Десять бесценных, но бесплатных советов по тайм-менеджменту, эффективности и достижению целей к выходу курса Ирины Морозовой «Как бухгалтеру всё успевать: работающие техники». Курс стартует 10 сентября, и до этой даты на него скидки.

Итак, вы уверены, что тайм-менеджмент — это модное слово и ничего большего? И что НК задушит любые попытки бухгалтера проводить на работе меньше времени?

Поверьте нам, все возможно. Почитайте.

Заведите ежедневник, в который влюбитесь. Чтобы вы про него не забыли, он должен вызывать у вас улыбку. Приучая себя к ежедневному планированию, введите рубрику Дневник Благодарности в конце каждого дня. А на первом развороте можно сделать карту желаний. И писать цветными ручками с блёстками можно!;-). Письменно фиксируйте ВСЕ дела в течение дня. Так вы вычислите пожирателей времени хронофагов. Поймите, что они для вас значат, какую потребность закрывают и придумайте более эффективный способ. Техника Pomodoro — простейшая и эффективнейшая таблетка от прокрастинации. Работать не отвлекаясь на перерывы и отдых — плохая идея, мозг возьмет своё. Только вместо 15 минут разминки вы потратите час на соцсети. Дэдлайн. «Работа занимает всё время, отведенное на неё». Отведите каждой задаче свой короткий срок. Вы, скорей всего, в него не уложитесь, но и не отложите на завтра то, что нужно было сделать вчера. Раскидывайте с утра все дела по Матрице Эйзенхауэра: квадратный график, разделенный на 4 части, в котором плоскость X — срочность, Y — важность. В итоге шагаем от А: «Срочное и важное» («самая большая и противная лягушка» и т.д.) к Б: «Важное, но не срочное», потом В: «Срочное, но не важное» и Г: «Неважное и несрочное». Старайтесь всегда быть в пункте Б и найдите, кому делегировать пункт Г (ну... Г — сами понимаете;-)). Повесьте на видном месте мотивирующие картинки, положите под руку биографии или фотографии мотивирующих людей (Илон Маск, Шварцнеггер или Ольга Бузова), карта желаний, плакат с заряжающими фразами. Кажется лишним? Но это работает! Делегируйте всё, что можете. Подсчитайте, сколько стоит час вашего рабочего времени и отталкивайтесь от этого. Может проще нанять специального сотрудника для каких-то задач, чтобы в итоге съэкономить или заработать больше? Дома это тоже касается — приходящий повар, посудомоечная машина и робот-пылесос — это не блажь, а то, что освобождает время женщин от бесплатной работы в пользу платной или эффективного отдыха. Не забивайте на отдых. Нет, это не соцсети. Это нормальный сон, прогулки на свежем воздухе, физическая активность. И это не совет Капитана Очевидности. Это то, что должно быть первоочередным, и то, на что мы в первую очередь забиваем. Что эффективней? Пытаться сделать идеально, перегореть, потратить больше времени, чем нужно и не сделать в итоге никак? Или сделать неидеально, но нормально и исправлять по мере необходимости? Берите и делайте. Можно до бесконечности перечислять лайфхаки, писать списки дел, украшать рабочее место. Но пока вы не начнёте делать дела, они не будут сделаны. Мы съэкономим вам 30 000 рублей на Тони Роббинсона одной фразой: «Чтобы куда-то прийти, нужно шагать в заданном направлении».

Если для вас всё это и так понятно, но времени по-прежнему не хватает, практический курс «Как бухгалтеру всё успевать: работающие техники» — ваш спасательный круг. Обучение полностью удаленно, стартует 10 сентября.