Что делать, если зарубежный отель кинул с оплатой

Многие предпочитают путешествовать самостоятельно, не прибегая к услугам турфирм: зачастую это получается дешевле, к тому же «непакетный» тур предполагает более разнообразный и качественный отдых. Однако нередки случаи, когда зарубежный отель, получив данные карты клиента, пытается смухлевать с оплатой: например дважды списать сумму за отдых, или уже после выезда гостя, взыскать с его карты «штраф» или компенсацию за несуществующий ущерб. Кроме того, при незаезде гостя некоторые отели все рано списывают 100% от стоимости «брони». Что делать в таких случаях? Я опросила банкиров. И их ответы будут вам интересны.

Важно помнить, что деньги с вашей карты можно списать только при вашем согласии, а списывает их отель, а не букинг. Поэтому в случае, если с вашей картой были совершены какие-либо транзакции, вначале придется обратиться в отель за разъяснениями. Если же ответ отельеров вас не устроит, нужно жаловаться в свой банк.

В случае двойного списания оплаты за предоставленные услуги и отказа отеля в возврате средств при самостоятельном урегулировании, клиенту следует обратится в банк для оформлении претензии не позднее 120 дней от даты проведения оспариваемой операции, — отмечает директор процессингового центра Альфа-банка Сергей Брынин.

Чтобы опротестовать операцию, вместе с претензией в банк необходимо предоставить любые имеющиеся в наличие документы, подтверждающие факт двойной оплаты, например, чек оплаты наличными или другой картой, банковская выписка, содержащая подтверждение безналичной оплаты, счет из гостиницы с пометкой о проведенной оплате, переписка с отелем и/или площадкой для бронирования и тому подобное.

— При разборе ситуации, анализируется информация в базе, предоставленные документы и правильность их оформления, позиция платёжной системы и условия, с которыми клиент соглашался при бронировании и оплате. По результатам расследования средства либо возвращаются клиенту, либо банк дает пояснение клиенту о причинах, по которым возврат невозможен, — обещают в пресс-службе Сбербанка России.

А что же с отменой брони? Согласно российскому законодательству (п. 15а Правил предоставления гостиничных услуг), отель имеет право списать с этом случае максимум стоимость первых суток и не более.

А согласно статье 32 закона О защите прав потребителей, он при этом еще и должен доказать, что отмена брони привела к убыткам. Какое законодательство должен соблюдать российский банк — российское или правила бронирования, установленное в конкретном зарубежном отеле? В банках отмечают приоритет международного права.

— При опротестовании подобных операций апеллировать к законодательству РФ не имеет смысла, так как возврат денежных средств (опротестование операции) осуществляется строго в соответствии с правилами международной платежной системы. Банк не является судебным органом. Опротестование операции — это досудебный «способ» урегулировать вопрос, — категоричны в пресс-службе Абсолют-банка.

В Центробанке не ответили на мой запрос. Впрочем, даже в этом случае есть возможность свои деньги вернуть, отмечает Сергей Брынин из Альфа-банка.

— Ознакомление клиента с политикой отмены бронирования происходит в момент его совершения, — говорит он. — Если по каким то причинам данная информация не была доступна клиенту в момент совершения бронирования либо размер удержанной суммы не соответствует заявленной в политике отмены и тому имеется документальное подтверждение (например, скрин-шот страницы бронирования, письмо-подтверждение бронирования и т.п.), клиент может обратится с претензии в банк для опротестование списанной суммы или ее части.