Аренда жилья у юрлица: возникает ли в такой ситуации НДС

Организации принадлежит жилое помещение на праве аренды (заключен договор с иным юридическим лицом). Данная организация предоставила указанное жилое помещение в пользование физическому лицу. Возник ли в рассматриваемой ситуации у организации объект налогообложения НДС?

В рассматриваемой ситуации объекта налогообложения НДС не возникает. В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 146 НК РФ объектом налогообложения НДС признается реализация товаров (работ, услуг) на территории Российской Федерации, в том числе реализация предметов залога и передача товаров (результатов выполненных работ, оказание услуг) по соглашению о предоставлении отступного или новации, а также передача имущественных прав.

На основании части 2 статьи 15 ЖК РФ жилым помещением признается изолированное помещение, которое является недвижимым имуществом и пригодно для постоянного проживания граждан (отвечает установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства). Согласно абзацу 1 статьи 606 ГК РФ по договору аренды (имущественного найма) арендодатель (наймодатель) обязуется предоставить арендатору (нанимателю) имущество за плату во временное владение и пользование или во временное пользование. В силу подпункта 10 пункта 2 статьи 149 НК РФ не подлежит налогообложению (освобождается от налогообложения) НДС реализация (а также передача, выполнение, оказание для собственных нужд) на территории Российской Федерации: услуг по предоставлению в пользование жилых помещений в жилищном фонде всех форм собственности.

В статье 671 ГК РФ установлено, что по договору найма жилого помещения одна сторона — собственник жилого помещения или управомоченное им лицо (наймодатель) — обязуется предоставить другой стороне (нанимателю) жилое помещение за плату во владение и пользование для проживания в нем. В соответствии с пунктом 2 статьи 671 ГК РФ юридическим лицам жилое помещение может быть предоставлено во владение и (или) пользование на основе договора аренды или иного договора.

Юридическое лицо может использовать жилое помещение только для проживания граждан.

Также в Письмо Минфина России от 01.08.2016 N 03-07-11/44922 разъясняется, что услуга по предоставлению физическому лицу в пользование жилого помещения, оказываемая в рамках договора найма (аренды) жилого помещения организацией, которой такое жилое помещение принадлежит на праве аренды, освобождается от налогообложения налогом на добавленную стоимость. Таким образом, исходя из совокупного анализа вышеприведенных норм НК РФ и ГК РФ, а также позиции Минфина России, следует вывод: в рассматриваемой ситуации объекта налогообложения НДС не возникает.

Арендатор произвел неотделимые улучшения арендованного имущества, которые имеют стоимостную характеристику. По условиям договора аренды не было предусмотрено компенсации за произведение неотделимых улучшений, поэтому они были переданы арендодателю на безвозмездной основе. Признается ли такая безвозмездная передача неотделимых улучшений арендованного имущества арендатором арендодателю реализацией в целях исчисления НДС?

В рассматриваемой ситуации передача неотделимых улучшений арендатором арендодателю на безвозмездной основе признается реализацией в целях налогообложения НДС (главы 21 НК РФ), что подтверждается судебной практикой.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 146 НК РФ объектом налогообложения НДС признается реализация товаров (работ, услуг) на территории Российской Федерации, в том числе реализация предметов залога и передача товаров (результатов выполненных работ, оказание услуг) по соглашению о предоставлении отступного или новации, а также передача имущественных прав. В целях главы 21 НК РФ передача права собственности на товары, результатов выполненных работ, оказание услуг на безвозмездной основе признается реализацией товаров (работ, услуг).

В пункте 3 статьи 39 НК РФ установлен перечень действий, которые не признаются реализацией товаров, работ или услуг. Передача неотделимых улучшений на безвозмездной основе арендатором арендодателю в данный перечень не включена. На основании пункта 1 статьи 623 НК РФ произведенные арендатором отделимые улучшения арендованного имущества являются его собственностью, если иное не предусмотрено договором аренды. В силу пункта 3 статьи 623 НК РФ стоимость неотделимых улучшений арендованного имущества, произведенных арендатором без согласия арендодателя, возмещению не подлежит, если иное не предусмотрено законом.

Согласно пункту 1 статьи 38 НК РФ объект налогообложения — это реализация товаров (работ, услуг), имущество, прибыль, доход, расход или иное обстоятельство, имеющее стоимостную, количественную или физическую характеристику, с наличием которого законодательство о налогах и сборах связывает возникновение у налогоплательщика обязанности по уплате налога.

В пункте 2 статьи 146 НК РФ установлен исчерпывающий перечень операций, которые не признаются объектом налогообложения НДС, рассматриваемая операция также не включена в данный перечень. Таким образом, исходя из совокупного анализа вышеприведенных норм НК РФ и ГК РФ следует вывод, что если арендатор передает неотделимые улучшения арендованного объекта арендодателю на безвозмездной основе, то в такой ситуации возникает объект налогообложения НДС, который облагается налогом в общеустановленном порядке по правилам главы 21 НК РФ.

Судебная практика

Так, в Постановлении Седьмого арбитражного апелляционного суда от 07.04.2016 № 07АП-983/2016 (далее — Постановление № 07АП-983/2016) указывается, что при передаче арендатором арендодателю результатов работ по улучшению арендованного имущества, неотделимых без вреда для данного имущества, арендатор обязан предъявить к оплате арендодателю соответствующую сумму НДС. Передача результатов выполненных работ на безвозмездной основе в силу подпункта 1 пункта 1 статьи 146 НК РФ признается реализацией работ и, следовательно, является объектом налогообложения НДС.

Постановление № 07АП-983/2016 было оставлено без изменения Постановлением Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 23.06.2016 № Ф04-2228/2016. Суд кассационной инстанции разъяснил нижеследующее: поскольку неотделимые улучшения имеют стоимостную и физическую характеристики, то безвозмездная передача их арендодателю признается реализацией в целях главы 21 НК РФ и образует самостоятельный объект налогообложения НДС.

Таким образом, исходя из системного анализа вышеприведенных норм ГК РФ и НК РФ, судебной практике и разъяснений официального органа, следует вывод, что в рассматриваемой ситуации возникает объект налогообложения НДС (реализация неотделимых улучшений на безвозмездной основе).