Кто торгует нашими данными? Вангуем, кто ответ вас не очень удивит...

Про физлиц

Если вы пользуетесь банковской картой, примите как данность, что любой человек может получить о вас огромное количество информации.

Кто покупает:

детективы (установить местонахождение человека по выписке его банковской карты очень просто);

решалы (иногда расходы по карте это компромат);

мошенники (те самые поддельные сотрудники банков, которые звонят старушкам на телефон и обнуляют баланс карты);

безопасники и т.п.

банковские клерки.

Где продают:

«теневые» форумы в интеренет (около 20-30);

группы в телеграм (10-15).

баланс и выписки по счетам, паспортные данные, телефоны.

Как устроено:

Организатор через интернет на всех возможных площадках подаёт объявление о том, что ищет банковских сотрудников; Банковские клерки — те самые «Маринки» — с радостью пишут ему в надежде заработать; Организатор формирует прайс и размещает его на теневых площадках.

Естественно, единого организатора в этом бизнесе нет. Это многочисленные конкурирующие между собой «сервисы».

Как видите, рынок устроен не хитро. Информация — это товар, на который есть спрос. А банковская информация физиков пользуется особенным спросом.

Что по ценам (выписка по карте):

Сбербанк — 8 т.р.

ВТБ — 7 т.р.

Газпром — нет в продаже

Альфа — 6 т.р.

Тинькофф — 6 т.р.

Общая тенденция пробива по физлицам такова, что чем крупнее банк, тем легче купить информацию. Просто больше предложений на рынке. А чем меньше банк, тем сложнее найти продавца. Исключение — Газпромбанк.

По юрикам ситуация куда интереснее

Вот пример объявления:

Информационная безопасность юрлиц это фикция.

И конкретно по юрикам конфиденциальную информацию сливают вовсе не банковские работники. Маринкам это технически сложно сделать. Если баланс, номер карты и телефон физика можно скинуть заказчику смской, то выписку с движением средств по счёту даже фотографировать устанешь, слишком много страниц. Ещё и коллеги могут заметить. А флешки подключать рядовые сотрудники банка не имеют права. Физически подключить могут, но комп левую флешку не увидит.

Где же утечка? Сливают данные юриков сотрудники ФНС. Они уже давно ведут торговлю информацией.

Наверняка вы знаете, что у ФНС и банков существует электронная система информационного обмена.

Сотрудник ФНС по сети отправляет запрос в банк и уже через пару часов на его компе выписка с движением средств по счетам любого юрлица в формате эксель. Он записывает файлы на болванку и вечером, с левого компьютера (да, там ещё те мамкины хакеры) отправляет данные посреднику/организатору.

Самое смешное, что сам продажный налоговик получает по 500 рублей за выписку, а все остальные деньги, которые платит заказчик, уходят выстроенной сети посредников.

Но даже получая по 500 рублей за выписку, продажные фнсники делают хорошие деньги на объёме.