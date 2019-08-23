Бухгалтеры обсуждают, как банки следят за обналом и источником денег

Обзор самых интересных топиков недели в «Красном уголке бухгалтера».

Банки следят за обналом

Как мы помним ещё со студенческих лет: целью ведения любого бизнеса является получение прибыли. Что характерно для малого бизнеса, едва получив прибыль, руководство несомненно её кусочек хочет себе. Для предпринимателей всё проще, перевел себе на карту и живи спокойно. Правда, переводить надо в рамках разумного. Не секрет, что через ИП вывести деньги несложно. А вот ИП на ЕНВД — это находка для обналичивания. Если посмотреть судебную практику по обналу, то через один в деле фигурирует ИП на вмененке. В последнее время, конечно, банки кошмарят и предпринимателей.

А вот с ООО посложнее, за каждую снятую с расчетного счета копейку надо отчитаться.

Как в ООО можно снять деньги?

Дивиденды — 13% НДФЛ будьте добры перечислить государству.

— 13% НДФЛ будьте добры перечислить государству. Заработная плата, премии — недешевый способ, здесь НДФЛ страховые взносы.

— недешевый способ, здесь НДФЛ страховые взносы. Один из распространенных способов — заём. Встречается как процентный, так и беспроцентный. При беспроцентном или малопроцентном возникает материальная выгода.

Встречается как процентный, так и беспроцентный. При беспроцентном или малопроцентном возникает материальная выгода. Через индивидуального предпринимателя . Здесь всё понятно и без комментариев.

. Здесь всё понятно и без комментариев. Подотчёт. Одно дело, если быстро закрывается чеками, и другое — когда подотчёт копится годами и превращается в многомиллионный долг. Кстати, на бухгалтерских форумах нередкий можно встретить вопрос: «Что делать: у директора n-цать миллионов в подотчёте?»

Коллеги, кто сталкивался с запросом банка по 115-ФЗ? Проблема в том, что было много переводов на карту директора и ещё одного человека, но налоги не уплачивались, в назначении везде указано как заработная плата. Ни зарплатные, ни УСН не платились. Запросили договоры трудовые, 6-НДФЛ, штатное и т.п. (это сделаем). Как можно подстраховаться? Куда бежать, что делать, когда остался один день? Можно ли написать, что директор, который и бухгалтер, не имеет спецобразования и по незнанию не оплачивал своевременно налоги. Ну, и про реальную деятельность написать. Мне вообще кажется, эту ситуацию не спасти, но хочется сделать все, что только возможно. — Ольга Овсянникова

У автора вопроса ситуация совсем не «ах», да ещё и счёт в Сбербанке. Девочки — консультанты в Сбере всегда предлагают заключить зарплатный проект, даже для ИП, который работает без сотрудников. И при переводе денег на личную карту указывать, что это заработная плата (комиссия ниже будет). Вот услышав, что низкая комиссия горе-предприниматели и пишут себе при каждом переводе «ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА». Но почему же у них не щелкает в голове, что где заработная плата, там и налоги?

Для автора вопроса коллеги дают советы, как выкрутиться с минимальными потерями:

«Как вариант, оформить договоры займа. Письма о назначении платежа (пусть лежат к выпискам, плюс копии в банк показать). И возвращать потихоньку деньги на р/с организации. Если это возможно, конечно. В банк поясниловку. На первый раз, может и прокатит» (Алла Высокова).

Не лишним будет открыть счет в другом банке:

«Не тратьте время на документы. Дайте, что есть, просто чтобы оттянуть время. Если ничего нет, не давайте. Уберите деньги со счета, причем не на свой счёт, а на контрагента, откройте счёт в другом банке. Не закрывайте счёт здесь, просто обнулите, сделайте минимальный тариф и не пользуйтесь. В список вас внесут все равно. Работайте пока в другом банке, но учтите, что скорее всего вас и отсюда скоро попросят, особенно, если вы не смените политику ведения платежей. Готовьте другую ооошку, а эту к закрытию готовьте» (Диана Коваль).

И будьте внимательны к своему бизнесу, банки бдят!

Банки спрашивают у физлиц об источниках денежных средств

Банки интересуются не только тем, куда ООО и ИП снимают свои деньги, но и тем, что является источником поступления денежных средств у физических лиц. Не зря же не один раз уже проходила волна беспокойства, что все движения по картам физиков будут строго контролироваться банками.

От одного из банков, в котором я обслуживаюсь как частное лицо, начали постоянно звонить и писать с просьбами письменно предоставить источники средств, которые я вношу на счёт...

(пользуюсь кредиткой, а затем погашаю задолженность во время грейс периода).

Что это значит? — Эстер Лейдикер

Сразу может возникнуть вопрос: какой же это банк? Это Ситибанк.

Как выяснилось, в ходе обсуждения темы, это не единичный случай, когда банк делает запрос о происхождении ваших кровных.

Как вариант — источник средств необходим банку для увеличения кредитной линии:

«Аналогичная ситуация, каждый раз отвечаю, что из личных сбережений. В результате они регулярно увеличивают кредитный лимит», — рассказывает Лариса.

Если вы клиент Альфа банка или планируете им стать, то имейте ввиду, что Альфа с пристрастием интересуется об источнике денег:

«Альфа банк при снятии денег через операциониста постоянно уточняет источник денег на моем счёте. Начинаю спорить, тогда поднимают выписку за период образования денег, и менеджер просит пояснить, от кого перевод и почему. Речь шла о сумме 300 $. Уже привыкла, ответить не трудно» (Ольга Анатольевна).

При ипотечных платежах банк также может вас попросить пояснить источник денежных средств. Хотя, для чего запрашивать информацию при ипотечных платежах, если перед выдачей ипотеке банк заёмщика проверят вдоль и поперёк:

«Была ипотека. На каждый досрочный платеж требовали указать источник дохода», говорит Елена.

Как построить карьеру в области финансов?

Как вы начинали строить свою карьеру? У меня сестрёнка, золотая медаль, красный диплом, хочет горы свернуть, профиль-финансы и кредит, начала искать работу с крупных компаний, у крупняков, по три этапа собеседования, тесты проходит, звонят, говорят,что вы прошли, а на третьем говорят, что нужен опыт, говорю ей, пойди на годик, куда-нибудь, наберись опыта, а потом и лезь куда хочешь, но она хочет, всё и вся, — я такая умная,и хочу все свои знания реализовать. Как вы начинали? — Катя Григорьева

Развернулись дебаты: можно ли без опыта начать карьеру в сфере финансов в большой и солидной компании?

Есть мнение, что без связей никуда, тем более в Москве, или надо быть очень симпатичной внешне:

«В крупные компании нужен либо блат, либо смазливая мордашка. Мозги на фиг не нужны. Пусть идет для начала на любую работу за любые деньги» (Светлана Холтобина).

И в противовес противоположная точка зрения, что в крупных компаниях ни связи, ни красивая мордашка не помогут, если в голове нет знаний:

«Вот совсем не согласна про крупные компании. Ни мордашка, ни связи у нас в Колгейте не работают. Нам HR никак выпускника на management trainee несколько месяцев найти не могли. На прекрасные условия и зп» (Вероника Тимофеева).

Можно пробовать начинать карьеру в более мелких компаниях, чтобы накопить хоть какой-то маломальский опыт:

«Я начинала с мелкой конторы, куда пришла зеленая и необученная. Получила опыт и далее уже появилась возможность выбирать работодателя» (Juliet Gomulina).

Много раз обсуждалась «Большая четверка». Кто-то склоняется, что это хороший старт, а кто-то считает, что шагать по карьерной лестнице придется долго и будет очень нелегко.

Работающие в «Большой четверке» в один голос говорят, что за время работы получили:

колоссальный опыт;

прохождение различных тренингов и обучающих программ за счет компании;

несомненно, красивую запись в трудовой книжке;

отличный коллектив.

При этом надо быть готовым к гигантскому объему работы. А вот на счет заработной платы однозначного ответа нет. Скорее всего у каждого своё «много» и своё «мало».

«Красный диплом — прямая дорога в большую четверку. Никакие связи там ненужны, обычно, бесплатная стажировка 1-3 месяца, дальше по результатам. Даже если не оставят получит шикарную строчку в резюме и отзыв о прохождении стажировки» (Светлана Горелик).

Коллеги, как вы думаете, можно ли начать карьеры в крупной компании, не имея никакого опыта работы за плечами? Может у кого есть удачный пример? Рассказывайте.