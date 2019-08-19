Выплата компенсации за утрату трудоспособности: что с налогами

Правомерно ли признать расходы на выплату компенсации за утрату работником трудоспособности в связи с травмой на производстве в составе расходов по налогу на прибыль? Какого мнения по этому вопросу придерживаются контролеры? Какова арбитражная практика?

Трудовое и гражданское законодательство о компенсации вреда, причиненного здоровью

Работодатель обязан возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых обязанностей, а также компенсировать им моральный вред в порядке и на условиях, которые установлены ТК РФ, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами (ст. 22 ТК РФ). Обязанность работодателя возместить своим работникам моральный вред, причиненный неправомерными действиями или бездействием, закреплена в ст. 237 ТК РФ.

К сведению Понятие морального вреда непосредственно в ТК РФ не определено. Согласно ст. 151 ГК РФ, если гражданину причинен моральный вред (физические или нравственные страдания) действиями, нарушающими его личные неимущественные права либо посягающими на принадлежащие гражданину другие нематериальные блага, а также в других случаях, предусмотренных законом, суд может возложить на нарушителя обязанность выплаты денежной компенсации указанного вреда.

Моральный вред должен возмещаться в денежной форме в размерах, определяемых соглашением сторон трудового договора. Это следует из положений ст. 164 ТК РФ, где дано определение компенсации: денежные выплаты, установленные в целях возмещения работникам затрат, связанных с исполнением ими трудовых или иных обязанностей, предусмотренных ТК РФ и другими федеральными законами.

При повреждении здоровья вследствие несчастного случая на производстве либо профессионального заболевания работнику возмещаются, в частности, связанные с повреждением здоровья дополнительные расходы на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию. При этом виды, объемы и условия предоставления работникам гарантий и компенсаций в указанных случаях определяются федеральными законами (ст. 184 ТК РФ).

Порядок возмещения вреда, причиненного жизни и здоровью работника при выполнении им обязанностей по трудовому договору, установлен Федеральным законом от 24.07.1998 № 125ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» (далее — Федеральный закон № 125-ФЗ). При этом п. 2 ст. 1 названного закона предусмотрено, что он не ограничивает право застрахованных на возмещение вреда в соответствии с законодательством РФ в части, превышающей обеспечение по страхованию, осуществляемое согласно данному федеральному закону.

Вред, причиненный личности или имуществу гражданина, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим его (п. 1 ст. 1064 ГК РФ). В силу ст. 1085 ГК РФпри причинении гражданину увечья или ином повреждении его здоровья возмещению подлежат утраченный потерпевшим заработок (доход), который он имел либо определенно мог иметь, а также дополнительно понесенные расходы, вызванные повреждением здоровья. Объем и размер возмещения потерпевшему вреда в соответствии с данной статьей могут быть увеличены законом или договором.

Признание расходов на компенсацию вреда, причиненного здоровью, при исчислении налога на прибыль

Контролеры придерживаются мнения, что нет оснований для учета в расходах по налогу на прибыль сумм компенсаций за причиненный здоровью вред.

Налоговое ведомство в Письме от 16.07.2012 № ЕД-4-3/11629@ рассмотрело вопрос о признании в налоговой базе по налогу на прибыль расходовв виде единовременной выплаты компенсации за каждый процент утраты профессиональной трудоспособности, осуществляемой по отраслевому соглашению (на момент рассмотрения ситуации действовало Федеральное отраслевое соглашение по угольной промышленности РФ на 2010 — 2012 годы, в настоящее время применяется Федеральное отраслевое соглашение по угольной промышленности на 2019 — 2021 годы.

Чиновники отметили, что:

статьей 22 Федерального закона от 20.06.1996 № 81ФЗ "О государственном регулировании в области добычи и использования угля, об особенностях социальной защиты работников организаций угольной промышленности"(далее — Федеральный закон № 81ФЗ) установлена выплата компенсации в случае гибели работника организации по добыче (переработке) угля (горючих сланцев), занятого на работах с опасными и (или) вредными условиями труда. Причем выплата компенсации работникам, утратившим профессиональную трудоспособность,Федеральным законом № 81ФЗ не предусмотрена;

отраслевое соглашение, которым определена выплата единовременной компенсации за каждый процент утраты профессиональной трудоспособности, не относится к законодательству РФ.

К сведению Правовая позиция Президиума ВАС такова: выплаченные работникам по отраслевому соглашению и коллективному договору суммы являются компенсационными выплатами, осуществляемыми в соответствии с действующим законодательством РФ (Постановление от 01.11.2011 № 6341/11).

Из положений ст. 255 НК РФс учетом ст. 164 ТК РФследует, что компенсационные выплаты, предусмотренные ст. 255 НК РФ, должны быть связаны с режимом работы или условиями труда, а также с содержанием работников. Денежная компенсация морального вреда, закрепленная в ст. 237 ТК РФ, к такого рода компенсациям не относится, поскольку выплачивается за причинение вреда в результате неправомерных действий или бездействия.

Что касается обязанности выплатить денежную компенсацию за причинение морального вреда, предусмотренную ст. 151 ГК РФ, такая обязанность возлагается на нарушителя прав только по решению суда.

В итоге ФНС пришла к выводу, что рассматриваемые единовременные выплаты в счет возмещения морального вреда, предусмотренные отраслевым соглашением, не могут учитываться в целях налогообложения прибыли по основаниям, установленным ст. 255 НК РФ.

Нельзя также, по мнению налоговиков, приравнивать единовременные выплаты в счет возмещения морального вреда к возмещению причиненного ущерба и учитывать их в целях налогообложения по основаниям, предусмотренным пп. 13 п. 1 ст. 265 НК РФ.

По правилам пп. 3 п. 1 ст. 265 НК РФк внереализационным расходам относятся расходы в виде признанных должником или подлежащих уплате им на основании решения суда, вступившего в законную силу, штрафов, пеней и (или) иных санкций за нарушение договорных или долговых обязательств, а также расходы на возмещение причиненного ущерба. Удовлетворяя требование о возмещении вреда, суд в соответствии с обстоятельствами дела обязывает лицо, ответственное за причинение вреда, возместить такой вред в натуре (предоставить вещь того же рода и качества, исправить поврежденную вещь и т.п.) или возместить причиненные убытки (ст. 1082 ГК РФ).

Понятие убытков раскрывается в п. 2 ст. 15 ГК РФ: это расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб) и неполученные доходы, которые такое лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).

ФНС указала, что рассматриваемые единовременные выплаты в счет возмещения морального вреда не могут быть приравнены к возмещению причиненного ущерба.

Арбитры о признании расходов на компенсацию вреда, причиненного здоровью

Постановлении от 03.06.2019 № А74-11023/2018 АС ВСО поддержал организацию, которая отнесла на уменьшение прибыли расходы на выплату единовременного пособия за утрату трудоспособности в связи с травмой на производстве, оплаченные в соответствии с отраслевым соглашением. Следует отметить, что суд апелляционной инстанции также поддержал налогоплательщика.

По мнению налоговой инспекции, обратившейся в суд с кассационной жалобой, спорные выплаты не соответствуют требованиям ст. 252 НК РФ, поскольку характер произведенных выплат не позволяет признать их направленными на получение дохода. Они были осуществлены как дополнительные социальные гарантии и компенсации, предусмотренные отраслевым соглашением, и не имели стимулирующего характера.

Однако арбитры напомнили об обязанности работодателя компенсировать моральный вред, причиненный работникам в связи с исполнением трудовых обязанностей.

В силу п. 3 ст. 8 Федерального закона № 125-ФЗ возмещение застрахованному лицу морального вреда, причиненного в связи с несчастным случаем на производстве или профессиональным заболеванием, осуществляется причинителем вреда. Согласно ч. 1 ст. 1099 ГК РФоснования для выплаты и размер компенсации гражданину морального вреда определяются правилами, преду­смотренными гл. 59(обязательства вследствие причинения вреда) и ст. 151 ГК РФ, которая, в частности, определяет, что моральный вред связан с физическими или нравственными страданиями.

Судьи отметили, что единовременная выплата в счет возмещения морального вреда из расчета 20% среднемесячного заработка за каждый процент утраты профессиональной трудоспособности (с учетом суммы единовременного пособия, выплачиваемого ФСС) производилась в соответствии с положениями коллективного договора организации. Она полагается в случае установления впервые работнику организации, осуществляющей добычу (переработку) угля, утраты профессиональной трудоспособности вследствие производственной травмы или профессионального заболевания. Аналогичные положения содержатся в отраслевом соглашении.

Арбитры обратили внимание на следующее: в соответствии с пп. 13 п. 1 ст. 265 НК РФв состав внереализационных расходов, не связанных с производством и реализацией, включаются обоснованные затраты на осуществление деятельности, непосредственно не связанной с производством и реализацией (в частности, расходы в виде признанных должником или подлежащих уплате им по решению суда, вступившему в законную силу, штрафов, пеней и иных санкций за нарушение договорных или долговых обязательств, а также расходы на возмещение причиненного ущерба);

в приведенной норме не конкретизируется, какой ущерб подлежит возмещению (материальный или моральный), и не содержится прямого запрета на включение в состав внереализационных расходов затрат на возмещение морального вреда;

в условиях, когда размер и случаи возмещения морального вреда определены законодательством, коллективным договором и федеральным отраслевым соглашением, такой вред может быть возмещен работодателем в добровольном порядке на основании соглашения с работником, без обращения в суд.

Установив фактические обстоятельства и применив вышеуказанные нормы, суд пришел к выводу, что организация правомерно включила спорные выплаты в состав расходов, уменьшающих налогооблагаемую базу по налогу на прибыль. При этом ссылка налоговой инспекции на факт прекращения трудовых отношений с работником на момент осуществления спорных выплат при данных обстоятельствах не препятствовала организации включить их в состав внереализационных расходов.

Ранее в Постановлении от 21.12.2017 № Ф09-7394/17 по делу № А60-13438/2017 АС УО признал недействительным решение налогового органа при следующих обстоятельствах. Инспекция выявила завышение убытков при исчислении налога на прибыль, выразившееся в неправомерном включении в состав внереализационных расходов сумм компенсации морального вреда при выявлении у работников предприятия профессионального заболевания. Однако суд признал, что затраты организации на компенсацию своим работникам морального вреда, причиненного профессиональным заболеванием, правомерно отнесены к внереализационным расходам, так как в силу закона работодатель обязан компенсировать работникам как ущерб, причиненный их здоровью, так и моральный вред.