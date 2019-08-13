Дресс-код в компании: подробности от Роструда

Для удобства собрали разъяснения в таблицу.
Вопрос
Ответ
Какими документами работодатель может установить дресс-код?
Вопрос о соблюдении определенной формы одежды в коммерческой компании трудовым законодательством в настоящее время не урегулирован. При этом ТК РФ не содержит запрета работодателю на установление правил о необходимости соблюдения дресс-кода. Работодатель вправе требовать от работников соблюдения дисциплины труда, то есть подчинения правилам поведения, предусмотренным федеральным законодательством, трудовым договором, а также локальными актами организации.
Требования к форме одежды могут быть закреплены в локальном нормативном акте организации, который может называться по-разному: должностной инструкцией, правилами внутреннего трудового распорядка, кодексом корпоративной этики и т.п., с которым работники должны быть ознакомлены под подпись. Указанный выше локальный нормативный акт подлежит утверждению уполномоченным работодателем лицом. В случаях, установленных трудовым законодательством, до принятия такого акта необходимо согласовать его с представительным органом работников (при его наличии в организации). Например, такое требование установлено в отношении правил внутреннего трудового распорядка
|Обязан ли работодатель обеспечить сотрудников одеждой, соответствующей требованиям (выдать или компенсировать покупку)?
|Нормами действующего законодательства не установлена обязанность работодателя обеспечивать работников одеждой с целью соответствия работников требованиям дресс-кода, установленными в организации. Правила дресс-кода обычно прописывают в трудовом, коллективном договорах, соглашении и (или) локальном нормативном акте организации
|Вправе ли работодатель лишать премии за несоблюдение дресс-кода?
|Если в трудовом, коллективном договорах, соглашении и (или) локальном нормативном акте организации установлено, что премия работнику может быть выплачена в неполном размере или не выплачена совсем за несоблюдение дресс-кода, то это не будет нарушением действующих норм трудового законодательства
|Вправе ли работодатель отстранить от работы и (или) оштрафовать работника за несоблюдение дресс-кода (использование своей, более удобной одежды вместо выданной ему в организации)?
Закон не устанавливает право работодателя на отстранение работника от работы в случае неиспользования сотрудником средств индивидуальной защиты, одежды, выданной работодателем.
ТК РФ устанавливается обязанность работодателя отстранить работника от работы в строго определенных случаях. Штраф не является видом дисциплинарной ответственности, поэтому применение подобной меры является нарушением трудового законодательства
|Коллективным договором и правилами внутреннего трудового распорядка, которые являются приложением к коллективному договору, дресс-код не установлен. Если будет издан приказ генерального директора о запрещении входа в компанию, например, в шортах и шлепанцах, то что будет иметь бОльшую юридическую силу?
Распоряжение генерального директора о введении дресс-кода без закрепления данного правила в локальных нормативных актах и без ознакомления с ними работников неправомерно. Требование работодателя о соблюдении дресс-кода (ношении определенной одежды) допустимо, если работодатель за свой счет создал условия, необходимые для соблюдения работниками данного требования
|На заводе с пропускной системой охраны запрещают проходить на территорию завода в шортах, даже в самый жаркий период. У охраны есть приказ не пропускать через проходные сотрудников в такой одежде. Дресс-код не прописан ни в каких документах, приказах, это устное распоряжение руководства. Правомерно ли оно?
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Нет, устное распоряжение о введении дресс-кода неправомерно. Требование работодателя о соблюдении дресс-кода (ношении определенной одежды) допустимо, если работодатель за свой счет создал условия, необходимые для соблюдения работниками данного требования
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