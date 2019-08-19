Простой рецепт, как наладить эффективный диалог строительной компании с банком

По данным ЦБ строительные компании являются основным потребителями теневых финансовых услуг. К теневым финансовым услугам ЦБ относит «операции, направленные в конечном счете на обналичивание денежных средств либо их вывод за рубеж по фиктивным основаниям в целях ухода от уплаты налогов, легализации преступных доходов и в коррупционных целях».

Строительный сектор всегда был самым крупным потребителем наличных средств. Это связано с тем, что в строительстве наиболее широко используется низкоквалифицированный труд, в том числе неофициально привлекаются трудовые мигранты. Кроме того, ни для кого не секрет, что строительная отрасль — одна из самых коррупционных. Завысить объемы работ, купить более дешевые стройматериалы и «закопать» их — стандартные схемы жульничества на стройке.

Часто используемый строителями аргумент об уникальности объекта затрудняет проверку расходов и выявление расхождений. Кроме того, максимальная оптимизация фхд не добавляет плюсов к репутации.

Все эти факты существенно портят имидж строительных компаний, поэтому банки неохотно берут на обслуживание строительные фирмы, особенно небольшие и региональные.

Чтобы сгладить углы, избежать негативных последствий и выстроить комфортную работу с банком, рекомендую соблюсти ряд очень важных условий, как при открытии счета, так и при дальнейшем обслуживании.