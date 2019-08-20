Коммерческая тайна — это любая информация, которая имеет действительную или потенциальную ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, поскольку к ней отсутствует свободный доступ на законном основании. Но попытки засекретить данные о заработной плате далеко не всегда правомерны.

Представим, что устраиваясь на работу, со стандартным комплектом документов о приеме вам предложили подписать соглашение о неразглашении тайны, в котором работодатель зафиксировал: все сведения о клиентах, партнерах и зарплата — это коммерческая тайна. Правомерно ли такое требование?

За правовое регулирование вопроса отвечает Федеральный закон № 98-ФЗ от 29.07.2004 (ред. от 12.03.2014) «О коммерческой тайне». В нем закреплены как возможности обладателя конфиденциальных сведений, так и допустимые для установления секретности сферы деятельности, и есть прямые ответы, какая информация является закрытой, например, является ли зарплата коммерческой тайной?

Основные понятия

Режимом конфиденциальности можно защитить любые, настоящие или будущие, данные:

техническая, финансовая, деловая информация;

статистика;

схемы;

планы;

спецификации;

документы, контакты клиентов и поставщиков;

торговые секреты, идеи, концепции;

продукты, процессы, технологии, цены и другая конфиденциальная и частная информация.

Какие сведения в вашей компании попадут в категорию информации, закрытой от разглашения, определяет соглашение о неразглашении. При его разработке чаще всего и возникает проблема — может ли зарплата быть коммерческой тайной?

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К секретным материалам не относятся сведения:

содержащиеся в учредительных документах;

на право заниматься предпринимательской деятельностью;

о составе имущества государственного или муниципального унитарного предприятия;

о загрязнении окружающей среды, состоянии противопожарной безопасности и другие факторы, влияющие на безопасность;

о численности, составе работников, о системе оплаты труда, об условиях труда, охрана труда;

о задолженности работодателей по выплате заработной платы и социальным выплатам.

Отвечая на вопрос, является ли размер заработной платы коммерческой тайной, можем ответить — нет, и это закреплено на законодательном уровне. Хотя, подменяя понятия конфиденциальной информации и оплаты труда, очень часто работодатели настаивают на том, что размер заработной платы — это коммерческая тайна.

Ответственность

Что делать, если разработанным в компании соглашением установлено, что размер зарплаты — коммерческая тайна? По закону, система оплаты труда не может быть закрытой. Если работник попросил справку о доходах по форме банка для выдачи кредита, абсурдно считать, что, получив эту информацию и разослав ее в кредитные организации, он нарушил соглашение о неразглашении собственной зарплаты.

Таким образом, ответ на вопрос, является ли заработная плата коммерческой тайной, отрицательный.

Но это справедливо исключительно для самого работника, он вправе рассказывать о размере своего вознаграждения за труд кому угодно. А главному бухгалтеру и допущенным к сведениям по окладам других работников сотрудникам разглашать чужие персональные данные, к которым относится и размер зарплаты, неправомерно, даже несмотря на то, что доплата за коммерческую тайну не предусмотрена в их трудовом договоре.

Раскрытие закрытых данных, включая размер зарплат конкретных сотрудников, произошло это умышленно или с целью обогащения, устно или письменно, — нарушение закона, которое влечет дисциплинарную, гражданско-правовую, административную или даже уголовную ответственность.

Доказать раскрытие закрытой информации непросто. Работодатель создает комиссию по расследованию факта нарушения соглашения о неразглашении, и происходит служебная проверка. Как и при любом расследовании, необходимы весомые доказательства, свидетельские показания и факты.

По результатам расследования могут быть применены дисциплинарные меры. Одна из мер — это увольнение по статье 81 ТК РФ (ч. 1, п. 6 пп. «В»): «в случае однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей: разглашения охраняемой законом тайны, ставшей известной работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей, в том числе разглашения персональных данных другого работника».

Зарплата — это секрет

Почему же работодатели настаивают на том, что зарплата сотрудника — коммерческая тайна? Возникают такие проблемы часто, обычно это делают компании, в которых заработная плата серая или черная, что, разумеется, противозаконно.

Еще один вариант, почему работодатель настаивает на том, что сведения о заработной плате — коммерческая тайна, — это вероятная демотивация сотрудников: руководитель компании надеется, что засекретив размеры вознаграждений, застрахует коллектив от соперничества и неконструктивных диалогов.

Компании вправе защищать себя и свои ценные ресурсы или информацию. Законопослушный работодатель, при необходимости, всегда объяснит, почему не хотел бы разглашать сведения о заработной плате персонала, и почему этот пункт содержится в трудовом договоре.

Если же какой-то пункт соглашения неприемлем или смущает сотрудника, всегда можно попросить об изменении формулировок или исключении его из соглашения.