Сколько переплатит бизнес из-за отмены ЕНВД: таблица

Не хотите, заставим…

Пермский край снова оказался в первых строках новостных лент с инициативой досрочно отменить ЕНВД с 1 января 2020 года, то есть на год раньше федеральных властей. Бизнес-сообщество, конечно, оказалось не готово к такому исходу, и негативно восприняло инициативу местных законодателей.

Что же грозит малому бизнесу Пермского края в случае, если этот закон примут. Первое и самое очевидное — нужно будет выбирать систему налогообложения, которую предприятия и предприниматели будут применять в дальнейшем. Вариантов, на самом деле, не много. Для предпринимателей их может быть три, для юридических лиц только два.

Первый — общая система налогообложения, которая грозит налогом на прибыль, налогом на добавленную стоимость и налогом на имущество организаций (для юридических лиц), либо налогом на доход физических лиц и налогом на добавленную стоимость (для предпринимателей). Система априори не выгодная для малого бизнеса ни с точки зрения налоговой нагрузки, ни с точки зрения учетной нагрузки на бухгалтера.

Второй вариант — упрощенная система налогообложения с выбором объекта налогообложения «доходы» или «доходы минус расходы». При выборе объекта налогообложения «доходы» учет будет не сильно сложнее учета при ЕНВД. Что касается второго объекта налогообложения, то здесь бухгалтеру придется учитывать особенности учета расходов при УСНО. К слову сказать, при ЕНВД показатели вмененного дохода относительно стабильны, и рассчитать сумму налога к уплате может и сам предприниматель.

Третий вариант — патентная система налогообложения. Эта «опция» доступна только индивидуальным предпринимателям. По сути, она очень схожа с ЕНВД — определены виды деятельности, в отношении которых может применяться этот режим налогообложения и потенциальный доход, на основании которого рассчитывается стоимость патента (налог). Ограничение по доходам — 60 млн. руб. в год, по работникам — 15 человек.

Для наглядности можно составить сравнительную таблицу, в которой рассчитаны суммы налогов, которые при одинаковых показателях доходов и расходов будут платить предприниматели на различных системах налогообложения. Поскольку «невыгодность» общей системы налогообложения по сравнению с УСН и ЕНВД давно доказана, ее рассматривать смысла нет.

Для исходных данных предположим, что предприниматель Иванов оказывает услуги автомойки в г. Перми и ему нужно выбрать режим налогообложения. Базовая доходность для данного вида деятельности составляет 12.000,0 руб. ежемесячно на каждого работника. Количество работников вместе с предпринимателем — 6 человек. Коэффициенты, установленные для расчета вмененного дохода в г. Перми: К1= 1,868, К2=0,7. Заработная плата 5 работников 25.000,0 руб. в месяц, самого предпринимателя 50.000,0 руб. в месяц. Страховые взносы, с учетом тарифа на травматизм, составляют по данному виду деятельности 30,4%. Расчеты представлены в таблице ниже.

Наименование показателя ЕНВД УСНО «доходы» УСНО «доходы минус расходы» ПСН Ограничение по доходам не установлена 150 млн. руб. 150 млн. руб. 60 млн. руб. Ограничение по численности 100 человек 100 человек 100 человек 15 человек Ограничение по организационно-правовой форме ЮЛ и ИП ЮЛ и ИП ЮЛ и ИП не применяется для ЮЛ Количество работников, включая предпринимателя 6 6 6 6 Доходы в год, руб. 10 000 000,00 10 000 000,00 10 000 000,00 10 000 000,00 Затраты на заработную плату в год, руб. 2 100 000,00 2 100 000,00 2 100 000,00 2 100 000,00 Страховые взносы (30,4%) в год руб. 638 400,00 638 400,00 638 400,00 638 400,00 Прочие затраты в год, руб. 6 261 600,00 6 261 600,00 6 261 600,00 6 261 600,00 Прибыль в год, руб. 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 Расчет налога 12000 руб.*3 чел.*1,868*0,7*12мес*15% 10 000 000*6% 1 000 000*15% рассчитано на сайте ИФНС Сумма налога в год, руб. 169 464,96 600 000,00 150 000,00 90 000,00 Уменьшение налога на сумму страховых взносов 84 732,48 300 000,00 — — Сумма налога с учетом уменьшения на страховые взносы, руб. 84 732,48 300 000,00 150 000,00 90 000,00 Общая сумма налогов, подлежащих уплате, руб. 723 132,48 938 400,00 788 400,00 728 400,00 Доля налогов в выручке, % 7,23 9,38 7,88 7,28 Доля налогов в прибыли, % 72,31 93,84 78,84 72,84

Из таблицы видно, что при применении ЕНВД налоговая нагрузка минимальна, даже по сравнению с патентной системой налогообложения. Существенный минус последней — невозможность применения юридическими лицами. Это означает, что предприниматели могут перейти на патент и минимизировать свои налоговые потери. Для юридических лиц налоговая нагрузка может вырасти с 6 до 20% в зависимости от вида деятельности и выбранной системы налогообложения. Конечно, в каждой конкретной ситуации нужно учитывать индивидуальные особенности и показатели деятельность, но, тем не менее, однозначный вывод о том, что ведение бизнеса для «вмененщиков» осложнится. К чему это приведет, предугадать не сложно. Часть бизнеса «переедет» в соседние регионы, часть уйдет «в тень», часть закроется совсем.

Однако это не все минусы, возникающие при отмене ЕНВД. Вся сумма налога поступает в местные бюджеты муниципальных образований, и они распоряжаются этими поступлениями по своему собственному усмотрению. Таким образом, местные бюджеты лишаются части своих доходов. Краевые власти обещают компенсировать эти потери субсидиями. С точки зрения процесса пополнения бюджета, получение субсидий существенно проще, нежели сбор налогов. Но с точки зрения расходования, такие доходы муниципалитетам не сильно «удобны». Любые субсидии имеют целевое назначение, в связи с чем, их расходование имеет определенные ограничения.

Также возникает резонный вопрос — кто компенсирует потери краевого бюджета, который и так является дефицитным?

Еще один минус — отсутствие переходного периода. До конца 2019 года остается чуть больше 4 месяцев. У бизнеса практически не остается времени для перестройки на новый режим. Да и собственно окончательного решения пока нет. А такая неопределенность крайне негативно сказывается на развитии бизнеса.