Лучший способ борьбы с бедностью, который не хотят использовать в России

Проблема бедности населения является одной из тех, которые в выступлениях по телевидению поднимаются представителями власти особенно часто. Но, несмотря на то что каждый из них заявляет о необходимости решительных и безотлагательных действий для исправления ситуации, острые углы в данной теме искусно обходятся.

Обходят их, как кажется многим гражданам, не потому, что не могут осуществить, а потому, что не хотят использовать такие способы, стараясь подменить их на сомнительные эксперименты, которые якобы могут сократить число бедных.

Какие же эффективные способы борьбы с бедностью населения применяются другими государствами, и почему их не используют в России?

Основные способы борьбы с бедностью

Существует всего четыре основных способа борьбы с бедностью, которые применяются во всем мире — как в самых развитых государствах, так и в странах, находящихся на низком уровне социального развития:

Социальные пособия

Помощь в натуральной форме

Минимальная заработная плата

Отрицательный подоходный налог

Рассмотрим из более подробно.

Социальные пособия

Обеспечение денежными средствами нуждающиеся слои населения. Чем сильнее экономика страны, тем больше суммы социальных выплат и длиннее списки тех, кто может за ними обратиться (ведь прожиточный минимум растет).

Понятно, что российская экономика в современном своем состоянии неспособна обеспечить большие социальные пособия всем нуждающимся. Но зачастую средства из бюджета распределяются в ущерб данному направлению на совсем другие цели, среди которых есть откровенно бесперспективные и не являющиеся необходимыми. Так что система пособий в России существует, но ей уделяется очень мало внимания..

Помощь в натуральной форме

Социальная помощь в натуральной форме также оказывается, и подтверждением тому является статья 12 Федерального закона № 178-ФЗ от 17.07.1999 года «О государственной социальной помощи», но, как и в первом случае, внимания ей уделяется не так много, как необходимо.

Да, при определенных обстоятельствах гражданин может получить помощь от государства медикаментами, одеждой, топливом, продуктами и так далее, но добиться ее бывает очень проблематично, и полагается она лишь в исключительных случаях.

Если же взять пример из других стран — на всей территории США расположены две сотни банков еды, в которых каждый нуждающийся может бесплатно взять необходимые продукты — без заявлений, справок о доходах и бюрократических проволочек.

Минимальная заработная плата

Далеко не везде МРОТ установлен на уровне физического выживания — во многих государствах на минимальную заработную плату можно неплохо жить и при необходимости позволять себе дорогостоящие покупки. В нашей же стране проблема не только в маленьком размере МРОТ, но и в плохом контроле за соблюдением трудовых прав граждан — далеко не всегда работник может защитить свои права, даже если обратится в контролирующие органы.

Отрицательный подоходный налог

Эта мера борьбы с бедностью является самой эффективной. Если все перечисленные до этого способы так или иначе применяются в России, то эта отсутствует у нас в стране вовсе. И разговоров именно о ней стараются избегать граждане, находящиеся у власти.

Вводится прогрессивная шкала — процент налога зависит от доходов: чем больше гражданин зарабатывает, тем больший процент он должен перечислить государству. Те, кто зарабатывает меньше определенного порога, вовсе освобождаются от уплаты налога.

Почему не используется самая эффективная мера?

Интересный факт: в рядах стран большой двадцатки есть только одно государство, в котором не применяется прогрессивная система налогообложения. Эта страна — Россия.

Несмотря на то что правительство не любит разговоров о данной системе, в Государственную Думу РФ регулярно вносятся законопроекты о введении данной системы. Но их сразу же отклоняют.

Чаще всего объясняется это беспокойством за то, что граждане с высоким уровнем доходов полностью уйдут в тень, или вовсе покинут страну со своими деньгами, и бюджет от этого только потеряет. Однако сложно найти развитую страну, в которую можно было бы уехать из России для спокойной жизни и ведения дела, и в которой при этом были бы низкие налоги. Практически в любом европейском государстве максимальная ставка находится на уровне около 50%, в США — 37%, а в Японии — 55,95%.

А если увезти деньги в менее развитую страну, в которой, тем не менее, можно обеспечить себе хорошую жизнь? Тоже не получится. Например, в Аргентине, Турции, Мексике, Вьетнаме и Индии граждане с высоким доходом отдают государству 35%.

Так стоит ли бояться, что при введении прогрессивной системы налогообложения граждане с самыми большими доходами уедут в другие страны? Расскажите о своем мнении в комментариях.