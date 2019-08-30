Бухгалтерский ликбез: нераспределенная прибыль

Продолжаем серию материалов, посвященных бухгалтерской терминологии. Наш автор Алексей Иванов в своем Телеграм-канале разбирает нераспределенную прибыль.

Логично предположить, что если есть нераспределенная прибыль, то должна быть и распределенная. Возможно, даже где-то существует недораспределенная и перераспределенная прибыль? На самом деле, существует несколько видов прибыли, которые рассчитываются в бухгалтерском учете для понимания эффективности различных бизнес-процессов компании. Следите за руками:

Валовая прибыль (Gross Profit) — разница между доходами от продажи продукции (выручкой) и расходами на ее производство (себестоимостью). Она показывает эффект от производственной деятельность компании. Кстати, в слове «валовАя» ударение на последний слог — как «дорогАя». И она реально дорога для компании. Если валовая прибыль равна нулю или отрицательна — пора закрываться или всерьез пересматривать производственный процесс. Неэффективное производство не спасет ни грамотное управление, ни отличные маркетинг с продажами.

Прибыль от продаж (Operating Income) — это валовая прибыль минус расходы на хранение и продажу продукции (коммерческие расходы) минус расходы на управление компанией (управленческие расходы). Она показывает эффект от основной деятельности компании — продажи того, что она произвела. Убыток от продаж — неприятная штука, но от него часто получается уйти при наращивании объемов выпуска. Это называется эффект масштаба.

Пример. ООО «Рога и копыта» покупает рога по 8 руб., а продает по 10. В прошлом месяце было продано 50 рогов. Валовая прибыль составила 50 * (10 руб. — 8 руб.) = 100 руб. При этом зарплата продавца — 150 руб. в месяц. То есть прибыль от продаж составила 100 руб. — 150 руб. = - 50 руб. Если в текущем месяце компании удастся продать 100 рогов, то валовая прибыль составит 100 * (10 руб. — 8 руб.) = 200 руб., а прибыль от продаж уже 200 руб. — 150 руб. = 50 руб.

Прибыль до налогообложения (Income Before Tax) — это прибыль от продаж плюс прочие доходы минус прочие расходы. Прочие доходы и расходы не связаны с основной деятельностью компании. Если компания продает рога и копыта, то проценты за размещение свободных денег на депозите — это прочий доход, а стоимость новогоднего корпоратива — прочий расход. Прибыль до налогообложения характеризует эффект от всей деятельности компании, в который вносит свою лепту не только основная, но и прочая деятельность.

Чистая прибыль (Net Income) — прибыль до налогообложения минус налог на прибыль. Это то, что остается компании после Мишустина и его команды. Для спецрежимников вместо налога на прибыль вычитается налог по УСН или ЕНВД.

Нераспределенная прибыль (Retained Earnings) — чистая прибыль минус дивиденды учредителям. Часть чистой прибыли надо отдать учредителям за то, что они внесли свои активы в уставный капитал. Эта процедура называется распределением прибыли. С точки зрения учредителей в этом весь смысл существования компании. Но в первые годы учредители могут и не выводить дивиденды себе в карман, оставляя прибыль на развитие компании. Тогда чистая прибыль текущего года увеличивает нераспределенную прибыль, оставшуюся с прошлых лет.

Собственник может увидеть первые четыре вида прибыли с начала года в отчете о финансовых результатах. Нераспределенную прибыль за все время существования компании — в бухгалтерском балансе. А вот недораспределенная и перераспределенная прибыль существует обычно в сознании миноритарных акционеров, которым кажется, что их, как всегда, обделили. В бухучете таких категорий нет.