ТОП вопросов-ответов по «1С:Бухгалтерия» и «1С:ЗУП» этой недели

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В программе «1С:Бухгалтерия» начислили отпуск по уходу за ребенком до 1.5 лет, а в отчете РСВ сумма не попадает в Приложение 3 Раздел 1. Что делать?

Для отражения в регламентированной отчетности по страховым взносам сведений о начисленном пособии по уходу за ребенком до 1,5 лет необходимо зарегистрировать документ «». Этот документ применяется для учета пособий по социальному обеспечению и корректировки данных учета по страховым взносам.

Как провести индексацию заработка в системе «1С:Зарплата и управление персоналом»?

Следует зайти в «Настройка» — «Расчет зарплаты» и установить флажок «Выполняется индексация заработка сотрудников».

Затем провести документ «Изменение штатного расписания», в котором нужно отразить повышение оплаты труда.

Потом провести документ «Кадровый перевод» или «Изменение плановых начислений», где нужно установить галочку рядом с «Учитывать как индексацию заработка».

Принимаем сотрудника по совместительству на 0.5 ставки, но в программе «1С:Зарплата и управление персоналом» нет поля, в котором можно указать эту ставку. Что делать?

Зайти в «Настройка» — «Кадровый учет» и установить флажок рядом с «Используется работа по неполной ставке».

Затем в документе «Прием на работу» появиться возможность указать ставку.

Сотрудник уходит в отпуск по уходу за вторым ребенком до 1.5 лет, а система «1С:Зарплата и управление персоналом» при начислении пособия задваивает сумму пособия. В чем может быть ошибка?

В документе «Отпуск по уходу за ребенком» неверно заполнено поле — «Количество детей». В нем указывается количество родившихся детей в данных родах. То есть количество детей, за которыми осуществляется уход до 1,5 лет.

Например, если уход осуществляется за первым ребенком, необходимо указать количество 1 и установить флажок рядом с «Это первый ребенок». Если у сотрудника есть один ребенок (например, 5 лет), а потом рождается второй, в поле укажите 1. При этом флажок рядом с «Это первый ребенок» устанавливать не надо, так как уход осуществляется за вторым родившимся ребенком.

Если у сотрудника родились первенцы, то укажите в поле 2 и установите флажок слева от «Среди детей есть первый ребенок». Если у сотрудника есть один ребенок (например, 5 лет), а потом рождаются еще двое, то в поле укажите 2. Флажок слева от «Среди детей есть первый ребенок» устанавливать не надо.

При приеме на работу нового сотрудника нет возможности в системе «1С:Бухгалтерия» указать сумму выплачиваемого аванса. Что делать?

Следует зайти в «Зарплата и кадры» — «Настройка зарплаты» — «Порядок учета зарплаты» и поставить флажок рядом с «Устанавливается индивидуально каждому сотруднику».

После этой настройки в документе «Прием на работу» появится возможность установить вариант и размер аванса.

Можно ли в программе «1С:Бухгалтерия» вести табель учета рабочего времени?

Табель по унифицированной форме № Т-13 можно формировать в виде отчета. Его можно распечатать в разделе «Табель учета рабочего времени (Т-13)» («Зарплата и кадры» — «Отчеты по кадрам» — «Табель учета рабочего времени (Т-13)»).

Табель формируется по производственному календарю «40-часовая 5-дневная рабочая неделя». Если в программе производится автоматический расчет больничных и отпускных (автоматический расчет ведется, если в информационной базе нет организаций с численностью сотрудников свыше 60 человек), то при заполнении табеля будут учтены зарегистрированные в программе документы «Отпуск» и «Больничный лист».