Что изменилось в штрафах при исполнении госконтрактов

Что случилось?

Напомним, что постановлением № 1042 утверждены Правила определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (далее — Правила).

В чем суть документа?

Поправками скорректирован порядок определения размера неустоек за ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по госконтракту. В том числе уточнены правила о штрафах в отношении победителей закупки, предложивших наиболее высокую цену за право заключения контракта. Кроме того, порядок начисления пени приведён в соответствие с законодательством.

Почему появился такой документ?

Большинство поправок связаны с майскими изменениями Закона № 44-ФЗ и обусловлены приведением норм постановления Правительства РФ № 1042 в соответствие с законодательством. Так, в частности, Законом от 01.05.2019 № 71-ФЗ установлено, что пеня за просрочку исполнения обязательства устанавливается контрактом.

Что изменилось в отношении пени?

В Правилах больше нет порядка расчёта пеней (признан утратившим силу п. 10 Правил). Размер пени за просрочку исполнения поставщиком обязательств теперь регулируется законом.

Какие ещё нормы исключили из Правил?

Из пунктов. 1-5, 9 Правил исключено указание на то, что штрафы устанавливаются в контракте в виде фиксированной суммы.

Как уточнены правила о штрафах в отношении победителей закупки, предложивших наиболее высокую цену?

Размер штрафа за неисполнение условий контракта контрагентом — победителем закупки, предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, определяется в соответствии с изменениями исходя из цены контракта. В остальных случаях продолжат определять сумму штрафа исходя из НМЦК.

Что ещё поменялось?

Изменился размер штрафа за ненадлежащее исполнение контрактов, заключённых по итогам закупки с субъектом малого предпринимательства и (или) социально ориентированной НКО. По новым правилам он составит 1% от цены контракта или его этапа, но не менее чем 1 тыс. рублей и не более чем 5 тыс. рублей. Сейчас размер штрафа может доходить до 200 тыс. рублей.

Когда постановление вступает в силу?

Документ вступил в силу 14 августа 2019 года.

Важно! Новые правила не распространяются на закупки, извещения (приглашения) о которых размещены (направлены) до этой даты.