Предпенсионный возраст: как подтвердить?

В 2018 году в связи со вступлением в силу закона о повышении пенсионного возраста «предпенсионерам» были предоставлены дополнительные социальные гарантии. О том, что это за гарантии, какие категории лиц называются «предпенсионерами» и как подтвердить данный статус, вы узнаете из статьи.

Когда наступает предпенсионный возраст?

Понятие «предпенсионный возраст» не ново. Оно фигурировало в ст. 5 Закона о занятости населения. Ранее к категории «предпенсионеров» для целей применения названного закона относили граждан за два года до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, включая назначаемую досрочно. В настоящее время предпенсионным признается возраст в течение пяти лет до назначения пенсии (по старости либо досрочной).

Интересно, что подход к определению предпенсионного возраста неоднозначен. Из буквального прочтения норм закона следует, что предпенсионный возраст — это пять лет, предшествующих году назначения пенсии (позиция 1). Согласно данной точке зрения, если работница родилась, например, 1 июля 1968 года, право на пенсию у нее возникнет 1 июля 2028 года (в 60 лет). Следовательно, ее предпенсионный период начнется за пять лет до этого, то есть 1 июля 2023 года.

В ПФР считают подругому (позиция 2). Специалисты ведомства предлагают учитывать переходный период. По их мнению, мужчины 1963 года рождения и женщины 1968 года рождения являются «предпенсионерами» уже в 2019 году и будут признаваться таковыми на протяжении 10 лет (соответствующая таблица размещена на сайте ПФР).

Мужчины Год 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Общеустановленный новый пенсионный возраст 61 62 63 64 65 65 65 Возраст отнесения к «предпенсионерам» 56 57 58 59 60 60 60 Год рождения мужчин, относящихся к «предпенсионерам» 1959 1960 1960 1960 1961 1961 1961 1961 1961 1962 1962 1962 1962 1962 1962 1962 1963 1963 1963 1963 1963 1963 1963 1964 1964 1965 Женщины Год 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Общеустановленный новый пенсионный возраст 56 57 58 59 60 60 60 Возраст отнесения к «предпенсионерам» 51 52 53 54 55 55 55 Год рождения женщин, относящихся к «предпенсионерам» 1964 1965 1965 1965 1966 1966 1966 1966 1966 1967 1967 1967 1967 1967 1967 1967 1968 1968 1968 1968 1968 1968 1968 1969 1969 1970

Пятилетний срок также актуален, когда при назначении пенсии учитываются одновременно достижение определенного возраста и выработка специального стажа. Это относится, прежде всего, к работникам опасных и тяжелых профессий по Спискам № 1, 2 и др., позволяющим досрочно выходить на пенсию. Предпенсионный возраст наступает и право на получение льготы в таких случаях возникает за пять лет до возраста досрочного выхода на пенсию при соблюдении одного из условий:

выработка требуемого льготного стажа, в случае если человек уже прекратил работать по соответствующей специальности;

факт работы по соответствующей специальности.

Предпенсионный возраст врачей, учителей и других работников, у которых право на пенсию возникает не с определенных лет, а при выработке специального стажа, наступает одновременно с приобретением данного права. Так, школьный учитель, который в июле 2019 года выработал необходимый педагогический стаж, начиная с этого же месяца считается «предпенсионером».

Далее расскажем, какие льготы предусмотрены для «предпенсионеров».

Пособие по безработице

Гражданам предпенсионного возраста в случае признания их безработными пособие по безработице может выплачиваться в повышенном размере (п. 1, 2 ст. 34.2 Закона о занятости населения, Постановление Правительства РФ от 15.11.2018 № 1375).

Категория Размер пособия в 2019 году, руб.* Для граждан предпенсионного возраста Для остальных граждан Минимальный размер пособия 1500 1500 Максимальный размер пособия 11280 8000

* Минимальный и максимальный размеры пособия определяются ежегодно.

Кроме того, для «предпенсионеров», в случае если их страховой стаж составляет не менее 25 (для мужчин) и 20 (для женщин) лет, увеличен период, за который может быть выплачено пособие (для них предельный период выплаты пособий составляет 24 месяца, для остальных граждан — 12 месяцев).

Гарании при приеме на работу и увольнении

Определенные гарантии лицам предпенсионного возраста должны предоставлять работодатели. Так, по общим правилам запрещен необоснованный отказ в заключении трудового договора (ст. 64 ТК РФ). В случае если данный отказ последовал по мотивам достижения гражданином предпенсионного возраста, в отношении работодателя может быть применена уголовная ответственность. В частности, за указанное деяние работодатель может быть оштрафован на сумму до 200000 руб. или в размере заработной платы (иного дохода) за период до 18 месяцев либо привлечен к обязательным работам на срок до 360 часов (ст. 144.1 УК РФ).

Аналогичные штрафы действуют при необоснованном увольнении «предпенсионера».

Дополнительный день для диспансеризации

Гражданам предпенсионного возраста и пенсионерам по их заявлениям работодатель обязан ежегодно предоставлять два выходных дня для прохождения диспансеризации (ст. 185.1 ТК РФ). Остальным гражданам предоставляется один день раз в три года.

Путевки за счет средств ФСС

С 2019 года за счет взносов в ФСС можно оплатить путевку в санаторий для работника-«предпенсионера». Эта информация полезна для работодателей.

Налоговые льготы

Для лиц предпенсионного возраста установлен ряд налоговых льгот. Однако нужно принимать во внимание, что для целей налогового учета такие лица определяются иным способом, нежели установлено в Законе о занятости населения.

Налоговые льготы предоставляются по достижении прежних границ пенсионного возраста. Для большинства россиян это 55 или 60 лет в зависимости от пола, а для досрочно выходящих на пенсию — еще раньше. Например, для «северян», которые по прежнему законодательству выходят на пенсию на пять лет раньше всех остальных, предпенсионный возраст для получения налоговых льгот — 50 (для женщин) и 55 (для мужчин) лет.

Так, женщины 55 лет и мужчины 60 лет, а также лица, достигшие соответствующего возраста для назначения досрочной пенсии, имеют следующие льготы (пп. 9 п. 5 ст. 391 и пп. 10.1 п. 1, п. 3, 4 ст. 407 НК РФ):

предоставление не облагаемых налогом 6 соток (вычет по земельному налогу в размере кадастровой стоимости 600 кв. м от общей площади принадлежащего гражданину земельного участка);

освобождение от уплаты налога на имущество физических лиц в отношении одного объекта недвижимости каждого вида (дома или его части, квартиры или ее части, комнаты, гаража и т.д.), например одного дома и одной квартиры. Если же у «предпенсионера» в собственности две квартиры и дом, налог нужно будет уплатить только за одну квартиру.

В некоторых регионах «предпенсионерам» устанавливаются дополнительные льготы.

Подтверждение предпенсионного статуса

Документом, подтверждающим отнесение физического лица к гражданам предпенсионного возраста, является (Письмо Минтруда РФ от 24.12.2018 № 161/10/П-9611):

либо справка, выданная территориальным органом ПФР; либо ответ ПФР на запрос соответствующего органа (службы занятости, налоговой инспекции, работодателя и пр.) по конкретному гражданину.

Способ 1: бумажный

Для получения справки гражданин должен обратиться в территориальный орган ПФР с соответствующим запросом. В нем необходимо указать:

личные данные (Ф.И. О., дату рождения, СНИЛС);

организацию, в которую будут представлены сведения;

способ направления сведений (на руки, по почте и др.).

Сведения направляются гражданам:

в случае подачи запроса непосредственно в орган ПФР — не позднее трех рабочих дней со дня регистрации запроса в территориальном органе ПФР;

при подаче запроса в электронной форме с использованием Интернета (включая Единый портал государственных и муниципальных услуг) или через сайт ПФР — в режиме реального времени в день обращения.

Сведения предоставляются территориальными органами ПФР бесплатно.

Форма такого запроса утверждена Постановлением Правления ПФР от 04.04.2019 № 206п.

Запрос гражданина о предоставлении сведений об отнесении к категории граждан предпенсионного возраста

Прошу предоставить сведения об отнесении к категории граждан предпенсионного возраста. Сведения о застрахованном лице: Фамилия ______________________________________________________________ Имя ___________________________________________________________________ Отчество (при наличии) ________________________________________________ Дата рождения (ДД.ММ.ГГГГ) ___________________________________________ Страховой номер (СНИЛС) ______-______-______ ___ Сведения необходимы для предоставления (нужное отметить): в Федеральную налоговую службу; в органы государственной власти субъектов РФ в области содействия занятости населения; работодателю. Прошу направить сведения об отнесении к категории граждан предпенсионного возраста по адресу электронной почты: _______________________________________________________________________ (адрес электронной почты гражданина) Дата заполнения Подпись гражданина (его представителя) «__» ____________ ____ года _______________________________

Ниже приведем рекомендуемый образец справки, которую будут получать физические лица, обратившиеся в ПФР с соответствующим запросом.

Сведения об отнесении гражданина к категории граждан предпенсионного возраста По состоянию на _______________________________________________________ Сведения о гражданине: Фамилия ______________________________________________________________ Имя __________________________________________________________________ Отчество (при наличии) ________________________________________________ Дата рождения _________________________________________________________ Страховой номер индивидуального лицевого счета _________________________ 1. К категории граждан предпенсионного возраста в соответствии со статьями 391 и 407 Налогового кодекса Российской Федерации (делается отметка в соответствующем квадрате): относится не относится Дата достижения возраста, дающего право на пенсию в соответствии с законодательством РФ, действовавшим на 31.12.2018 ___________________________ Сведения выданы для предоставления в налоговый орган. 2. К категории граждан предпенсионного возраста в соответствии (делается отметка в соответствующем квадрате): _______________________________________________________________________ (указывается нужное: со ст. 34.2 Закона РФ от 19.04.1991 № 10321 «О занятости населения в Российской Федерации», ст. 185.1 Трудового кодекса Российской Федерации) относится не относится Сведения выданы для предоставления: _______________________________________________________________________ (указывается нужное: в исполнительный орган государственной власти субъекта РФ в области содействия занятости населения, работодателю) Информация предоставлена на основании сведений, имеющихся в распоряжении ПФР, в том числе сведений индивидуального (персонифицированного) учета. Руководитель (заместитель руководителя) территориального органа Пенсионного фонда РФ _______________________ ___________________ _____________________________ (должность) (подпись) (инициалы, фамилия)

Способ 2: электронный

Обмен информацией между органами ПФР и работодателями в целях предоставления гражданам предпенсионного возраста льгот, предусмотренных ТК РФ, может осуществляться с письменного согласия таких граждан в электронной форме на основании соглашений, заключенных между органами ПФР и работодателями (Информационное письмо ПФР от 18.12.2018 №АД-25-24/25310, ФНПР от 17.12.2018 № 101114/231). С этой целью ПФР разработал соглашение об информационном взаимодействии между отделением ПФР и работодателем (форма данного соглашения приведена в указанном письме).

Кроме того, начиная с 2019 года ПФР запустил новый сервис информирования, через который предоставляются сведения о россиянах, достигших предпенсионного возраста.

То есть «предпенсионер» может не получать документ, подтверждающий право на льготы. Достаточно подать заявление в ведомство, предоставляющее льготу, где уже будет вся необходимая информация. К примеру, чтобы воспользоваться льготой по налогу на имущество, нужно подать заявление в налоговый орган, специалисты которого самостоятельно сделают запрос в ПФР для подтверждения предпенсионного статуса заявителя. Аналогичное взаимодействие у ПФР налажено с центрами занятости.

Данные ПФР передаются в электронной форме через Единую государственную информационную систему социального обеспечения (ЕГИССО) и посредством электронного взаимодействия с работодателями.

В личном кабинете на официальном сайте ПФР работает электронный сервис, позволяющий заказать справку об отнесении гражданина к категории лиц предпенсионного возраста.

Справку в формате PDF или XML можно получить за несколько секунд. Для этого необходимо войти в личный кабинет при помощи пароля и логина учетной записи после регистрации на Едином портале государственных услуг, выбрать в разделе «Пенсии» вкладку «Заказать справку (выписку) об отнесении гражданина к категории граждан предпенсионного возраста», после чего указать, куда предоставляются сведения (в ФНС, орган государственной власти РФ в области содействия занятости населения, работодателю). При желании сформированную справку можно получить на электронную почту, сохранить, распечатать, а также просмотреть в разделе «История обращений».

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В связи с проведением в РФ пенсионной реформы (повышением пенсионного возраста) для «предпенсионеров» предусмотрен ряд льгот. При этом среди экспертов нет единого мнения о том, как правильно квалифицировать названных лиц в переходный период. Во избежание споров «предпенсионеру» целесообразно подтвердить свой статус соответствующей справкой.

Кроме того, с 1 января 2019 года ПФР начал работу по новому направлению — внедрению программного комплекса «Предпенсионеры». Благодаря ему все органы власти, подключенные к ЕГИССО, смогут получать актуальную информацию для предоставления мер социальной поддержки лицам предпенсионного возраста.