Клерк.Ру

Способ отвечать на звонки телефонных мошенников, который точно выведет их из себя

Несмотря на то что средства массовой информации активно распространяют предупреждения о всё новых и новых схемах телефонного мошенничества, а само это явление никак нельзя назвать новым, количество успешных афер по телефону неуклонно растет — не хотят мошенники отказываться от столь простого и сравнительно безопасного способа обмана граждан.

Мошенники увеличивают количество звонков и ведут себя все более назойливо. А граждане постепенно учатся выявлять их звонки и иногда даже отвечать на них таким образом, чтобы не только оставить решившего поживиться за их счет преступника с носом, но и оставить у того неприятный осадок от разговора со своей неудавшейся жертвой, сведя таким образом вероятность повторного звонка к минимуму.

В некоторых случаях граждане умудряются даже выводить мошенников из себя. Поговорим о способе, который может повторить каждый. И подойдет этот способ не только против мошенников, но и против балансирующих на грани законности, чересчур навязчивых продавцов дорогих и низкокачественных пылесосов, фильтров для воды и прочих товаров.

Почему способ выводит из себя мошенников?

Телефонное мошенничество — это поставленный на поток преступный бизнес. А раз это бизнес, то нет ничего удивительного, что время в нем зачастую стоит очень дорого.

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Очень малый процент преступников обладает подробной информацией о своей жертве — именно поэтому бездетным людям приходят SMS-сообщения вроде «Мама, я в беде, пришли на этот номер денег», а тем, у кого ни разу в жизни не было кредита, поступают звонки насчет долгов от якобы сотрудников банка.

В любом случае, выявить мошенника возможно по разным признакам. Например, сотрудник банка никогда не станет звонить вам и, угрожая блокировкой карты запрашивать конфиденциальные данные, а действительно выгодное предложение вам никто не станет навязывать практически насильно.

Кроме того, существуют мобильные приложения, которые могут предупреждать, что входящий звонок производится с номера, используемого в мошеннических целях, или принадлежащего недобросовестной компании, которая хочет навязать ненужный товар.

Самое главное — спокойно анализировать всю поступающую информацию, и тогда вы точно сможете понять, когда вас хотят обмануть, и сможете не допустить этого.
Если преступник понимает, что жертва что-то заподозрила и додавить ее не получится, он просто прекратит разговор и продолжит обзванивать других. Потому что время — деньги, и свое время мошенник очень ценит. А если он поймет, что жертва на крючке и готова выполнять все, что ей скажут, преступник продолжит действовать.

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Как поиздеваться над мошенником?

Итак, вы поняли, что вам звонит мошенник, и решили его немного проучить. Для этого необходимо сделать вид, что вы у него на крючке. Переигрывать не стоит, но можно задать несколько уточняющих вопросов по легенде, которую он вам представил с целью завладеть вашими деньгами.

Для примера мы рассмотрим ситуацию, когда преступник знает, что у его жертвы имеется банковская карта. Звонит он от имени службы безопасности банка, заявляет, что карта заблокирована из-за попытки взлома и для снятия блокировки держатель карты должен по телефону продиктовать данные карты и секретный код, который придет в SMS-сообщении.

Все мы знаем, что сотрудник банка ни при каких обстоятельствах не станет запрашивать конфиденциальные сведения вроде PIN или CVV/CVC кодов, а процедура разморозки счета производится намного сложнее. Значит, звонящий не имеет к вашему банку никакого отношения.
Но ему можно подыграть, дав понять, что вы испугались за свои счета и готовы следовать указаниям. После чего, нужно просто попросить мошенника подождать, пока вы ищите нужные документы и куда-то запропастившуюся в такой важный момент карточку. После чего просто положить телефон в карман и продолжить заниматься своими делами. Раз в пять минут можно снимать телефон с удержания и сообщать, что поиски продолжаются, скоро карта найдется.

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Спустя какое-то время преступник поймет, что над ним издеваются, и он зря так долго висел на телефоне. Мало у кого на такое осознание бывает спокойная реакция, чаще преступники выходят из себя, ведь по сути вы не просто заставили ждать, но и поменялись ролями.

Если входящий звонок от него производился с обыкновенного 11-значного российского мобильного номера, можно воспользоваться предоставляемой многими мобильными операторами услугой — звонок за счет собеседника, чтобы перезвонить мошеннику и вновь поставить на удержание. Хотя, данный способ эффективнее работает с представителями недобросовестных компаний, навязывающих товары, потому что они обязаны отвечать на входящие.

Другой вариант того же способа — сделать вид, что вы нашли документы и карту, и просто назвать мошеннику неверные, взятые из головы наугад реквизиты. Когда у того не получится провести по ним операцию с вашей картой, можно заявить, что вы, наверное, ошиблись где-то с цифрой и продиктовать совсем другие, также выдуманные, цифры. На это потребуется потратить больше времени, но зато вы сможете наблюдать за реакцией преступника, понимающего, что вы водите его за нос.

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