Как подстраховаться от отказа в вычете из-за недобросовестности поставщика

Чтобы добросовестная компания не пострадала из-за поставщика и не понесла убытки из-за отказа в вычете по НДС или налогу на прибыль, можно включить в договор особый пункт о возмещении, ссылаясь на статью 406.1 ГК РФ.

Согласно этому пункту поставщик должен будет возместить потери покупателя, если налоговики откажут в вычете НДС по сделке. Пример формулировки ниже:

Формулировка договора о возмещении потерь, возникших в случае наступления определенных в договоре обстоятельств (ст.406.1 НК РФ): 7. Особые условия 7.1 Поставщик, в соответствии со ст. 406.1 ГК РФ, возмещает Покупателю все имущественные потери последнего, возникшие: — в связи с предъявлением налоговыми органами требований об уплате налогов (пеней, штрафов), доначисленных с сумм поставок по настоящему договору из-за отказа в применении налоговых вычетов по НДС и из-за исключения стоимости приобретенных товаров из расходов для целей налогообложения по причинам, связанным с Поставщиком; — в связи с предъявлением третьими лицами, купившими у Покупателя являющийся предметом настоящего договора товар, требований о возмещении потерь и убытков в виде уплаченных ими налогов (пеней, штрафов), доначисленных налоговыми органами из-за отказа в применении налоговых вычетов по НДС и из-за исключения стоимости приобретенных товаров из расходов для целей налогообложения по причинам, связанным с Поставщиком. 7.2. Указанные в п. 7.1. настоящего договора имущественные потери возмещаются в размере сумм, уплаченных на основании решений, требований или актов проверок налоговых органов. При этом факт оспаривания этих налоговых доначислений в вышестоящем налоговом органе или в суде не влияет на обязанность Поставщика возместить потери.

В законодательстве нет ограничений для включения такого пункта в договор, а вот подписывать такой договор или нет — дело добровольное.

Но если поставщик откажется подписываться под таким договором, это повод задуматься, стоит ли иметь с ним дело.

Ведь «белым» компаниям, которые работают добросовестно, платят налоги и сдают отчеты, бояться нечего, и такой пункт в договоре их не смутит.

В деле № А53-22858/2016 компании удалось возместить убытки, которые возникли в результате недобросовестных действий контрагента.

В договор включили пункты, где продавец заверяет и гарантирует, что надлежащим образом зарегистрирован, ведет деятельность по юридическому адресу, имеет все необходимые разрешения и надлежащий ОКВЭД, своевременно платит налоги и сдает отчеты, отражает операции по договору в первичке и отчетах.

По договору продавец обязуется возместить покупателю потери, вызванные нарушением этих гарантий. В итоге когда покупателю отказали в вычетах, он на основании этого договора через суд возместил потери с продавца.