Популярные схемы, как не возвращать долг, и почему они не работают

На форумах Рунета немало советов, как не возвращать деньги банкам и МФО. Собради ТОП-5 рекомендаций и предложил экспертам их прокомментировать. Оказалось, что все советы вредные, а некоторые из них даже приведут в тюрьму.

Через 3 года пройдет срок исковой давности и кредит можно не возвращать

Значительная часть диванных юристов пользуются терминами и нормами из законодательства, значение которых понимает весьма слабо. Да, действительно, срок исковой давности — 3 года, но это не значит, что если уехать в другую страну на 3 года и отключить телефон, то долг исчезнет. Спрятаться и переждать не получится. Некоторые даже думают, что по окончании 3 лет можно повторить цикл от оформления новых кредитов с игрой в прятки и «законным» неплатежом через 36 месяцев.

Почему это так не работает, рассказывает Андрей Котов, генеральный директор МФО «Кредит 911»:

«Это (ред. списание долга) возможно только в случае, если кредитор за 3 года не подаст в суд. Более того, на нашей практике, в 80% случаев суды встают на сторону кредитора даже тогда, когда срок исковой давности просрочен. Особенно в случаях, если должник не явится на заседание».

Логика подсказывает, что чем больше сумма кредита, тем скорее кредитор начнет процедуру принудительного возврата долга, поэтому надеяться на чудо нет никакого смысла. Каждая компания, особенно финансовая, умеет считать деньги и просто так прощать долг не станет.

Более подробно о расчете срока исковой давности рассказывает руководитель юридического департамента ООО «Капитал Консалтинг» Егор Черных:

«При расчете срока исковой давности потребительского кредита есть разъяснение Верховного суда о том, что начало срока давности исчисляется отдельно по каждому просроченному платежу, согласно графику платежей. Расчет срока исковой давности происходит не по последнему платежу должника, а включает в себя долг за три года до подачи заявления в суд и все последующие платежи по графику. Например: кредит с 2011 года по 2020 год, иск подан в суд в 2019 году, значит, взыскать можно за период с 2016 по 2020 годы. Не стоит забывать также о том, что после подачи заявления о реструктуризации или рефинансировании займа срок исковой давности обнуляется».

После получения кредита рассказать банку о своей недееспособности

Задумка следующая: МФО или банк не вправе выдавать кредит или заем недееспособному лицу. Некоторые на форумах советуют пригрозить банку, что он не проверил дееспособность, авось банк испугается и можно будет договориться об остановке платежей.

Недееспособность означает, что заемщик из-за психических нарушений не понимает происходящего, в том числе и последствий договора. Человек болен. В категорию заемщиков такой гражданин действительно переходить не должен, банки и МФО обязаны за этим следить.

Как это происходит на практике, рассказывает руководитель федеральной юридической компании «Стопдолг» Валентина Зебницкая: «Если при получении кредита сообщить о недееспособности, банк просто не выдаст кредит. Если заявить позже о том, что на момент заключения договора гражданин был недееспособен, дело будет рассматриваться в суде. При этом факт „невменяемости“ гражданина нуждается в доказывании. Как правило, свидетельских показаний суду будет недостаточно».

Кроме того, по словам эксперта, потребуются справки лечебных учреждений, проведение экспертизы и т. п. Если заемщик действительно признан недееспособным после того, как взят кредит, ответственность по погашению задолженности переходит на опекуна (обычно речь идет о ближайшем родственнике), а источником для выплат будет доход недееспособного лица — например, пенсия, назначенная государством.

Поэтому не все так просто, тем более юридический департамент банков включает в договор пункт о том, что заемщик дееспособен.

Председатель кредитно-потребительского кооператива «Банкербук» Александр Воскобойников поясняет, что «суд будет рассматривать не только вашу справку на момент заключения договора, но и все в комплексе: работали ли вы, заключали ли еще какие-то сделки, посещали ли нотариуса. И потом, признание договора ничтожным влечет за собой реституцию, т. е. обе стороны возвращают то, что получено в ходе исполнения договора. Это не значит, что долг вам простят. Максимум, что можно добиться таким путем, — это приведение процентов к уровню ключевой ставки ЦБ РФ».

Этот способ на деле оказался таким же теоретическим, как и первый. В реальности такие трюки не работают. К счастью, желающих доказать банку фиктивную недееспособность не так много. Способ номер три привлекает куда большее число должников.

Взять на измор коллекторов

В 2019 году работа коллекторов регулируется более строгими нормативными актами, чем несколько лет назад, чем и пользуются должники. Егор Черных поясняет, о чем идет речь:

«В настоящее время коллекторам запрещено:

звонить более 1 раза в день, более 2 раз в неделю и всего более 4 раз в месяц;

звонить с 22 часов вечера до 8 утра, а в праздничные дни — с 20 часов вечера до 9 часов утра;

писать сообщения более 2 раз в сутки, более 4 раз в неделю и всего более 16 раз в месяц;

устраивать личные встречи чаще 1 раза в неделю;

звонить родственникам и близким должника, если на то не получено согласие от должника и его родственников/близких;

звонить и писать СМС, включая электронную почту и т. п., коллекторы могут только с открытых номеров, сказав/написав свои Ф.И.О. и название агентства».

По словам спикера, некоторые коллекторские агентства нашли лазейку и взаимодействие с должником начинают «анонимные коллекторы», которых никто не контролирует. Данные люди с незарегистрированных номеров круглосуточно звонят должникам, родственникам должника, коллегам и друзьям, пытаясь психологически давить, оскорбляют, пишут в подъездах, в СМС-сообщениях, соцсетях. При этом они не сообщают, по какому конкретно долгу требуют денег, если кредитов более двух, то вычислить, по какому именно долгу звонят, сложно, поэтому «анонимные коллекторы» в таких ситуациях чувствуют свою безнаказанность.

Но все же ситуация потихоньку выправляется, и взыскатели долгов чаще начинают прибегать к законным средствам.

«Раньше коллекторы добивались возврата денег путем назойливого воздействия на должников. После вступления в силу антиколлекторского закона эффективность возврата долгов при помощи этого инструмента резко упала. Сейчас набирает популярность судебное взыскание, когда МФО передают дело в суд после нескольких безуспешных попыток решить вопрос с должником путем переговоров и добиваются возврата средств на основании решения суда. Этот вариант невыгоден для заемщика, т. к. помимо долга ему придется дополнительно оплачивать судебные издержки, а в кредитной истории появится негативная запись о его ненадежном финансовом поведении», — отмечает генеральный директор онлайн-сервиса микрокредитования «Честное слово» (МФК «Честное слово») Андрей Петков.

В стране с таким низким уровнем жизни не стоит рассчитывать, что тот, чей заработок зависит от успешности переговоров с должниками, просто так опустит руки и перестанет надоедать. Лучше не искать варианты, как не возвращать заем, а взять трубку и начать диалог.

Сфабриковать угон машины

Вариант для обладателей автокредитов. Суть схемы: машина перегоняется в другой регион и продается. Затем в страховую компанию поступает заявление от владельца о наступлении страхового случая. Способ даже с первого взгляда кажется рисковой затеей, но он не теряет популярности.

Андрей Заводсков, директор по управлению высокорисковыми активами группы компаний Eqvanta, отмечает:

«По автокредитам, действительно, клиенты придумывают разные схемы, а ФССП не особо охотно ищут машины. Но на текущий момент есть и продвижения в этом направлении: многие кредиторы начинают себя страховать и ставить скрытые маяки на авто, а ФССП наладила взаимодействие с ГИБДД, и по камерам можно отследить перемещение автомобиля. Отдельно отмечу, что потеря авто не избавляет клиента от обязанности оплаты суммы долга, которая возможна через арест его счетов или иного имущества, удержания части заработной платы. Более того, потеря заложенного автомобиля позволяет кредитору потребовать досрочного погашения долга по займу, поэтому положение должника усложнится».

«Страховое мошенничество у нас популярно как нигде. Но это ст. 159.4 УК РФ, по которой дают до 10 лет. Стоит ли этот кредит такого — решает каждый сам для себя», — предупреждает Александр Воскобойников.

Похожий алгоритм применяется владельцами ипотечных кредитов, когда они поджигают квартиру или затапливают ее. Непродуманное действие, которое не отменяет обязанности платить и приводит только лишь к дополнительным расходам и часто к реальным срокам в колонии общего режима.

Попытаться найти в договоре признаки недействительности

Законом установлены требования к форме и содержанию типовых договоров, которые подписывают заемщики в банках и МФО. Часто на форумах советуют самостоятельно или с юристом поискать нарушения, чтобы найти основания, как не возвращать кредит. Сложно поверить, чтобы кто-то в это на самом деле верил, но такие советы действительно популярны.

О том, почему такая схема — пустая трата времени, рассказывает Андрей Заводсков: «Нарушение требований к форме договора не влечет его недействительность. Если же кредитор допустил нарушения иного характера (например, применил ставку выше максимально допустимой, не имел права выдавать потребительский заем и т. п.), то договор можно признать недействительным, но суд обяжет вернуть сумму займа».

Кроме этих, есть и другие способы, к которым прибегают должники. Чаще всего безуспешно.

Те, кто ищет, как не возвращать деньги, не понимают, что МФО и банки на 100% легальные финансовые институты, которые работают в соответствии с сотнями законов и подзаконных актов. Лучшее, что можно сделать, это стать более финансово грамотным. Это необходимо, чтобы уметь отличать черные МФО от законных, понимать последствия неуплаты и знать, как себя вести, когда нарушают права заемщика.