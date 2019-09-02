Выездная проверка: инструкция для налогоплательщика

Немало вопросов задают налогоплательщики о мероприятиях налогового контроля, которые проводятся в рамках выездных налоговых проверок (ВНП). И как показывает практика, многие неправильно понимают суть, процедуру и последствия этих мероприятий. Попробуем внести ясность во все действия проверяющих.

Доступ на территорию налогоплательщика

Самое первое мероприятие налогового контроля проводится с началом ВНП и регламентируется ст. 91 НК РФ. Это доступ должностных лиц ИФНС на территорию или в помещение налогоплательщика для проведения проверки.

С получением решения о проведении ВНП нужно обеспечить проверяющих рабочими местами и доступом на вашу территорию. Исключение составляет отсутствие помещений. Если налогоплательщик препятствует доступу инспекторов на территорию, по этому факту составляется акт, и вариантов решения этого конфликта только два:

Проверка будет проводиться в здании налоговой инспекции, и все запрашиваемые документы за проверяемый период нужно привезти туда. В проверку будут включены сотрудники правоохранительных органов, которые вправе принудительно пройти на территорию, так как у них есть на это право. Проверка будет совместной, а все необходимые документы и предметы изымут.

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Такие ситуации возникают очень редко, но они бывают. В большинстве случаев инспекторы свободно проходят на территорию налогоплательщика и, хотя им и не рады, но создают все условия для проверки. Появиться у вас могут лишь проверяющие, указанные в решении о проведении ВНП. И вот здесь налогоплательщик вправе не допускать на свою территорию инспекторов, которых нет в решении.

Если у вас пропускной режим, то проверяющим также выписываются пропуска. Документ на право входа не нужно оформлять на время всей проверки, так как контролеры могут меняться.

Приходя на проверку, налоговый инспектор обязан предъявить служебное удостоверение. Также инспекторы должны придерживаться графика работы налогоплательщика, они не вправе вмешиваться в работу предприятия. К примеру, если налогоплательщик работает до 17:00, а график работы налоговой с 9:00 до 18:00, то проверяющие обязаны покинуть территорию проверяемого лица не позднее пяти часов вечера.

Есть и такие налогоплательщики, которые думают, что пока длится проверка, инспекторы должны находиться в офисе ежедневно, и когда они не приходят, сообщают об этом руководству налоговой инспекции. Это большое заблуждение. Проверяющие не обязаны отчитываться о своих действиях руководству проверяемого лица. Кроме проводимой проверки у инспекторов есть и другие должностные обязанности, связанные с их работой. Кроме того, часть мероприятий по ВНП проводится непосредственно в здании инспекции.

ВНП завершается составлением справки об ее окончании. После подписания данного документа проверяющие не имеют права находиться на территории проверяемого налогоплательщика. Поэтому во избежание конфликтных ситуаций справка подписывается перед окончанием рабочего дня. Все запросы, опросы, истребования документов, инициированные после составления справки об окончании ВНП, считаются недействительными. Исключения составляют сведения, полученные в рамках дополнительных мероприятий, о чем выносится отдельное решение о их проведении.

Опрос свидетелей

Порядок опроса свидетелей регламентируется ст. 90 НК РФ. Опрос проводится либо инспекторами, участвующими в проверке, либо по их поручению сотрудниками других инспекций, по месту проживания свидетелей.

Опрашиваются не только работники и руководители проверяемого налогоплательщика, как многие думают. Это мероприятие применяют ко всем лицам, имеющим какую-либо информацию относительно деятельности проверяемого лица или информацию об уходе от налогов. А именно опрашиваются сотрудники, руководители и учредители ваших контрагентов, бывшие ваши сотрудники и руководители, жители близлежащих домов, расположенных рядом с вами, сотрудники государственных и надзорных органов, ваши покупатели и т.д.

В ходе опроса составляется протокол, второй экземпляр которого вручается опрашиваемому лицу. Если на основании показаний свидетелей устанавливаются нарушения и доначисляются налоги, копия протокола в обязательном порядке прилагается к акту ВНП и предоставляется проверяемому лицу. При снятии копии в протоколе закрываются паспортные и адресные данные свидетеля. Непредоставление протоколов лишает проверяемое лицо возможности ознакомиться с фактами нарушений и предоставить доказательства своей невиновности. В этом случае решение налоговой инспекции может быть отменено УФНС или судом, а доначисления сняты, так как нарушена процедура оформления результатов ВНП, а именно п. 3.1 ст. 100 НК РФ.

Встречные проверки

Встречные проверки регламентируется ст. 93.1 НК РФ. Добавить по ним можно только одно: при ВНП встречные проверки проводятся для подтверждения конкретных сделок, по которым выявлены нарушения, потому что все остальные встречные проверки уже сделаны в рамках предпроверочного анализа.

К встречным проверкам также относятся международные запросы, которые проводятся только в рамках ВНП из-за временной продолжительности получения ответа на них. Международные запросы направляются УФНС по мотивированному заключению инспекции, проводящей проверку.

В таком заключении указываются все мероприятия и действия проверяющих, проведенные для сбора доказательной базы. Проверяющие должны убедить УФНС, что на территории РФ все действия по установленным нарушениям проведены в полном объеме и без информации других государств им не обойтись. Как правило, при направлении таких запросов УФНС принимает решение о продлении ВНП.

Осмотр территории

Мероприятием налогового контроля является и осмотр территорий, помещений, документов и предметов проверяемого налогоплательщика (ст. 92 НК РФ). Проверяющие имеют полное право осматривать все, что необходимо для проведения ВНП. Это могут быть здания, сооружения, помещения, оборудование, прилегающая территория и т.д. Если у проверяемого лица имеется имущество, которое расположено в другом городе или другой области, не подконтрольной ИФНС, проводящей проверку, то осмотр этого имущества проведут на основании соответствующего поручения сотрудники той инспекции, на чьей территории оно находится, .

Также проверяющие могут и самостоятельно выехать на осмотр этого имущества, если в этом есть необходимость. Препятствуя проведению осмотра, вы наведете проверяющих на подозрение, что пытаетесь скрыть что-то, и тогда неизбежно подключение к проверке сотрудников правоохранительных органов.

Если у налогоплательщика есть документы, предметы, оборудование, которые относятся к государственной или коммерческой тайне, то об этом необходимо поставить в известность проверяющих. В отделе ВНП есть сотрудники, которые проходят специальную подготовку и обучение и которым выдается допуск к сведениям, содержащим секретную информацию. Такой специалист будет включен в проверку, и он проведет осмотр. Проводится осмотр в присутствии сотрудников проверяемой организации или ИП и двух понятых.

По результатам осмотра в обязательном порядке составляется протокол, в котором подробно описывается все, что было осмотрено проверяющими, также указываются материалы, которые будут прилагаться к протоколу. Как правило, это материалы фото- и видеосъемок. Протокол составляется в двух экземплярах и подписывается всеми участниками осмотра. Второй экземпляр в обязательном порядке вручается проверяемому лицу.

Выемка

Выемка документов и предметов регламентируется ст. 94 НК РФ. Выемка проводится на основании мотивированного постановления сотрудника отдела ВНП, проводящего проверку, которое утверждается руководителем (заместителем) ИФНС. Выемка проводится самостоятельно проверяющими либо с привлечением сотрудников правоохранительных органов.

Выемке подлежат документы и предметы, которые относятся к проверке. Выемка проводится по следующим причинам: проверяемое лицо отказывается добровольно предоставлять документы и предметы для проверки;

у проверяющих есть опасения, что документы могут быть уничтожены, заменены или исправлены, подлинники документов необходимы для проведения экспертизы.

Выемка проводится только в дневное время в присутствии представителей проверяемого лица и понятых. Во время выемки составляется протокол, в котором описывается все, что изымается, с указанием наименования, количества и стоимости предметов.

При изъятии документов с них снимаются копии, которые заверяются проверяющими и передаются проверяемому налогоплательщику. Копии документов передаются в день изъятия либо в течение 5 дней после изъятия. Все изъятые документы должны быть предъявлены понятым, прошнурованы, пронумерованы и скреплены печатью проверяемого лица. Второй экземпляр протокола выемки под подпись вручается налогоплательщику.

Экспертиза

Процедура назначения экспертизы регламентируется ст. 95 НК РФ. Сразу необходимо отметить, что экспертиза проводится на договорной основе и деньги на ее проведение выделяются из бюджета. Поэтому она назначается только в случаях крайней необходимости и при абсолютной уверенности, что в результате ее проведения все нарушения будут доказаны, а налоги дополнительно исчислены.

Экспертиза назначается постановлением должностного лица, проводившего проверку, и только с разрешения вышестоящего налогового органа, территориального УФНС. При ознакомлении проверяемого лица с постановлением о назначении экспертизы ему разъясняются его права, о чем составляется протокол. Проверяемое лицо имеет право:

заявить отвод эксперту;

просить о назначении другого эксперта из указанных лиц;

задать вопросы, на которые должен дать ответы эксперт;

с разрешения налогового органа присутствовать при проведении экспертизы;

ознакомиться с заключением экспертизы.

Существуют различные виды экспертиз, назначаемых при ВНП. Самыми распространенными являются почерковедческие (установление подлинности подписи на документах), по давности составления документов (составлен ли документ в период сделки или он был подделан и подложен во время проверки), экспертизы изготавливаемой продукции, проведенных строительных, ремонтных работ и материалов, используемых при этих работах и т.д.

По результатам проведения экспертизы составляется заключение, один экземпляр которого в обязательном порядке вручается проверяемому лицу. При необходимости может быть назначена дополнительная либо повторная экспертиза. Результаты экспертизы могут быть обжалованы в суде.

По сути все действия сотрудников налоговых инспекций в отношении налогоплательщиков являются мероприятиями налогового контроля, начиная от постановки на учет и заканчивая снятием с учета. И у каждого мероприятия свой регламент и своя процедура. Сегодня мы рассмотрели мероприятия налогового контроля, проводимые в рамках ВНП, без которых не проходит ни одна выездная налоговая проверка. И если по вашей деятельности назначена ВНП, не следует додумывать что-то, не нужно доводить до конфликтов из-за своего незнания законов или ложных представлений. Разговаривайте с проверяющими, общайтесь, задавайте им вопросы, узнавайте, что проверяющие хотят от вас, и тогда проверка и все мероприятия, связанные с ней, пройдут без треволнений и проблем.