мире. К сожалению, право в цифровом пространстве еще не до конца развито и не может гарантировать наказание за неправомерные действия в сети Интернет. Поэтому введение понятие цифровых прав и электронных сделок не избавит общество от мошенничества, не защитит авторские права, не избавит от неправомерных сделок, в том числе с недвижимостью. Также цифровое пространство нельзя полностью регулировать, поскольку оно развивается вне рамок одной страны, а развитие в других странах намного более сформировано, чем в финансовых операциях.
Очевидно, что изменения в электронных сделках и цифровых правах не изменит статистику в использовании интернета в финансовых операциях. Кроме того, понятие «цифровые деньги» не будет закреплено в законодательстве, а также не будет установлено понятие криптовалюты.
Цифровые права в принципе не могут существовать в системе сугубо административного управления экономическими процессами путем насаждения одних только запретов и ограничений. Существует также проблема использования цифрового пространства за рубежом крупными компаниями и средним бизнесом. Малый бизнес фактически не может влиять на цифровое пространство.В редакции, подготовленной к рассмотрению в первом чтении, законопроект содержал понятие «цифровые деньги», но в последующем оно было изъято. Под ними признавалась не удостоверяющая право на какой-либо объект гражданских прав совокупность электронных данных (цифровой код или обозначение), созданная в децентрализованной информационной системе и используемая пользователями системы для осуществления платежей.
Закреплялось, что цифровые деньги необязательны к приему при осуществлении всех видов платежей (не являются законным средством платежа), однако в случаях и на условиях, установленных законом, могут использоваться физическими и юридическими лицами в качестве платежного средства. Таким образом, фактически не получат развитие расчеты виртуальными деньгами, не появится собственная криптовалюта. Законодательство фактически закрепляет уже установленные цифровые права и электронные сделки.
Безналичные денежные средства, бездокументарные ценные бумаги, имущественные права приобретут следующую структуру:
- вещи (включая наличные деньги и документарные ценные бумаги);
- иное имущество, в том числе имущественные права (включая безналичные денежные средства, бездокументарные ценные бумаги, цифровые права).
Плюсы цифрового пространстваЦифровые права и электронные сделки должны быть урегулированы прежде всего для защиты самих участников сделок. Очень важно установить оборот таких объектов. В настоящее время развиваются финансовые активы, выпущенные в электронном виде. Сделки будет проще осуществлять, например, путем подписания на сайте, осуществляя волеизъявление. Для этих целей может быть использована отправка SMS-уведомлений. Для определения лиц, которые выражают волю, может быть использована единая биометрическая система.
Вместе с тем, например, завещания нельзя будет составлять и согласовывать с помощью электронных или иных технических средств, что позволит обезопасить наследников от передачи недобросовестным лицам имущества. Одновременно получат распространение смарт-сделки. Они подразумевают, что при определенных условиях информационная система сама может совершать необходимые действия: простейший пример — автоплатеж, который можно настроить в банке.
Таким образом, цифровые права — это современный синоним свободы предпринимательства, свободы информационного взаимодействия, свободы интернета, свободного перетока капитала, договорной свободы.
Перспективы развития цифровых прав и электронных сделокИнтернет-технологии и интернет-права развиваются семимильными шагами — появляются новые сервисы, возможности заключения договоров онлайн, растет количество онлайн покупок и финансовых услуг. Сегодня в мире 5,11 млрд уникальных мобильных пользователей, что на 2% больше, чем в прошлом году.
Статистика интернета такова:
- в 2019 году аудитория интернета насчитывает 4,39 млрд человек, что на 366 млн (9%) больше, чем в январе 2018 года;
- в социальных сетях зарегистрировано 3,48 млрд пользователей. По сравнению с данными на начало прошлого года этот показатель вырос на 288 млн (9%);
- сегодня 3,26 млрд человек заходят в социальные сети с мобильных устройств. Это на 10% больше, чем в прошлом году, когда с мобильных в соцсетях сидело на 297 млн человек меньше.
Поэтому регулирование цифровых прав и электронных сделок является только одной «ласточкой» в регулировании цифрового пространства. Сегодня достаточно много законопроектов, которые призваны развивать цифровое пространство:
- № 419090-7 «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ» (законопроектом регулируются отношения по привлечению инвестиций коммерческими организациями или индивидуальными предпринимателями с использованием информационных технологий, а также определяются правовые основы деятельности операторов инвестиционных платформ по организации розничного финансирования (краудфандинга);
- № 419059-7 «О цифровых финансовых активах» (законопроект направлен на регулирование отношений, появляющихся при возникновении, учете и обращении цифровых прав и цифровых финансовых активов).