Какие требования налоговиков теперь вне закона

ИФНС не вправе запрашивать документы без указания мероприятия налогового контроля.
Многие бухгалтера по роду своей деятельности сталкивались с требованием налоговых органов о предоставлении документов (информации). Обычно налоговая выставляет требование о предоставлении документов, просто перечисляя наименования документов и периоды, за которые необходимы указанные документы.
Так случилось и с ООО «АРТЕК», налоговым органом были запрошены:
- расшифровка счетов 60, 62 (с разбивкой по годам) и 76 бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организации за 2015, 2016 и 2017г.г. c указанием ИНН контрагентов; — расшифровка счетов 76, 90, 91 бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организации за 2015, 2016, 2017 г.г.;
- штатное расписание на 01.01.2016, на 01.01.2017, на 01.01.2018;
- расшифровка кредиторской и дебиторской задолженности на 01.01.2016, 01.01.2017, 01.01.2018 c указанием ИНН контрагентов с копиями подтверждающих документов;
- расшифровка показателя «Нематериальные Активы» бухгалтерского баланса на 31.12.2015, 31.12.2016 и состояние данного показателя на 31.12.2017;
- расшифровка показателя «Основные средства» бухгалтерского баланса на 31.12.2015, 31.12.2016 и состояние данного показателя на 31.12.2017;
- расшифровка показателя «Доходные вложения в материальные ценности» бухгалтерского баланса на 31.12.2015, 31.12.2016 и состояние данного показателя на 31.12.2017;
- и еще более десяти видов расшифровок, касающихся деятельности самого предприятия.
Общество оспорило в суде требование налогового органа о представлении документов. Оно мотивировало это тем, что в требовании не указано конкретное мероприятие налогового контроля. Кроме того, не составлялось поручение по истребованию документов.
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Суды первой и апелляционной инстанций заняли позицию налоговиков. Они пришли к выводу, что требование направлено вне рамок налоговой проверки, в нем содержатся достаточные данные, позволяющие идентифицировать, какая информация запрашивается. Инспекция не нарушила порядок направления требования, по форме и содержанию оно соответствует положениям действующего законодательства.
Суд округа не согласился с нижестоящими судами, он указал, что судами не учтены следующие обстоятельства:
1. В соответствии с пунктом 1 статьи 93.1 Налогового кодекса Российской Федерации должностное лицо налогового органа, проводящее налоговую проверку, вправе истребовать у контрагента или у иных лиц, располагающих документами (информацией), касающимися деятельности проверяемого налогоплательщика (плательщика сбора, налогового агента), эти документы (информацию).
Судами установлено, что требование направлено обществу вне рамок налоговой проверки.
2. В соответствии с пунктом 2 статьи 93.1 Налогового кодекса Российской Федерации в случае, если вне рамок проведения налоговых проверок у налоговых органов возникает обоснованная необходимость получения документов (информации) относительно конкретной сделки, должностное лицо налогового органа вправе истребовать эти документы (информацию) у участников этой сделки или у иных лиц, располагающих документами (информацией) по этой сделке.
Форма требования о представлении документов (информации) утверждены Приказом ФНС России от 08.05.2015 № ММВ-7-2/189@.
Содержание требования о предоставлении документов (информации) должно быть конкретным, исключающим возможность неоднозначного толкования.
3. Налоговый орган в силу абзаца 2 пункта 3 статьи 93.1 Налогового кодекса Российской Федерации и Приказа ФНС России от 08.05.2015 N ММВ-7-2/189@ обязан указать в требовании мероприятие налогового контроля, в ходе которого возникла «обоснованная необходимость» в получении документов (информации) относительно конкретной сделки, равно как доказать наличие такой необходимости, поскольку полномочия налоговых органов не абсолютны, а должны иметь правовые основания.
В целях соблюдения баланса между правом налогового органа выставить требование и обязанностью общества его исполнить, содержание требования должно однозначно свидетельствовать о том, что обязанность общества представить документы (информацию) возложена на него законно и у налогового органа действительно имелась необходимость в их получении.
4.В соответствии с пунктом 27 Постановления Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 N 57 «О некоторых вопросах, возникающих при применении арбитражными судами части первой Налогового кодекса Российской Федерации» из взаимосвязанного толкования положений статей 88, 89, 93, 93.1 (пункты 1 и 1.1) и 101 НК РФ следует, что истребование у налогоплательщика, его контрагентов или иных лиц (в том числе государственных органов) документов, касающихся деятельности налогоплательщика, допускается лишь в период проведения в отношении этого налогоплательщика налоговой проверки либо дополнительных мероприятий налогового контроля.
Однако судами установлено, что требование о предоставлении документов не связано с налоговой проверкой заявителя.
Основные доводы ООО «АРТЕК»
- Запрашиваемые документы касаются исключительно деятельности самого налогоплательщика вне зависимости от конкретной сделки либо какого-либо контрагента (контрагентов);
- Фактически запрашиваемые документы касаются деятельности самого налогоплательщика на протяжении трех лет, что в отсутствии налоговой проверки в отношении заявителя противоречит пунктам 1, 2 статьи 93.1 НК РФ
- Судебная коллегия признала заслуживающим внимания и отменила решения суда первой и апелляционной инстанций.
(Источник: Постановление АС Московского округа № Ф05-5289/2019 от 30.04.2019 г.)
Выводы
При получении требования налогового органа о предоставлении документов (информации), обращайте внимание на то, чтобы в требовании было указано в мероприятие налогового контроля, в ходе которого возникла обоснованная необходимость в получении документов (информации) относительно конкретной сделки, поскольку полномочия налоговых органов не абсолютны, а должны иметь правовые основания.
Особенно если вам не хочется делиться информацией с налоговым органом о своей деятельности или своем контрагенте.
По крайней мере, имеется законная возможность выиграть время для приведения документации в порядок и консультации со своими контрагентами.