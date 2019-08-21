Что изменилось в штрафах при исполнении госконтрактов

Что случилось?Правительство России выпустило Постановление от 02.08.2019 № 1011 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042».
Напомним, что постановлением № 1042 утверждены Правила определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (далее — Правила).
В чем суть документа?Поправками скорректирован порядок определения размера неустоек за ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по госконтракту. В том числе уточнены правила о штрафах в отношении победителей закупки, предложивших наиболее высокую цену за право заключения контракта. Кроме того, порядок начисления пени приведён в соответствие с законодательством.
Почему появился такой документ?Большинство поправок связаны с майскими изменениями Закона № 44-ФЗ и обусловлены приведением норм постановления Правительства РФ № 1042 в соответствие с законодательством. Так, в частности, Законом от 01.05.2019 № 71-ФЗ установлено, что пеня за просрочку исполнения обязательства устанавливается контрактом.
Что изменилось в отношении пени?В Правилах больше нет порядка расчёта пеней (признан утратившим силу п. 10 Правил). Размер пени за просрочку исполнения поставщиком обязательств теперь регулируется законом.
Какие ещё нормы исключили из Правил?Из пунктов. 1-5, 9 Правил исключено указание на то, что штрафы устанавливаются в контракте в виде фиксированной суммы.
Как уточнены правила о штрафах в отношении победителей закупки, предложивших наиболее высокую цену?Размер штрафа за неисполнение условий контракта контрагентом — победителем закупки, предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, определяется в соответствии с изменениями исходя из цены контракта. В остальных случаях продолжат определять сумму штрафа исходя из НМЦК.
Что ещё поменялось?Изменился размер штрафа за ненадлежащее исполнение контрактов, заключённых по итогам закупки с субъектом малого предпринимательства и (или) социально ориентированной НКО. По новым правилам он составит 1% от цены контракта или его этапа, но не менее чем 1 тыс. рублей и не более чем 5 тыс. рублей. Сейчас размер штрафа может доходить до 200 тыс. рублей.
Когда постановление вступает в силу?Документ вступил в силу 14 августа 2019 года.
Важно! Новые правила не распространяются на закупки, извещения (приглашения) о которых размещены (направлены) до этой даты.