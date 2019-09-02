Новые правила сдачи отчетности в ПФР: полный обзор

В конце минувшей недели ПФР выложил на общественное обсуждение проект Постановления «Об утверждении Порядка электронного документооборота между страхователями и ПФР при представлении сведений для индивидуального (персонифицированного) учета».
Давайте вместе разберемся, по каким правилам бухгалтерам придется сдавать отчетность в ПФР.
В документе, в том числе, описывается процедура взаимодействия ПФР и операторов ЭДО. Но мы рассмотрим только те нормы, которые касаются взаимодействия со страхователями.
Новый способ сдачи отчетовПФР предоставляет страхователю два способа предоставления индивидуальных сведений в электронном виде:
Как известно, в настоящее время первый способ не применяется. Для бухгалтеров это будет новацией.
- через «Кабинет страхователя» портала электронных сервисов ПФР (КС);
- через телекоммуникационные каналы связи.
Как сдать отчеты через Кабинет? В документе приводится алгоритм.
Авторизация страхователя для использования «Кабинет страхователя» на портале электронных сервисов ПФР возможна при наличии учетной записи в качестве руководителя организации или уполномоченного представителя организации в Единой системе идентификации и аутентификации.
Для доступа к сервисам Кабинета страхователю необходимо принять соглашение об использовании кабинета страхователя для электронного документооборота с ПФР.
Соглашение подписывается в электронном виде УКЭП руководителя либо иных лиц, уполномоченных на это приказом или доверенностью от имени страхователя.
ЭДО ПФРВ документе описывается порядок подключения к электронному документообороту ПФР (ЭДО ПФР). Для этого необходимо:
- заключить договор на обслуживание с оператором;
- получить УКЭП руководителя организации либо иных лиц, уполномоченных на это приказом или доверенностью от имени страхователя, и сертификат ключа проверки электронной подписи;
- направить оператору электронный документ «Заявление на подключение к ЭДО ПФР», который в дальнейшем направляется оператором в орган системы ПФР.
Таким образом, вместо бумажных соглашений с ПФР будут электронные заявления, которые будут отправляться через оператора.ПФР в течение двух рабочих дней после получения заявления будет направлять страхователю электронный документ «Уведомление о результате рассмотрения».
После получения этого документа с отметкой об удовлетворении заявления страхователь считается подключенным к ЭДО ПФР.
Для отключения от ЭДО ПФР надо направить в ПФР электронный документ «Заявление на отключение от ЭДО ПФР».
Отчеты через представителейДля предоставления права сдавать индивидуальные сведения представителем страхователя необходимо подать электронный документ «Уведомление о предоставлении полномочий представителю», подписанный УКЭП руководителя либо иных лиц, уполномоченных на это приказом или доверенностью от имени страхователя.
В случае если страхователь не является участником информационного обмена в рамках ЭДО ПФР, то для представления индивидуальных сведений через представителя ему необходимо лично или через представителя уведомить территориальный орган ПФР о праве представителя формировать и подписывать индивидуальные сведения страхователя, предоставив оригиналы документов, подтверждающих полномочия.
Для отзыва права представителя страхователю необходимо подать электронный документ «Уведомление о прекращении полномочий представителя», подписанный УКЭП руководителя либо иных лиц, уполномоченных на это приказом организации или доверенностью от имени страхователя.
Процесс сдачи отчетов по ТКСПредставление индивидуальных сведений в электронном виде по ТКС возможно при наличии у страхователя программного обеспечения, которое осуществляет:
ПФР в течение одного рабочего дня с момента поступления электронных документов отправляет электронный документ «Уведомление о доставке».
- формирование индивидуальных сведений в соответствии с форматами, порядком и условиями, установленными ПФР, для их последующей передачи в виде электронных документов по ТКС;
- прием и отправку технологических электронных документов, сопровождающих электронный документооборот между страхователем и органами системы ПФР;
- шифрование при отправке и расшифрование при получении информации с использованием СКЗИ;
- подписание электронных документов при передаче информации и проверку УКЭП.
В течение трех рабочих дней с момента направления уведомления о доставке ПФР выполняет следующие действия:
1) проверяет УКЭП Оператора и состав пакета;
2) расшифровывает входящие документы.
В случае выявления ошибок по первым двум пунктам отправляется электронный документ «Уведомление об отказе в приеме пакета».
3) проверяет УКЭП страхователя.
4) осуществляет проверку индивидуальных сведений программами ПФР на соответствие формы, формата и порядка заполнения;
По результатам этих двух проверок ПФР формирует и отправляет страхователю протокол проверок или «Уведомление об устранении ошибок и (или) несоответствий между представленными страхователем сведениями и сведениями, имеющимися у ПФР».
Страхователь будет вправе направить в ПФР обращение (заявление, возражение, запрос и др.), направление которого предусмотрено законодательством РФ и относится к компетенции ПФР, в форме электронного документа.
Участники ЭДО должны ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) осуществлять проверку поступления документов в электронном виде.Датой предоставления документов страхователя считается дата, указанная в документе «Опись содержания пакета», который формируется и направляется оператором в ПФР в пакете с подготовленными электронными документами со сведениями индивидуального (персонифицированного) учета.
Датой получения документов от органов ПФР страхователем (представителем) считается дата, указанная в электронном документе «Уведомление о доставке», который формируется автоматически при их поступлении на транспортный сервис Оператора и высылается одновременно в адреса всех участников информационного обмена.
Представитель информирует страхователя о поступлении документов от ПФР не позднее рабочего дня, следующего за днем получения указанных документов.
Участники ЭДО обязаны уведомлять ПФР о смене УКЭП не позднее одного календарного дня с даты получения и не позднее 7 дней до даты истечения действия УКЭП.
Процесс сдачи отчетов через КабинетПредставление индивидуальных сведений в электронном виде через КС возможно при наличии у страхователя:
- средств доступа к ИТКС «Интернет»;
- программного обеспечения для подписания электронных документов УКЭП.
ПФР в течение трех рабочих дней проверяет УКЭП уполномоченного лица страхователя (представителя) и осуществляет проверку индивидуальных сведений программами ПФР на соответствие формы, формата и порядка заполнения, по результатам которой формируются и отправляются протокол проверки или «Уведомление об устранении ошибок и (или) несоответствий между представленными страхователем сведениями и сведениями, имеющимися у ПФР».Страхователь вправе направить в орган ПФР по месту регистрации обращение (заявление, возражение, запрос и др.), направление которого предусмотрено законодательством РФ и относится к компетенции ПФР, в форме электронного документа.
Датой предоставления документов страхователя считается дата, зафиксированная в электронном документе «Квитанции о регистрации», сформированном КС.
Датой получения документов от органов ПФР страхователем (представителем) считается дата их размещения в КС.
При размещении в КС документов от органов ПФР автоматически формируется и размещается в КС электронный документ «Уведомление о доставке».
При представлении сведений персучета через КС на портале электронных сервисов ПФР для организации защищенного удаленного подключения страхователей (представителей) должны использоваться шифрованные транспортные механизмы и сертификаты безопасности, применяемые на портале электронных сервисов ПФР. Представление сведений индивидуального (персонифицированного) учета страхователей без установления защищенного удаленного подключения не допускается.
НововведенияКраткий обзор нововведений, которые содержатся в этом проекте.
- ПФР собирается взаимодействовать с операторами ЭДО через REST API;
- откреплённую электронную подпись (во всяком случае, при работе по ТКС) можно будет использовать только с образами электронных документов (pdf, jpg и т. д.);
- XML-файлы (файлы отчётов и packageDescription) предлагается подписывать встраиваемой подписью (XMLDSig) в соответствующих местах, предусмотренных Альбомом форматов (старые форматы документов от 122п/192п и более старые, не предусматривающие таких вещей, подать по новому порядку не получится);
- прописывается порядок подключения операторов к СЭД ПФР;
- создаётся Кабинет страхователя, через который можно будет отправлять отчётность (у страхователя должно быть ПО для подписания отчётов и, конечно, КЭП, плюс ему потребуется заключить специальное соглашение с ПФР);
- прежнее Соглашение об электронном документообороте между страхователем и УПФР предлагается заменить заявлением на регистрацию — ответ на него пришлют в электронном виде;
- также прописан порядок выхода страхователя из системы ЭДО ПФР и порядок информирования о представительстве и прекращении такового.
«Порядок взаимодействия участников ЭДО внутри СЭД, на мой взгляд, требует доработки. В частности, действия оператора при передаче отчёта в ПФР практически не регламентированы, только протокол API и немного о безопасности.
Не прописан даже срок, в течение которого оператор должен передать в ПФР поступивший ему от абонента пакет. И подтверждение оператора хотелось бы тоже, как у ФНС.
Возможно первый этап не обойдётся без проблем и ошибок — непонятно, как абонент будет доказывать, что он отправил отчёт вовремя.
Если это утвердят, ждать поддержке очередных битв с абонентами и органами ПФР...».