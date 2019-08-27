Когда нужно сделать перерасчет зарплаты

Перерасчет зарплаты за прошлый период — это исправление начисленных сумм за прошедшие периоды. В некоторых случаях работодатель обязан сделать переначисление, иногда это является его правом. В любом случае важно своевременно подкорректировать выявленную ошибку, чтобы не только выплатить работнику зарплату в полном размере, но и избежать претензий контролирующих органов.

В соответствии со статьей 22 ТК РФ, работодатель обязан выплачивать в полном размере оплату труда своим сотрудникам. Размер оплаты труда устанавливается работнику трудовым договором.

Необходимость бухгалтерии произвести перерасчет заработной платы возникает, если оплата труда начислена сотруднику не полностью или в большем размере. Такие ситуации возникают при:

счетной ошибке;

выплате премии за прошлые годы;

индексации зарплаты;

изменении МРОТ;

болезни работника во время отпуска или его отзыва из отпуска;

получении судебного решения о доначислениях.

Если в результате сотрудник недополучил доход, то компания обязана сделать перерасчет заработной платы за прошлый период. Если перечислена большая сумма, то компания не обязана вносить исправления. Но в случае счетной ошибки она вправе сделать перерасчет заработной платы (статья ТК РФ 137).

Счетная ошибка

Счетная ошибка — это неверные арифметические вычисления при расчете зарплаты. Например, бухгалтер вместо того, чтобы к окладу прибавить сумму прибыли, умножил эти две величины. При недоплате перерасчет зарплаты за прошлые месяцы нужно сделать обязательно. При переплате работодатель также имеет на это право, но при условии правильного оформления.

Как оформить перерасчет заработной платы при счетной ошибке:

Составить документ, подтверждающий обнаружение ошибки (например, докладную записку). Убедиться, что с момента переплаты не истек месячный срок (ч. 3 ст. 137 ТК РФ). Уведомить работника об ошибке и получить с него письменное подтверждение, что он не возражает по поводу внесения исправлений (можно оформить заявление на перерасчет заработной платы). Издать приказ об удержании и удержать излишне уплаченные суммы.

Если вы не уложились в отведенный месячный срок, то взыскать переплату можно в судебном порядке.

Как учитывается индексация зарплаты

Работодатель обязан индексировать заработную плату ежегодно. Индексация влияет на расчет среднего заработка, который определяется для отпускных, больничных и др. Исчисляется средний заработок исходя из предшествующих 12 месяцев. Перерасчет зарплаты за прошлый год производится следующим образом:

оклад и выплаты, зависящие от него, начисленные до момента индексации, увеличиваются на коэффициент индексации;

иные выплаты (в фиксированной сумме) не изменяются.

Пример 1

Семенову С.С. при приеме на работу 01.10.2017 установлен оклад 30 000 руб. и надбавка за квалификацию 20% к окладу (6000 руб.). С 01.02.2019 произведена индексация оплаты труда по всему предприятию. У Семенова С.С. с этого момента оклад составляет 33 000 руб. и надбавка — 6600 руб. Кроме того, в октябре 2018 работнику выплачена премия в размере 10 000 руб. С 01.08.2019 сотрудник идет в отпуск. Нужно рассчитать ему средний заработок (весь период отработан полностью).

Выплаты с февраля по июль 2019 учитываются в сумме начисления:

Начисление премии за прошлый год: пересчитываем отпуска и больничные

При расчете среднего заработка премии по итогом работы за год учитываются независимо от даты их начисления. В связи с этим, если после начисления среднего заработка (отпуск, болезнь, командировка, иные основания) была начислена годовая премия, относящаяся к расчетному периоду, необходимо пересчитать начисленные суммы.

Когда производится перерасчет, премии за прошлый период учитываются, если:

они начислены по итогам года;

этот год относится к расчетному периоду.

Пример 2

Дополним условия первого примера. В апреле 2019 Семенову С.С. выплатили годовые премии: за 2017 год — 5000 руб., за 2018 год — 30 000 руб. Поскольку премия за 2017 год не относится к расчетному периоду отпускных, то ее не нужно учитывать при пересчете. А вот премия за 2018 году должна быть включена в расчет среднего заработка в полном объеме:

Средний заработок вырос, значит, Семенову нужно доплатить отпускные.

Установлены сроки перерасчета заработной платы при недоплате. Невыплаченные начисления необходимо выплатить работнику не позднее следующего дня выплаты зарплаты после внесения изменений.

Производим удержание при прерывании отпуска

Если работник отозван из отпуска, то ему нужно также пересчитать отпускные выплаты. С первого дня работы сотруднику начисляется заработная плата. А вот выплаченные ранее отпускные за дни отзыва из отпуска нужно сторнировать.

Еще одна нестандартная ситуация — нетрудоспособность во время отпуска. В этом случае у работника есть выбор:

продлить отпуск на дни болезни;

попросить работодателя перенести отдых на другое время.

В первом случае никаких исправлений делать не нужно. А во втором отпускные будут пересчитаны. Необходимо удержать выплаты за отпуск за время болезни. И за то же время начислить пособие по временной нетрудоспособности.