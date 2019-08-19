Простой рецепт, как наладить эффективный диалог строительной компании с банком

По данным ЦБ строительные компании являются основным потребителями теневых финансовых услуг. К теневым финансовым услугам ЦБ относит «операции, направленные в конечном счете на обналичивание денежных средств либо их вывод за рубеж по фиктивным основаниям в целях ухода от уплаты налогов, легализации преступных доходов и в коррупционных целях».
Строительный сектор всегда был самым крупным потребителем наличных средств. Это связано с тем, что в строительстве наиболее широко используется низкоквалифицированный труд, в том числе неофициально привлекаются трудовые мигранты. Кроме того, ни для кого не секрет, что строительная отрасль — одна из самых коррупционных. Завысить объемы работ, купить более дешевые стройматериалы и «закопать» их — стандартные схемы жульничества на стройке.
Часто используемый строителями аргумент об уникальности объекта затрудняет проверку расходов и выявление расхождений. Кроме того, максимальная оптимизация фхд не добавляет плюсов к репутации.
Все эти факты существенно портят имидж строительных компаний, поэтому банки неохотно берут на обслуживание строительные фирмы, особенно небольшие и региональные.
Чтобы сгладить углы, избежать негативных последствий и выстроить комфортную работу с банком, рекомендую соблюсти ряд очень важных условий, как при открытии счета, так и при дальнейшем обслуживании.
- Штат компании. Важно не только количество человек в штате и размер фонда оплаты труда, но и документально подтвержденная квалификация и профессиональный опыт сотрудников компании. Никто не поверит, что штат из 2-3 человек может обеспечивать существенные объемы работ, а высококвалифицированные специалисты работать за 8 — 10 тыс. рублей. Поэтому необходимо еще при открытии счета составить и представить адекватное объемам работ штатное расписание и с копиями дипломов и других квалификационных документов будущих сотрудников представить в банк.
- Местонахождение компании. Офис должен соответствовать штату, даже если работа сотрудников носит разъездной характер. В некоторых случаях, в зависимости от предыдущего опыта или будущего проекта, рекомендуется зарегистрировать новую компанию в Москве или Московской области.
- Транзитность и налоговая нагрузка. Это понятие многофакторное, тщательная проверка контрагентов, соблюдение налоговой дисциплины и постоянный мониторинг уровня, позволяют избежать проблем в этой области.
- Чтобы избежать лишних вопросов со стороны банка, при подготовке платежных поручений, необходимо максимально подробно указывать, за что платите. За какие товары, работы услуги. Сейчас недостаточно просто указать " Оплата по договору СМР № ...от....., необходимо добавить «за монтаж ж/б конструкций на таком то объекте». Или оплата по договору № ... от.... за строительные материалы (щебень, плитка, кирпич и т.д. ). Сделайте такие же рекомендации своим партнерам по бизнесу.
- При запросе банком документов, всегда отправляйте вместе с ними подробное пояснительное письмо, в котором простым и доступным языком описывайте суть интересующих банка операций. Если у вас не хватает времени подготовить ответ на запрос, отправляйте в банк письмо-ходатайство о продлении срока.
- Поддерживайте хорошие деловые отношения со своим куратором в банке. Он всегда проинформирует вас о текущих изменениях в банковском законодательстве и банковских услугах, а в случае неожиданных запросов, обязательно прояснит ситуацию и проконсультирует исходя из сложившихся обстоятельств.