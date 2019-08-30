Как Почта России пытается урвать кусок бюджетного пирога. Большой

Извините! Я почему раньше вредный был? Потому что у меня 85 миллиардов не было. А теперь я сразу добреть начну. Серые схемы почтальона Печкина разбирает канал Баблишко 2.0.

Раз в 2-3 года Почта России стабильно предпринимает попытки урвать кусок бюджетного пирога.

2013 год — Почта России потребовала 31,1 млрд рублей на разработку системы государственной электронной почты. Ещё раз — 30 ярдов на разработку! Должностные лица тогда получили по шапке и уложились в 150 млн рублей. 150 мультов на дороге тоже не валяются, но не 30 же ярдов в самом деле.

2017 год — Почта России решила заменить почтальонов на дронов. Ну, типа удаленные участки, все дела. Конец истории в 2018 году, когда первая опытная модель почтового терминатора впечаталась в кирпичную стену. Но суть не в этом. Дело в том, что по всем СМИ пролетела новость о том, что разбился почтовый дрон стоимостью 1,2 млн рублей. Специалисты, увидев китайский пульт в руках оператора, оценили дрон максимум в 150 тысяч рублей. Это уже с учетов откатов и воровства. Естественно расчёт был на запуск дронов в серию, и миллион с каждого железного почтальона в кармане. А наклепали их бы не мало.

2019 год — Почта России решила сорвать большой куш. 85 миллиардов на создание на базе почтовых отделений «центров притяжения», в которых будут оказывать финансовые, государственные, социальные, медицинские и образовательные услуги, а также продавать лекарства и товары народного потребления.

Ну, камон. Как Почта собирается отчитываться о достижении этих амбициозных (на самом деле нет) целей?

Финансовые — почтовые переводы, уже есть.

Государственные — доступ к госуслугам, уже есть.

Социальные — доставка пенсий и пособий, уже есть.

Медицинские — вот тут придётся раскошелиться, купить в крупные почтовые узлы по тонометру и кинуть на стол в углу. На веревочке, чтобы не утащили.

Образовательные — тут тоже мутная история. Наверняка речь про сотрудничество с инфоциганами типа Синергии и Бизнес Молодости. Ваших бабушек будут вербовать в миллионеры прямо на почте. Но обычно инфобизнесмены сами платят за площадки для подобных сборищ.

Продавать лекарства (читай алкоголь) — да вы там совсем куку? Без комментариев.

Продавать ширпотреб — если зайти в любое отделение почты то там сейчас как у выхода из метро в Москве лужковского периода. Витрин больше чем окошек работников почты.

Но самый смех в том, что Почта планирует распилить баблишко на развитие (!) НЕПРОФИЛЬНЫХ направлений. Лучше научитесь посылки не терять и письма доставлять быстрее, чем за полгода.

Искренне надеемся что бизнесмены из Почты России и в этот раз получат по шапке.

Ни письмо доставить, ни бабки попилить — ничего нормально сделать не могут.