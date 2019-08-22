Что можно взыскать с сотрудника при увольнении

При получении заявления об увольнении задача бухгалтера состоит в том, чтобы произвести с работником окончательный расчет в последний день его работы. Но нередко возникают ситуации, когда работодатель предоставляет работнику отпуск авансом за неотработанные дни или оплачивает обучение сотрудника. Кроме того, за работником может числиться долг по возмещению материального ущерба. Вправе ли работодатель удержать перечисленные затраты при увольнении работника? В каком размере допустимо сделать это? Какие ошибки чаще всего совершают работодатели при удержании указанных средств? Подробнее об этом читайте в нашей статье.

Когда можно, а когда нельзя удержать неотработанные дни отпуска из зарплаты

О возможности удержания при увольнении излишне выплаченных отпускных сказано в абз. 5 ч. 2 ст. 137 ТК РФ. Согласно данной норме при увольнении работника до окончания того рабочего года, в счет которого он уже получил ежегодный оплачиваемый отпуск, отпускные за неотработанные дни отпуска могут быть удержаны.

Таким образом, в большинстве случаев это возможно. Но законодатель предусматривает ряд исключений. Удержания не производятся, если работник увольняется на следующих основаниях:

отказ от перевода на другую работу в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, либо отсутствие у работодателя соответствующей работы (части 3 и 4 ст. 73 настоящего кодекса) — п. 8 ч. 1 ст. 77 ТК РФ;

ликвидация организации либо прекращение деятельности ИП — п. 1 ч. 1 ст. 81 ТК РФ;

сокращение численности или штата работников организации, ИП — п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ;

смена собственника имущества организации (в отношении руководителя организации, его заместителей и главного бухгалтера) — п. 4 ч. 1 ст. 81 ТК РФ;

призыв на военную службу или направление работника на альтернативную гражданскую службу — п. 1 ст. 83 ТК РФ;

восстановление работника, ранее выполнявшего эту работу, по решению ГИТ или суда — п. 2 ст. 83 ТК РФ;

признание работника полностью неспособным к трудовой деятельности в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ — п. 5 ст. 83 ТК РФ;

смерть работника либо работодателя-ИП, а также признание судом работника либо работодателя-физлица умершим или безвестно отсутствующим — п. 6 ст. 83 ТК РФ;

наступление чрезвычайных обстоятельств, препятствующих продолжению трудовых отношений (военные действия, катастрофа, стихийное бедствие, крупная авария, эпидемия и др.), если данное обстоятельство признано решением Правительства РФ или органа государственной власти соответствующего субъекта Российской Федерации — п. 7 ст. 83 ТК РФ.

Примечание редакции:

Прежде чем произвести с сотрудником окончательный расчет, необходимо проверить, есть ли у него неотработанные дни отпуска. При их наличии работодатель вправе произвести удержание из его заработной платы.

В каком размере можно удержать выплаченные авансом отпускные

Минтруд РФ разъяснил порядок удержания из зарплаты работника излишне выплаченных отпускных в случае, если он увольняется до окончания того рабочего года, в счет которого он уже отгулял ежегодный оплачиваемый отпуск.

Ведомство отметило, что удержания такого рода являются правом, а не обязанностью работодателя, и относятся к его усмотрению.

В соответствии со ст. 138 ТК РФ общий размер всех удержаний при каждой выплате заработной платы не может превышать 20 процентов заработной платы, причитающейся работнику.

Таким образом, если сумма отпускных не превышает это ограничение, то в большинстве случаев ее можно удержать.

Из каких выплат нельзя удерживать отпускные при увольнении

Часть 4 статьи 138 Трудового кодекса не позволяет удержания из выплат, на которые в соответствии с Законом от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» не обращается взыскание. Согласно пункту 8 ч. 1 ст. 101 этого закона работодателю запрещено производить удержание из следующих полагающихся работнику выплат:

в счет возмещения вреда; в связи со служебной командировкой, с переводом, приемом или направлением на работу в другую местность; в связи с изнашиванием инструмента, принадлежащего работнику; выданных организацией в связи:

с рождением ребенка;

с регистрацией брака;

со смертью родных.

Взыскать излишне выплаченные отпускные в судебном порядке не получится

Отдел МВД Амурской области подал в суд на свою бывшую сотрудницу-психолога о возмещении 38 тыс. рублей ущерба. Увольняясь, женщина не отработала 27 календарных дней уже использованного ею отпуска. В связи с отсутствием у психолога при увольнении причитающихся к выплате средств, а также с невыплатой ею задолженности в добровольном порядке, ГУМВД просило суд взыскать нанесенный ему ущерб. И суд просьбу удовлетворил. Апелляция оставила решение в силе. Но Верховный Суд РФ решил иначе.

По мнению высшей инстанции, прав на взыскание этих сумм у работодателя нет. Причина — в действующем законодательстве нет оснований для взыскания задолженности в судебном порядке с работника, использовавшего отпуск авансом, если работодатель при увольнении не смог произвести удержание за неотработанные дни отпуска из причитающихся работнику сумм вследствие их недостаточности.

Примечание редакции: Таким образом, если для удержания отпускных денежных средств, выплачиваемых при увольнении, не хватает, можно предложить работнику погасить задолженность добровольно, поскольку взыскать с него задолженность в судебном порядке не удастся.

Уважительные и неуважительные причины досрочного увольнения устанавливает работодатель

Возможность взыскания расходов на обучение сотрудников прописана в ст. 249 Трудового кодекса: «В случае увольнения без уважительных причин до истечения срока, обусловленного трудовым договором или соглашением об обучении за счет средств работодателя, работник обязан возместить затраты, понесенные работодателем на его обучение, исчисленные пропорционально фактически не отработанному после окончания обучения времени, если иное не предусмотрено трудовым договором или соглашением об обучении».

Примечание редакции: Законодатель не указал, какие именно причины можно считать уважительными. Рекомендации на этот счет дает Роструд в письме от 18.10.2013 № 852-6-1. Ведомство предлагает во избежание возможных споров уважительные причины для увольнения прописывать непосредственно в соглашении об обучении. В противном случае взыскание может быть произведено в порядке ст. 248 ТК РФ, то есть в размере, не превышающем средний месячный заработок сотрудника.

Поэтому в целях уклонения от разногласий и споров с работником следует перечислить, какие именно причины можно считать уважительными.

Работник не получил новую специальность, а лишь повысил квалификацию — взыскать расходы можно

ООО обратилось в суд с иском к бывшему сотруднику о возмещении затрат, понесенных на его обучение.

Условия о компенсации расходов на обучение были закреплены в дополнительном соглашении к трудовому договору. Не отработав указанный в соглашении срок, работник уволился. В тот же день общество отправило в адрес бывшего работника уведомление о размере расходов, понесенных на организацию и проведение его обучения, и о необходимости компенсировать работодателю указанные расходы в сумме 64 тыс. рублей. Расходы работник не возместил.

Суды первой инстанции и апелляция обществу отказали, ссылаясь на два довода:

между сторонами по делу ученический договор не заключался;

после прохождения обучения работник не получил новую специальность, которая позволила бы ему выполнять новый вид профессиональной деятельности, а лишь повысил свою квалификацию в рамках уже имеющейся профессии. Поэтому понесенные работодателем затраты не относятся к расходам, которые могут быть взысканы с работника.

Однако Верховный Суд с коллегами не согласился и указал:

между работодателем и работником могут заключаться как ученический договор, так и иные договоры об обучении, то есть ученический договор является не единственным видом заключаемых между работником и работодателем договоров об обучении;

обязанность работника по возмещению работодателю затрат на обучение не зависит от получения им новой специальности или квалификации.

Примечание редакции:

Верховный Суд пришел к двум важным выводам. Первый — закрепить условия об обучении допускается не только в ученическом, но и в трудовом договоре. Второй — взыскать расходы на обучение можно, даже если работник не получил новую специальность.

Взыскать расходы не получится, если работодатель нарушил условия ученического договора

Пример, когда суд не удовлетворил требования работодателя по взысканию с работника расходов на обучение.

Между работодателем — ОАО «РЖД», электромехаником ОАО и вузом — Уральским госуниверситетом был заключен договор о целевой подготовке специалиста по специальности «Электрический транспорт». Расходы на обучение общество взяло на себя. Отдельное положение данного договора предусматривало, что истец (ОАО) обязался принять ответчика (студента) после окончания учебного заведения по специальности на должность, соответствующую уровню его образования, заключив с ним трудовой договор с условием отработать не менее пяти лет. Сотрудник успешно закончил обучение и получил диплом. Не отработав пяти положенных по договору лет, работник уволился по собственному желанию. Затраты истца ОАО «Российские железные дороги» на обучение составили 116 тыс. рублей, на выплату стипендии ответчику в период обучения истцом потрачено 186 тыс. рублей. Согласно условиям договора период обязательной отработки по договору составляет 1 825 дней, из которых не отработано 723 дня, исходя из чего сумма задолженности, заявленная истцом ко взысканию, составила 46 тыс. рублей. Однако суд отказал во взыскании. Дело в том, что работодатель нарушил положение своего же локального акта, поскольку после окончания обучения не предоставил сотруднику работу, соответствующую его новой квалификации. В такой ситуации взыскать расходы на обучение не удастся.

Аппеляционнае определение Свердловского областного суда от 18.05.2018 № 33-8861/2018

Стоимость проезда к месту обучения взыскать нельзя

Работница ОАО «Сургутнефтегаз» прошла обучение в Москве. Не выполнив условия ученического договора об отработке трех лет после обучения, женщина написала заявление об увольнении. Против удержания из ее зарплаты 356 тыс. рублей, потраченных работодателем на обучение, работница не возражала. Но помимо расходов на обучение общество потребовало возмещения и командировочных расходов в размере 779 тыс. рублей. Возмещать средства добровольно бывшая сотрудница отказалась. ОАО обратилось в суд. Городской суд общество не поддержал. Апелляционная инстанция присудила взыскать с работницы заявленную сумму командировочных.

Но Верховный Суд решение отменил. Причина — командировочные расходы являются самостоятельной группой затрат и относятся к компенсациям, предоставляемым работнику за счет средств работодателя в целях возмещения затрат, связанных с исполнением им трудовых и иных обязанностей, в том числе обязанности по профессиональному обучению или дополнительному профессиональному образованию. К числу таких затрат, которые работодатель обязан возмещать работнику при направлении его в служебную командировку для профессионального обучения или получения дополнительного профессионального образования, относятся расходы:

на проезд к месту обучения и обратно;

найм жилого помещения;

суточные.

Примечание редакции: Ранее в судебной практике был иной подход, например, в Апелляционном определении Саратовского областного суда от 29.03.2018 № 33-1779/2018 суд указал, что список расходов на обучение сотрудника законодательно не закреплен. Поэтому работодатель может включать в него любые затраты, в том числе и командировочные.

Главное, чтобы они были связаны с обучением и подтверждены документами.

Что необходимо сделать для взыскания ущерба

Для возмещения материального ущерба при увольнении необходимо:

определить его размер;

установить причины его возникновения.

Статья 246 кодекса обязывает определять размер ущерба на день его причинения. Однако в тех случаях, когда установить его невозможно, работодатель вправе исчислить размер ущерба на день его обнаружения. Такой вывод сделан на основе Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 16.11.2006 № 52.

Для определения причины возникновения и суммы ущерба работодатель вправе (но не обязан) созвать комиссию с привлечением специалистов. А вот для установления причин запрос объяснения от работника, причинившего ущерб, является обязательным — ст. 247 ТК РФ.

Обычные работники возмещают ущерб в размере среднего месячного заработка — ст. 241 ТК РФ. Работники с полной материальной ответственностью покрывают ущерб полностью — п. 1 ч. 1 ст. 243 ТК РФ. Перечень должностей работников, с которыми может быть заключен договор о полной материальной ответственности, приведен в Постановлении Минтруда РФ от 31.12.2002 № 85. Например, такой договор может быть заключен:

с кассиром;

c курьером;

c продавцом;

c кладовщиком и другим работником, обслуживающими материальные ценности.

В случае если потери организации не превышают среднемесячного заработка сотрудника, взыскать их можно, выплачивая ему зарплату при увольнении. Сделать это нужно в течение месяца со дня установления его размера, издав приказ — ст. 248 ТК РФ. При этом необходимо соблюсти разрешенный размер взыскания — не более 20 процентов заработка.

Работник может согласиться возместить ущерб полностью или частично в добровольном порядке. Часть 4 статьи 248 кодекса допускает возмещение ущерба с рассрочкой платежа. Для этого необходимо заключить с сотрудником письменное соглашение о возмещении ущерба.

Если работник не возмещает ущерб в месячный срок или вовсе отказывается от обязательств, взыскать средства можно только через суд — ч. 2 ст. 248 ТК РФ.

Согласно статье 238 ТК РФ взыскать с работника можно только прямой действительный ущерб, под которым понимается реальное уменьшение или ухудшение наличного имущества работодателя. Неполученные доходы (упущенная выгода) взысканию с работника не подлежат.

Что можно отнести к прямому действительному ущербу

Роструд, отвечая на вопрос о материальной ответственности работников организации, разъяснил, что можно отнести к прямому действительному ущербу. Ведомство привело конкретные примеры. Это могут быть:

недостача денежных или имущественных ценностей:

порча материалов и оборудования;

расходы на ремонт поврежденного имущества;

выплаты за время вынужденного прогула или простоя;

суммы уплаченного штрафа.

Нормы Гражданского кодекса к возмещению ущерба с бывшего работника неприменимы

ООО обвинило уволившуюся сотрудницу, которая занимала должность бухгалтера, в хищении средств из кассы и заключило с ней соглашение о возмещении средств. Женщина вернула лишь часть похищенного. Компания обратилась в суд. Она требовала взыскать оставшийся долг и неустойку за просрочку выплаты. В ответ бывший бухгалтер выдвинула встречный иск о признании соглашения недействительным, поскольку возмещать ущерб она должна была по правилам ТК РФ.

Первая и вторая инстанции поддержали работодателя. Законность соглашения бывшая сотрудница признала, поскольку начала добровольно погашать долг. Нормы ТК РФ применять не требовалось, так как на момент заключения соглашения трудовые отношения уже были прекращены.

Но Верховный Суд подход коллег не поддержал. Нормы Гражданского кодекса для привлечения бывшей сотрудницы к материальной ответственности и заключения с ней соглашения о возмещении ущерба не подходят. Это нужно было делать по правилам трудового законодательства. Так, работодатель был обязан:

осуществить проверку;

взять письменное объяснение сотрудницы;

определить сумму ущерба;

выяснить причины его возникновения;

определить виновность бухгалтера.

Правильность проведения процедуры суды не выяснили, поэтому ВС РФ отправил дело на пересмотр.

Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 03.06.2019 № 9-КГ19-5

Самые распространенные ошибки организаций при взыскании ущерба

Верховный Суд обобщил судебную практику за 2015–2018 годы и разъяснил, какие ошибки чаще всего допускают компании в привлечении работников к материальной ответственности.

1. Пропущен срок для обращения в суд.

Закон устанавливает годичный срок для обращения работодателя в суд с иском о возмещении работником ущерба. Этот срок исчисляется со дня обнаружения работодателем такого ущерба.

Высший судебный орган привел пример, показывающий, что не стоит ждать, когда уголовное дело будет расследовано, как это допустил предприниматель — владелец ограбленной торговой палатки. Это ожидание не позволило вовремя обратить взыскание на работника, допустившего хищение. Суд по этой причине в восстановлении срока отказал (по материалам судебной практики Калининградского областного суда).

2. Нарушение требований к договору о полной материальной ответственности — повод для отказа в возмещении ущерба.

В результате транспортного происшествия — посадки на мель судна работодатель понес ущерб в размере 4 млн рублей. По причине того, что с сотрудником, управлявшим судном, был заключен договор о полной материальной ответственности, весь ущерб было решено взыскать именно с него. Но Верховный Суд указал, что заключать договор о полной материальной ответственности допустимо исключительно с теми работниками, должность которых значится в перечне, утвержденном в Постановлении Минтруда РФ от 31.12.2002 № 85 «Об утверждении перечней должностей и работ, замещаемых или выполняемых работниками, с которыми работодатель может заключать письменные договоры о полной индивидуальной или коллективной (бригадной) материальной ответственности, а также типовых форм договоров о полной материальной ответственности».

Поскольку должность ответчика в указанный перечень не входила, взыскание с него ущерба невозможно.

3. Взыскиваемая сумма ущерба может быть снижена не только по просьбе работника, но и по инициативе суда.

ООО обратилось в суд с иском к работнику о взыскании денежных средств, выплаченных обществом в счет возмещения ущерба, причиненных действиями работника.

Работодатель указал на то, работник — мастер, занятый на лесосеках, при выполнении своих трудовых обязанностей дал распоряжение подчиненным работникам вырубить лес на не отведенной для этих целей территории и вывезти срубленные деревья, произраставшие на территории лесничества государственного казенного учреждения. В результате этих действий был причинен материальный ущерб на общую сумму 3, 6 млн рублей.

Мастер просил суд снизить ему размер подлежащего возмещению ущерба, ссылаясь на тяжелое материальное положение семьи в связи с заболеванием супруги, наличием кредитных обязательств, небольшой пенсией, отсутствием работы. Кроме того, он указывал, что незаконно порубленная древесина, находившаяся на складе общества, была реализована работодателем.

Поскольку корыстных целей работника при вырубке леса Верховный Суд не установил, дело было направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции. (Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 16.07.2018 № 56-КГ18-18).