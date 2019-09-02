Новые правила сдачи отчетности в ПФР: полный обзор

В конце минувшей недели ПФР выложил на общественное обсуждение проект Постановления «Об утверждении Порядка электронного документооборота между страхователями и ПФР при представлении сведений для индивидуального (персонифицированного) учета».

Давайте вместе разберемся, по каким правилам бухгалтерам придется сдавать отчетность в ПФР.

В документе, в том числе, описывается процедура взаимодействия ПФР и операторов ЭДО. Но мы рассмотрим только те нормы, которые касаются взаимодействия со страхователями.

Новый способ сдачи отчетов

ПФР предоставляет страхователюпредоставления индивидуальных сведений в электронном виде:

через «Кабинет страхователя» портала электронных сервисов ПФР (КС);

через телекоммуникационные каналы связи.

Как известно, в настоящее время первый способ не применяется. Для бухгалтеров это будет новацией.

Как сдать отчеты через Кабинет? В документе приводится алгоритм.

Авторизация страхователя для использования «Кабинет страхователя» на портале электронных сервисов ПФР возможна при наличии учетной записи в качестве руководителя организации или уполномоченного представителя организации в Единой системе идентификации и аутентификации.

Для доступа к сервисам Кабинета страхователю необходимо принять соглашение об использовании кабинета страхователя для электронного документооборота с ПФР.

Соглашение подписывается в электронном виде УКЭП руководителя либо иных лиц, уполномоченных на это приказом или доверенностью от имени страхователя.

ЭДО ПФР

В документе описывается порядок подключения к электронному документообороту ПФР (ЭДО ПФР). Для этого необходимо:

заключить договор на обслуживание с оператором;

получить УКЭП руководителя организации либо иных лиц, уполномоченных на это приказом или доверенностью от имени страхователя, и сертификат ключа проверки электронной подписи;

направить оператору электронный документ «Заявление на подключение к ЭДО ПФР», который в дальнейшем направляется оператором в орган системы ПФР.

Таким образом, вместо бумажных соглашений с ПФР будут электронные заявления, которые будут отправляться через оператора.

ПФР в течение двух рабочих дней после получения заявления будет направлять страхователю электронный документ

После получения этого документа с отметкой об удовлетворении заявления страхователь считается подключенным к ЭДО ПФР.

Для отключения от ЭДО ПФР надо направить в ПФР электронный документ «Заявление на отключение от ЭДО ПФР».

Отчеты через представителей

Для предоставления права сдавать индивидуальные сведениястрахователя необходимо подать электронный документ, подписанный УКЭП руководителя либо иных лиц, уполномоченных на это приказом или доверенностью от имени страхователя.

В случае если страхователь не является участником информационного обмена в рамках ЭДО ПФР, то для представления индивидуальных сведений через представителя ему необходимо лично или через представителя уведомить территориальный орган ПФР о праве представителя формировать и подписывать индивидуальные сведения страхователя, предоставив оригиналы документов, подтверждающих полномочия.

Для отзыва права представителя страхователю необходимо подать электронный документ «Уведомление о прекращении полномочий представителя», подписанный УКЭП руководителя либо иных лиц, уполномоченных на это приказом организации или доверенностью от имени страхователя.

Процесс сдачи отчетов по ТКС

Представление индивидуальных сведений в электронном виде по ТКС возможно при наличии у страхователя программного обеспечения, которое осуществляет:

формирование индивидуальных сведений в соответствии с форматами, порядком и условиями, установленными ПФР, для их последующей передачи в виде электронных документов по ТКС;

прием и отправку технологических электронных документов, сопровождающих электронный документооборот между страхователем и органами системы ПФР;

шифрование при отправке и расшифрование при получении информации с использованием СКЗИ;

подписание электронных документов при передаче информации и проверку УКЭП.

ПФРс момента поступления электронных документов отправляет электронный документ

В течение трех рабочих дней с момента направления уведомления о доставке ПФР выполняет следующие действия:

1) проверяет УКЭП Оператора и состав пакета;

2) расшифровывает входящие документы.

В случае выявления ошибок по первым двум пунктам отправляется электронный документ «Уведомление об отказе в приеме пакета».

3) проверяет УКЭП страхователя.

4) осуществляет проверку индивидуальных сведений программами ПФР на соответствие формы, формата и порядка заполнения;

По результатам этих двух проверок ПФР формирует и отправляет страхователю протокол проверок или «Уведомление об устранении ошибок и (или) несоответствий между представленными страхователем сведениями и сведениями, имеющимися у ПФР».

Страхователь будет вправе направить в ПФР обращение (заявление, возражение, запрос и др.), направление которого предусмотрено законодательством РФ и относится к компетенции ПФР, в форме электронного документа.

Участники ЭДО должны ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) осуществлять проверку поступления документов в электронном виде.

Датой предоставления документов страхователя считается дата, указанная в документе, который формируется и направляется оператором в ПФР в пакете с подготовленными электронными документами со сведениями индивидуального (персонифицированного) учета.

Датой получения документов от органов ПФР страхователем (представителем) считается дата, указанная в электронном документе «Уведомление о доставке», который формируется автоматически при их поступлении на транспортный сервис Оператора и высылается одновременно в адреса всех участников информационного обмена.

Представитель информирует страхователя о поступлении документов от ПФР не позднее рабочего дня, следующего за днем получения указанных документов.

Участники ЭДО обязаны уведомлять ПФР о смене УКЭП не позднее одного календарного дня с даты получения и не позднее 7 дней до даты истечения действия УКЭП.

Процесс сдачи отчетов через Кабинет

Представление индивидуальных сведений в электронном виде через КС возможно при наличии у страхователя:

средств доступа к ИТКС «Интернет»;

программного обеспечения для подписания электронных документов УКЭП.

Индивидуальные сведения, предоставляемые страхователем (представителем) с помощью сервисов КС, должны быть подписаны УКЭП уполномоченного лица страхователя (представителя).

ПФР в течение трех рабочих дней проверяет УКЭП уполномоченного лица страхователя (представителя) и осуществляет проверку индивидуальных сведений программами ПФР на соответствие формы, формата и порядка заполнения, по результатам которой формируются и отправляются протокол проверки или «Уведомление об устранении ошибок и (или) несоответствий между представленными страхователем сведениями и сведениями, имеющимися у ПФР».

Страхователь вправе направить в орган ПФР по месту регистрации(заявление, возражение, запрос и др.), направление которого предусмотрено законодательством РФ и относится к компетенции ПФР, в форме электронного документа.

Датой предоставления документов страхователя считается дата, зафиксированная в электронном документе «Квитанции о регистрации», сформированном КС.

Датой получения документов от органов ПФР страхователем (представителем) считается дата их размещения в КС.

При размещении в КС документов от органов ПФР автоматически формируется и размещается в КС электронный документ «Уведомление о доставке».

При представлении сведений персучета через КС на портале электронных сервисов ПФР для организации защищенного удаленного подключения страхователей (представителей) должны использоваться шифрованные транспортные механизмы и сертификаты безопасности, применяемые на портале электронных сервисов ПФР. Представление сведений индивидуального (персонифицированного) учета страхователей без установления защищенного удаленного подключения не допускается.

Нововведения

Краткий обзор нововведений, которые содержатся в этом проекте.

ПФР собирается взаимодействовать с операторами ЭДО через REST API;

откреплённую электронную подпись (во всяком случае, при работе по ТКС) можно будет использовать только с образами электронных документов (pdf, jpg и т. д.);

XML-файлы (файлы отчётов и packageDescription) предлагается подписывать встраиваемой подписью (XMLDSig) в соответствующих местах, предусмотренных Альбомом форматов (старые форматы документов от 122п/192п и более старые, не предусматривающие таких вещей, подать по новому порядку не получится);

прописывается порядок подключения операторов к СЭД ПФР;

создаётся Кабинет страхователя, через который можно будет отправлять отчётность (у страхователя должно быть ПО для подписания отчётов и, конечно, КЭП, плюс ему потребуется заключить специальное соглашение с ПФР);

прежнее Соглашение об электронном документообороте между страхователем и УПФР предлагается заменить заявлением на регистрацию — ответ на него пришлют в электронном виде;

также прописан порядок выхода страхователя из системы ЭДО ПФР и порядок информирования о представительстве и прекращении такового.

Вот как он сформулировал свои мысли о предстоящих нововведениях: