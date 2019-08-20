Клерк.Ру

Может ли зарплата быть коммерческой тайной

Скачать
Коммерческая тайна — это любая информация, которая имеет действительную или потенциальную ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, поскольку к ней отсутствует свободный доступ на законном основании. Но попытки засекретить данные о заработной плате далеко не всегда правомерны.

Представим, что устраиваясь на работу, со стандартным комплектом документов о приеме вам предложили подписать соглашение о неразглашении тайны, в котором работодатель зафиксировал: все сведения о клиентах, партнерах и зарплата — это коммерческая тайна. Правомерно ли такое требование?

За правовое регулирование вопроса отвечает Федеральный закон № 98-ФЗ от 29.07.2004 (ред. от 12.03.2014) «О коммерческой тайне». В нем закреплены как возможности обладателя конфиденциальных сведений, так и допустимые для установления секретности сферы деятельности, и есть прямые ответы, какая информация является закрытой, например, является ли зарплата коммерческой тайной?

Основные понятия

Режимом конфиденциальности можно защитить любые, настоящие или будущие, данные:

  • техническая, финансовая, деловая информация;
  • статистика;
  • схемы;
  • планы;
  • спецификации;
  • документы, контакты клиентов и поставщиков;
  • торговые секреты, идеи, концепции;
  • продукты, процессы, технологии, цены и другая конфиденциальная и частная информация.

Какие сведения в вашей компании попадут в категорию информации, закрытой от разглашения, определяет соглашение о неразглашении. При его разработке чаще всего и возникает проблема — может ли зарплата быть коммерческой тайной?

 

Как составлять положение о коммерческой тайне и другие ЛНА так, чтобы инспекторам было не подкопаться, научим в онлайн-курсе «Всё о кадровом учёте». Обучение полностью онлайн, в конце — сертификат. Курс стартует 1 сентября. Стоит 7450 руб. Тем, кто заплатит до 1 сентября, даем скидку 15 % (вы заплатите 6332,5 руб.).

Хочу купить за 6332,5 вместо 7450 руб.

Оплатив курс, вы можете начать учиться и после 1 сентября, в удобном для вас темпе. Смотрите видео, читайте конспекты, проходите тесты и итоговое задание, а в конце получите именной сертификат от Центра обучения «Клерка».

 

К секретным материалам не относятся сведения:

  • содержащиеся в учредительных документах;
  • на право заниматься предпринимательской деятельностью;
  • о составе имущества государственного или муниципального унитарного предприятия;
  • о загрязнении окружающей среды, состоянии противопожарной безопасности и другие факторы, влияющие на безопасность;
  • о численности, составе работников, о системе оплаты труда, об условиях труда, охрана труда;
  • о задолженности работодателей по выплате заработной платы и социальным выплатам.

Отвечая на вопрос, является ли размер заработной платы коммерческой тайной, можем ответить — нет, и это закреплено на законодательном уровне. Хотя, подменяя понятия конфиденциальной информации и оплаты труда, очень часто работодатели настаивают на том, что размер заработной платы — это коммерческая тайна.

Ответственность

Что делать, если разработанным в компании соглашением установлено, что размер зарплаты — коммерческая тайна? По закону, система оплаты труда не может быть закрытой. Если работник попросил справку о доходах по форме банка для выдачи кредита, абсурдно считать, что, получив эту информацию и разослав ее в кредитные организации, он нарушил соглашение о неразглашении собственной зарплаты.

Таким образом, ответ на вопрос, является ли заработная плата коммерческой тайной, отрицательный.

Но это справедливо исключительно для самого работника, он вправе рассказывать о размере своего вознаграждения за труд кому угодно. А главному бухгалтеру и допущенным к сведениям по окладам других работников сотрудникам разглашать чужие персональные данные, к которым относится и размер зарплаты, неправомерно, даже несмотря на то, что доплата за коммерческую тайну не предусмотрена в их трудовом договоре.

Раскрытие закрытых данных, включая размер зарплат конкретных сотрудников, произошло это умышленно или с целью обогащения, устно или письменно, — нарушение закона, которое влечет дисциплинарную, гражданско-правовую, административную или даже уголовную ответственность.

Доказать раскрытие закрытой информации непросто. Работодатель создает комиссию по расследованию факта нарушения соглашения о неразглашении, и происходит служебная проверка. Как и при любом расследовании, необходимы весомые доказательства, свидетельские показания и факты.

По результатам расследования могут быть применены дисциплинарные меры. Одна из мер — это увольнение по статье 81 ТК РФ (ч. 1, п. 6 пп. «В»): «в случае однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей: разглашения охраняемой законом тайны, ставшей известной работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей, в том числе разглашения персональных данных другого работника».

Отключить рекламу

Зарплата — это секрет

Почему же работодатели настаивают на том, что зарплата сотрудника — коммерческая тайна? Возникают такие проблемы часто, обычно это делают компании, в которых заработная плата серая или черная, что, разумеется, противозаконно.

Еще один вариант, почему работодатель настаивает на том, что сведения о заработной плате — коммерческая тайна, — это вероятная демотивация сотрудников: руководитель компании надеется, что засекретив размеры вознаграждений, застрахует коллектив от соперничества и неконструктивных диалогов.

Компании вправе защищать себя и свои ценные ресурсы или информацию. Законопослушный работодатель, при необходимости, всегда объяснит, почему не хотел бы разглашать сведения о заработной плате персонала, и почему этот пункт содержится в трудовом договоре.

Если же какой-то пункт соглашения неприемлем или смущает сотрудника, всегда можно попросить об изменении формулировок или исключении его из соглашения.

Отключить рекламу

Отключить рекламу

Посетить семинар по теме «Трудовые отношения»

Все семинары по теме Трудовые отношения